Tunteiden aiheuttama itku on ihmisen erikoisuus, joka korostuu naisilla – Itkun perimmäinen syy on kuitenkin yhä mysteeri

Vallitsevien teorioiden mukaan itkemme, koska meillä on tarve näyttää tunteemme. Kaikki kyyneleet eivät ole samanlaisia, sillä tunneperäinen itku vapauttaa enemmän proteiineja.

Ihmiset ovat jo pitkään halunneet löytää ominaisuuksia, jotka erottaisivat meidät muusta eläinkunnasta. Yksi ehdokas tällaiseksi piirteeksi on tunneperäinen itku.

Ihmiset kyynelehtivät tuntiessaan iloa, surua, pettymystä, vihaa ja kipua. Mikä tahansa tunne voi saada ihmisen itkemään.

Miksi tuhlata nestettä valuttamalla sitä pitkin poskia? Miten tällainen ominaisuus on kehittynyt?

Varmaa selitystä itkun perimmäiselle syylle ei ole, varsinkaan tunneperäisen itkun. Havaintoja on esimerkiksi kyynelten kemiasta ja itkun sosiaalisesta tehtävästä.

Mitä kyyneleet ovat?

Kyynelneste on ensinnäkin hyvin monimutkainen neste, sanoo Tampereen yliopiston silmätautiopin professori Hannu Uusitalo. Kyynelissä on muun muassa 1 500:a erilaista proteiinia, suoloja, entsyymejä ja välittäjäaineita.

Kyynelten erittymistä säätelevät kyynelrauhasia hermottavat hermot ja monet paikalliset syyt, kuten silmän ärtyminen. Lepotilassa kyynelnestettä erittyy kyynelrauhasista tasaisesti.

Kun silmä ärtyy, kuten roskan mennessä silmään, kyynelnesteen eritys monikymmenkertaistuu. Eritystä lisää silmän pinnan tuntohermojen ärtyminen, jolloin ne välittävät viestin kyynelrauhasiin.

Ihmisellä on useita kyynelrauhasia. Niistä iso kyynelrauhanen aktivoituu pääosin silloin, kuin tarvitaan paljon nestettä, eli siis roskan poistamiseksi tai surun vallatessa mielen.

Tunneperäiset kyyneleet ovat tutkimusten mukaan kemialliselta koostumukseltaan erilaisia kuin esimerkiksi ne, joita ihminen vuodattaa sipulia pilkkoessaan. Uusitalo vahvistaa havainnon.

Näissä emotionaalisissa kyynelissä on muita kyyneliä enemmän proteiinia. Yksi esitetty selitys tälle on, että proteiini tekee tunneperäisistä kyynelistä näkyvämpiä ja ne valuvat siksi iholla hitaammin.

Miksi ihminen itkee?

Itkun perimmäinen syy on vaikeammin selitettävissä kuin niiden kemiallinen koostumus.

Käyttäytymisneurologian emeritusprofessori Michael Trimble kertoo kirjassaan Why Humans Like to Cry sekä Time-lehden artikkelissa sitkeistä mutta virheellisistä teorioista, joiden mukaan itku puhdistaa ihmistä jollakin tavalla.

Varsinkin 1800-luvulla kehiteltiin useita teorioita, joissa itku puhdistaa kehosta kemikaaleja tai sielusta pahoja asioita. Näitä teorioita on jo kumottu.

Tutkimuksissa ei ole myöskään löydetty suoria todisteita itkun fysiologisia hyödyistä, kuten itkemisen terveyttä parantavasta vaikutuksesta.

” Muiden ihmisten itku aktivoi aivoissa alueita, jotka säätelevät kasvojen liikkeitä sekä reagointia tunteisiin.

Sen sijaan toistuvasti suosioon nousee teoria, joka painottaa itkun viestinnällistä merkitystä. Itkeminen, kuten huutaminen, herättää välittömästi muiden ihmisten huomion.

Vauvoilla ja lapsilla itku onkin tärkeä keino herättää varsinkin äidin huomio ja saada apua. On myös tutkittu, että äitien aivoissa aktivoituvat eri osat, jos he kuulevat vauvan itkua tai jotakin toista ääntä.

Siksi on uskottavaa, että vauvan kannattaa itkeä, koska hän saa selviytymisen kannalta välttämätöntä hoivaa. Esimerkiksi yksin munastaan kuoriutuvien matelijoiden poikasten ei kannata itkeä, koska itku vain houkuttelisi petoja.

Itkun viestinnällinen teho ei näytä katoavan myöskään ihmisen varttuessa. Myös itkevä aikuinen herättää muissa ihmisissä vahvoja tunnereaktioita, yleisimmin myötätuntoa ja myötäelämistä.

Trimblen mukaan monella ihmisellä kyyneleet alkavat virrata myös silloin, kun hän todistaa jonkun toisen itkevän. Aivotutkimuksissa on havaittu, että muiden ihmisten itku aktivoi aivoissa alueita, jotka säätelevät kasvojen liikkeitä sekä reagointia tunteisiin.

Itkun avulla voi myös saada muita ihmisiä tuntemaan tai tekemään tiettyjä asioita.

Erään teorian mukaan itkun tarkoitus on näyttää uhkaavalle vastustajalle, että itkijä on haavoittuvassa tilassa ja puolustuskyvytön. Tavoite on saada uhkaava henkilö lopettamaan vihamielinen käytös ja tyytymään itkijän alistumiseen. Teoriasta kertoo Trimblen lisäksi esimerkiksi evoluutiobiologi Oren Hasson Live Science-verkkolehdessä.

Tämän teorian mukaan kyyneleet edelleen sumentavat itkijän näkökykyä ja heikentävät siten aggressiivista käytöstä.

” Kaikista ihmisen erittämistä nesteistä kyyneleet herättävät yleensä vähiten inhoa tai vastenmielisyyttä.

On myös ehdotettu, että vaikka ihmisestä tulee varttuessaan kykenevämpi huolehtimaan itsestään, tarvitsevat kaikki ihmiset ajoittain apua muilta, jota siis saa helpommin kyynelehtimällä.

Muutamissa tutkimuksissa on myös saatu viitteitä siitä, että toisen ihmisen kyyneleet vähentäisivät aggressiivisuutta ja esimerkiksi miehillä laskisivat testosteronitasoa.

Trimble nostaa esiin myös mielenkiintoisen havainnon – kaikista ihmisen erittämistä nesteistä kyyneleet herättävät yleensä vähiten inhoa tai vastenmielisyyttä.

Itkevätkö etenkin naiset ja lapset?

NAISET itkevät keskimääräisesti miehiä enemmän, mikä on tutkimuksissa selvä tulos.

Kiinnostava havainto on kuitenkin se, että ero naisten ja miesten itkun yleisyydessä alkaa näkyä vasta teini-iässä. Vauvoilla ja lapsilla eroa itkun määrässä ei sukupuolittain ole.

Biokemisti William Freyn vuosikymmenien takaisessa tutkimuksessa todettiin, että naiset itkevät noin 5,3 kertaa kuussa, miehet 1,3. Tutkimus seurasi yli kolmeasataa eri sosiaalista taustoista tulevaa vapaaehtoista yhdysvaltalaista.

Freyn tutkimus julkaistiin 1970-luvulla ja siitä kerrotaan muun muassa hänen teoksessaan Crying: The Mystery of Tears.

Kuusi prosenttia naisista ja 45 prosenttia seuratuista miehistä ei itkenyt kertaakaan. Tulokset ovat olleet samansuuntaisia myös uudemmissa koetilanteissa. Onko syy eroon biologinen, kulttuurinen vai psykologinen, siitä on useita näkemyksiä.

Miehinen hormoni testosteroni saattaa vähentää itkemistä, kun taas prolaktiini, jota on naisten elimistössä enemmän, voi edistää kyynelten virtaamista.

Useammassa tutkimuksessa on myös todettu, että miesten kyynelkanavat ovat suuremmat, ja siksi kyyneleet eivät valu miesten silmistä niin usein kuin pienemmät kanavat omaavilla naisilla. Teorian mukaan kyyneleet pysyvät isommissa kanavissa paremmin.

Uusitalo kuitenkin huomauttaa, että kyynelkanavien ero on todella pieni, eikä sillä välttämättä ole vaikutusta kyynelnesteen toimintaan.

Hormonit vaikuttavat

Uusitalo puoltaa teoriaa hormonien vaikutuksesta itkuun. Teoriaa tukee esimerkiksi se, että silmän pinnan oireet, kuten kuivasilmäisyys, yleistyvät naisilla vaihdevuosien jälkeen.

Syy on elimistön hormonien tuotannon muutoksissa, joiden takia kehon limakalvot ja silmät kuivuvat herkemmin.

Lisäksi hormoniteoriaa tukevat myös kuukautiskierron vaikutukset itkuherkkyyteen. Monilla menstruoivilla ihmisillä itkuherkkyys kasvaa ennen kuukautisia ja niiden aikana yhtenä pms-oireena. Premenstruaalioireyhtymä tarkoittaa oireilua kuukautiskierron loppupuolella.

Tutkimukset tukevat myös kulttuurista ja sosiaalista näkökulmaa.

Vauraissa maissa, joissa sosiaaliset voimavarat ovat isommat, ero sukupuolten itkujen eroissa on pienempi kuin köyhemmissä maissa. Näin päätteli käyttäytymistutkija Dianne van Hemertin johtama tutkimus, joka julkaistiin Sage Journalissa vuonna 2011.

On esitetty, että demokraattisesti vapaimmissa maissa olisi suurempi vapaus myös ilmaista tunteita.

Naisten itku on myös sosiaalisesti sallitumpaa kuin miesten. Aina historiassa miesten itku ei kuitenkaan ole ollut sen ihmeellisempi asia.

Muinaisen Kreikan taruston urheat sankarit itkivät usein. Troijalainen jumalatar Afroditen poika Aineias itki Troijan sodan jälkeen katsoessaan maalausta sodassa kaatuneista sankareista. Iliaan ja Odysseian suurimmat sankarit Odysseus ja Achilles surevat itkemällä.

Milloin tunneitku alkoi?

Freyn laajan itkututkimuksen mukaan suru on tunteista suurin itkettäjä. Surun aiheuttama itku myös kesti esimerkiksi ilon kyyneleitä pidempään.

Tiettävästi ensimmäinen säilynyt kirjallinen todiste emotionaalisesta itkusta löytyy 1300-luvulta ennen ajanlaskun alkua peräisin olevista savitauluista.

Vallitsevan tulkinnan mukaan näissä kuvissa itketään muinaisen seemiläisen jumalan kuolemaa. Myös muinaisen Egyptin mytologiasta löytyy todisteita itkusta.

Selvää on, että myös muinaisten aikojen jälkeen kyynelillä ja itkulla on ollut useita vertauskuvallisia merkityksiä lähes kaikissa maailman uskonnoissa.

” Itku on voinut olla osa meitä jo ennen sanoja.

Siitä, milloin tunteet alkoivat itkettää ihmisiä, ei ehkä saada varmaa tietoa. Se vertautuu kysymykseen, milloin ihmiset alkoivat puhua sanoilla tai nauraa. Todisteita esivanhempiemme kyyneleistä on hyvin vaikea löytää.

Tunneitku syntyi Trimblen mukaan ehkä itsetietoisuuden synnyn aikoihin. Silloin ihminen alkoi ymmärtää olevansa yksilö. Trimble liittää itkun syntyyn myös ymmärrykseen omasta ja muiden kuolevaisuudesta.

Itku on voinut olla osa meitä jo ennen sanoja. Tunteellisen itkun kehitys on vaatinut tunneperäisen kiintymyksen muihin ihmisiin – sekä hienostuneet kasvojen ilmeet.

Kaikki kasvojen eleet ja reaktiot, itku mukaan lukien, vapauttivat yhden teorian mukaan kädet viittomisesta. Kun kasvoilla voi ilmeillä, kädet ovat vapaat muihin tehtäviin. Itku on voinut kuulua tähän kehitykseen.