Pienet talot kiinnitettäisiin mahdollisimman pystyyn kallioseinämään. Talot perustuisivat jo koeteltuun elementtitekniikkaan. Luonteva materiaali on puu keveytensä takia.

Linnut ovat taas rakentaneet pesiä puihin. Ruotsalaiset arkkitehdit Pontus Öhman ja Elisabetta Gabrielli sekä puutaloyrittäjä Michel Silverstorm uskovat, että ihminen voi ottaa oppia linnuista.

Kolmikko on kehittänyt Nestinboxia, noin 50 neliön pikkutaloa, jotka ripustetaan linnunpöntön tavoin pystysuoralle kallioseinälle.

He tekivät rakennuksen tekniikasta ja taloudesta selvityksen, joka valmistui maaliskuussa. Selvitys sai tukea Ruotsin rakennushallinnolta Boverketilta. Seuraava vaihe on suunnitelman kaupallistaminen.

Nestinbox on kolmikerroksinen pikkutalo, johon mennään parveketyylistä kävelysiltaa pitkin. Keskimmäisessä kerroksessa on eteinen ja ruokailutila sekä wc- ja suihkutilat. Kierreportaita myöten pääsee laskeutumaan kahden hengen makuuhuoneeseen. Ylimmässä kerroksessa on olohuone.

Sisäänkäynnin puolella on kallioseinää. Toisessa suunnassa voi katsella maisemia kuin linnunpöntöstä tai -pesästä ikään.

Talo on tarkoitettu 1–2 hengelle. Pinta-alaa vajaan 50 neliön asunnossa on hieman vähemmän kuin perinteisessä suomalaisessa kaksiossa, mutta enemmän kuin yksiössä, nykyisissä 20 neliön miniasunnoissa tai 16 neliön opiskelijaboksissa.

Entistä monipuolisemmat asumismuodot ovat nyt kaupungistumisen lisäksi megatrendi yhdyskuntakehityksessä.

Jos linnunpönttötyylisten asuntojen tekijöiden suunnitelmat toteutuvat, kilpailijoita varmasti riittää.

Yksi kiinnostava ominaisuus on siirrettävyys. Siirrettäviä pientaloja, usein puurakenteisia, on tehty vuosia. Yhdysvaltalainen Tumbleweed myy pyörien päälle rakennettuja pientaloja.

Suomalainen Minihouse ehdottaa siirtyvää ”nomaditaloa” muun muassa Helsingin Jätkäsaaren käyttämättömille alueille.

Yhteistä Nestinboxin kanssa näillä on muutoin tyhjäksi jäävän tilan hyödyntäminen. On helppo kuvitella, että jossakin vaiheessa keksitään ripustaa nomaditalo kallioseinämälle.

Asuntovaunuja on toisinaan käytetty perusasuntoina.

”Onhan Amerikan mantereella paljon asuntovaunualueita, joissa ihmiset asuvat pyörien päällä olevissa asuntovaunutaloissa. Sikäläinen ilmasto mahdollistaa tämän”, sanoo rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen yliopistosta.

Suomessa tekniikka vaatii vielä kehittämistä, kun lämpötila vaihtelee 30 pakkasasteen ja 30 lämpöasteen välillä ja energiatehokkuuden vaatimukset kiristyvät koko ajan.

Kehitystä ovat jo edistäneet harrastajat, jotka ovat sovittaneet myös pakettiautoja ykkösasunnoiksi.

” ”On rakennettava ainakin viisi metriä maanpinnan yläpuolelle, jotta autot ja muut kulkuneuvot voivat kulkea alapuolella.”

LinnunpönttÖtyylisen asunnon suurin ero tavalliseen taloon on se, että alla on tyhjää ilmaa.

”On rakennettava ainakin viisi metriä maanpinnan yläpuolelle, jotta autot ja muut kulkuneuvot voivat kulkea alapuolella”, sanoo arkkitehti Öhman etähaastattelussa.

”Taloudellisesti on aina järkevää rakentaa enemmän kuin yksi Nestinbox samaan paikkaan. Jos rakennat kolme huoneistoa, Nestinbox vaatii vähintään 15 metriä korkean ja noin 23 metriä leveän kallioseinän.”

Perusratkaisulle sopivia kallioseiniä löytyy monista paikoista. Seinäalaa pitää siis olla 15 kertaa 23 metriä. Suunnittelijat ovat kartoittaneet kallioita Tukholman ja Göteborgin alueilla. Myös Norjassa, Sveitsissä ja Kanadassa on sopivia kallioita. Entä Suomessa?

”On hyvin mahdollista, en tunne kovin hyvin Suomen topografiaa. Tarvitaan melkein kokonaan pystysuorat kiviseinät, kiven tyypillä ei ole väliä”, sanoo Öhman.

Ensimmäinen vaatimus ripustettujen talojen rakentamisessa on lujuus ja luotettavuus. Tutkimusta varten Nestinboxin kehittäjät pyysivät kahden kalliorakennusinsinöörin lausunnot.

Robert Sturk Skanskalta ja Per Tengborg Ruotsin kallioteknisestä tutkimussäätiöstä sanoivat, että jopa Gotlannin kalkkikivi toimii.

Jokainen kallio tietenkin tutkitaan erikseen rakennuksen suunnittelussa. Yleisesti kuitenkin pätee, että myös pystysuora kallio on luotettava perustus. Tutkijat viittasivat myös sillanrakennuksen esimerkkeihin, riippusiltoja on ankkuroitu kallioseiniin.

Nestinbox rakennetaan puusta teräskehikon ympärille. Kehikko kiinnitetään kallioon kuudesta kohdasta. Varmistus on moninkertainen. Lujuuden puolesta yksikin kiinnityskohta riittäisi.

Teräs on piilotettu puuelementtien sisään. Puu on luonnollinen valinta materiaaliksi jo keveytensä vuoksi. Kuutiometri puuta painaa noin 450 kilogrammaa, mutta kuutiometri betonia jopa 2 500 kilogrammaa.

Seinään kiinnitettävän talon malli voisi olla vaikka kolmekerroksinen.

Asunnon perusmallin kokonaispaino on noin 27 tonnia. Talo koottaisiin muutamasta esivalmistetusta palasesta, jotka mitoiltaan ja painoltaan vastaavat nykyisiä puutalojen tilaelementtejä.

Itse talon asentaminen paikoilleen veisi pari viikkoa. Sitä ennen on porattava kallioon kiinnityskohdat. Rakentamisen kokonaisaika tilauksesta luovutukseen olisi noin kuukausi.

Yhtä tärkeää kuin keveys on materiaalin tuntu. Puu koetaan miellyttäväksi materiaaliksi. Vaikutelman on vahvistanut muutama vuosi sitten julkaistu Aalto-yliopiston koordinoima kansainvälinen tutkimus.

Mukana oli myös ruotsalaisia organisaatioita, kuten Linköpingin yliopisto. Työhön osallistui tutkijoita myös Norjasta, Itävallasta ja Britanniasta.

Linnunpönttöhuoneistojen materiaali on CLT-elementti eli ristiin liimattu massiivi- tai umpipuu. Elementti on monikerroslevy, joka koostuu kokopuisista lautakerroksista.

Lämmitysmuodoksi on valittu suora sähkölämmitys. Suunnittelijat yllättyivät havaitessaan, että ilmalämpöpumpun lisääminen on kannattamatonta.

Lämmitysalan konsultti Tomas Engdahl suuresta yhdyskuntatekniikan konsulttiyrityksestä Bengt Dahlgren AB:stä osoitti, että pienessä rakennuksessa yksinkertainen ja suoraviivainen ratkaisu on edullisin.

Arkkitehdit kirjoittavat tutkimusraportissaan, että asuntoon on helppo kuvitella lisäyksiä, kuten parvekkeita ja hissejä. Ne on kuitenkin toistaiseksi jätetty pois.

Yksinkertaisuus merkitsee myös sitä, että esteettömyyden vaatimuksesta on pitänyt luopua. Liikuntavammaisille sopivien tilojen rakentaminen olisi kasvattanut Nestinboxin kokoa paljon. Esteetön huoneisto on kokonaan toinen hanke, johon ehkä tartutaan, jos kysyntää on riittävästi.

”On tietysti mahdollista rakentaa sekä pienempiä että suurempia Nestinbox-malleja. Mitä isompi, sitä vaikeampi on tietysti varmistaa lujuus”, sanoo Öhman.

” Kaiken uudella tavalla toteuttavat ratkaisut ovat jääneet helposti näyttelykappaleiksi.

Nestinboxin rakennustekniikassa hyödynnetään jo tunnettuja ja koeteltuja puuelementtien ratkaisuja.

”Puukerrostalon pystytys on hyvin nopea, kun tilaelementtitalosta on jo 85 prosenttia tehty valmiiksi tehtaalla. Itse olenkin vitsaillut, että seuraavassa vaiheessa asukkaat asetetaan valmiiksi tilaelementteihin jo tehtaalla”, Karjalainen sanoo.

Valtaosa puukerrostaloista tehdään Suomessa tilaelementtitekniikalla. Sama tekniikka on suosittua myös Ruotsin puolella. Nestinboxin erottaa tutusta tekniikasta lähinnä vain pystysuora ”tontti”.

”En näe tuossa mitään mullistavaa. Tuo kallioseinäripustus on kyllä ihan näyttävä idea. Vaatii järeitä kiinnikkeitä”, ”, Karjalainen sanoo.

Perinteisyys on rakennusalan reunaehdot huomioiden usein enemmän hyve kuin haitta. Kaiken uudella tavalla toteuttavat ratkaisut ovat jääneet helposti näyttelykappaleiksi.

Mieleen tulee kuuluisa talo viime vuosisadalta, israelilais-kanadalaisen arkkitehdin Moshe Safdien suunnittelema Habitat Montrealin maailmannäyttelyssä vuonna 1967. Rakennuksessa on paljon betonisia ulokkeita, jotka on kiinnitetty pystysuoraan runkoon samalla tavoin kuin Nestinbox. Talossa asutaan yhä, mutta ideaa ei ole kopioitu muualle.

Suomalainen esimerkki on arkkitehti Matti Suurosen suunnittelema muovinen Futuro-talo, jota valmistettiin pieni määrä 1960- ja 1970-luvun vaihteessa.

Ratkaisu oli kallis ja öljyn hinnan nousu romahdutti taloudellisen pohjan lopullisesti. Arvoitukseksi jäi, olisivatko perinteisistä taloista jyrkästi poikkeavat muovipesät muutenkaan yleistyneet.

Määrällisesti linnunpönttöasunnot eivät ratkaise asuntopulaa ratkaise, koska sopivia kallioseiniä on rajoitetusti, mutta laadullisesti se tuo uutta.

Jos linnunpesätaloja ruvetaan rakentamaan, syntyy elementtirakentamisesta taas vähän lisää osaamista, jota voidaan hyödyntää myös tavallisissa taloissa.

Suunnittelijat ovat ajatelleet myös osaamisen vientiä, joka olisi digitaalista. Valmiita taloelementtejä ei kuljetettaisi, vaan myytäisiin tietotaitoa.

Selvityksessään he mainitsevat Skandinavian lisäksi Kanadan. Voi tuntua yllättävältä, että harvaan asutussa maassa syntyisi tarvetta hakea tilaa kallioseinistä.

Todellisuudessa väestöä hakeutuu kaupunkeihin sielläkin, missä ympärillä on paljon pinta-alaa. Torontossa on melkein sama väentiheys kuin Tukholmassa, noin 4 000 asukasta neliökilometrillä. Helsingin väentiheys on vajaat 3 100 asukasta maakilometriä kohti.

Suunnittelijat mainitsevat lyhyesti myös mahdollisuuksista muualla maailmassa. Vuoristoisia alueita on paljon Afrikassa, Intiassa ja Kiinassa.