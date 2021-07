Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös kestävintä materiaalia, Heikin useita nimipäiviä ja myyrien puuhia. Entä miksi sitruunamehulla voi pyyhkiä keltaista korostustussia muttei muita värejä?

Koronarokotteen on saanut jo moni suomalainen.

Adam Tuominen, 9

Rokotetehtailta kuluu kymmeniä miljoonia euroja kehitystyöhön ennen kuin ensimmäistäkään rokoteannosta on valmistettu.

Vasta kun rokotteen valmistus joskus lopetetaan, on mahdollista laskea, paljonko yhden annoksen tekeminen lopulta maksoi. Tehtaat eivät kuitenkaan välttämättä silloinkaan hintaa kerro.

Monissa maailman maissa kuten Suomessa ja koko Euroopan unionissa on päätetty, että valtio maksaa kaikille koronarokotukset. EU:n yhteiset rokoteostojen määrät ovat niin suuret, että kustannukset yhtä asukasta kohden eivät nouse valtaviksi.

Yhden ihmisen tarvitsemat kaksi annosta maksavat valtioille noin 4–30 euroa riippuen siitä, minkä tehtaan rokotteita käytetään.

Maailman terveysjärjestö WHO on päättänyt, että rikkaat maat maksavat osan köyhille maille toimitettavista koronarokotteista. On tärkeää, että rokotetta saadaan myös niille maille, joissa valtioilla tai ihmisillä itsellään ei ole varaa ostaa sitä.

Rokotetehtaat eivät jaa rokotteita ilmaiseksi köyhien maiden ihmisille, koska tehtaat haluavat takaisin vähintään valmistuskulut tuotteistaan. Jotkut tehtaista ovat ilmoittaneet haluavansa myös tehdä rahaa koronarokotteella.

Anitta Ahonen

tutkijalääkäri

Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus

Luonnon materiaaleista kestävin ja kovin lienee timantti.

Mikä on maailman kestävin materiaali?

Iiris Harju-Autti, 10

Kestävyys voi tarkoittaa monenlaisia ominaisuuksia, kuten kovuutta, veto- ja puristuslujuutta, hankaus- ja lämmönkestävyyttä ja kemiallista kestävyyttä eli korroosionkestävyyttä.

Lisäksi usein puhutaan iskun-, luodin- tai pomminkestävistä ja säteilynkestävistä materiaaleista. Kestävyyttä koeteltaessa myös testikappaleen koko ja muoto sekä mittaustapa ratkaisevat paljon. Kysymykseen ei siis olekaan yksiselitteistä vastausta.

Luonnosta löytyvistä aineista timantti on kovin ja todennäköisesti kestävin materiaali. Se on erinomainen useammilla edellä mainituista kestävyyden lajeista. Kumi kuitenkin päihittää timantin venytyskestävyydessä ja grafiitti lämmönkestävyydessä.

Timanttia kovempia aineita on myös osattu jo valmistaa. Tutkimustulosten mukaan sellaisia näyttäisivät olevan esimerkiksi boorinitridi ja hypertimantti.

Tavallisista käytössä olevista materiaaleista hyvin kestäviä ovat monet metalliseokset, keraamit ja komposiitit. Komposiiteissa voidaan yhdistellä kätevästi erilaisten aineiden hyödyllisiä ominaisuuksia.

Niin sanotuissa nanokomposiiteissa yhdistelyä voidaan soveltaa jopa atomien eli materiaalien pienimpien rakennuspalikoiden tasolla. Tällöin mahdollisuudet ovat liki rajattomat. Siksi maailman kestävintä materiaalia ei ole todennäköisesti vielä edes löydetty.

Tapio Rantala

fysiikan professori

Tampereen yliopisto

Lapsen nimeäminen on tärkeä tapahtuma eri puolilla maailmaa

Miksi ortodoksisessa nimikalenterissa on niin usein Heikin päivä?

Viljami Hyyppä, 8

Ortodoksisessa kalenterissa on peräti 14 päivää, jolloin Heikki viettää nimipäiväänsä. Viimeksi Heikin päivä oli 8. kesäkuuta ja seuraava on 17. elokuuta.

Syy tuohon suureen määrään liittyy siihen, että ortodoksisessa kirkossa vuoden jokainen päivä on omistettu jonkun pyhän ihmisen muistolle. Lapset kastetaan näin aina jonkun pyhän ihmisen mukaan.

Kirkon oppien mukaan tuo pyhä toimii lapsen esikuvana ja taivaallisena suojelijana. Koska pyhät ihmiset ovat joskus samannimisiä, samat nimet voivat esiintyä kalenterissa useampana päivänä.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esimerkiksi Heikki-nimisillä olisi monta nimipäivää. Omaa nimipäivää vietetään vain sen pyhän muistopäivänä, jonka mukaan oma nimi on annettu.

Suomalainen Heikki-nimi viittaa ortodoksisessa kalenterissa yleensä Teodoros- tai Feodorit-nimisiin pyhiin. Esimerkiksi kesäkuun Heikin päivänä muistetaan 300-luvulla kuollutta suurmarttyyri Teodoros Sotapäällikköä ja elokuussa taas 1571 kuollutta Karjalan pyhää eli pyhittäjä Feodorit Kuolalaista.

Kaikkein eniten nimipäiviä on muuten Johanneksella. Yhteensä 35!

Minna Saarelma-Paukkala

nimistöntutkimuksen dosentti

Helsingin yliopisto

Jos nurmella näkyy multakasoja, niiden tekijä lienee kontiainen.

Miksi myyrät kaivavat tunneleita?

Samuel Särkkä, 7

Samuel luultavasti tarkoittaa kysymyksellään kontiaisia, joita kutsuttiin aiemmin maamyyriksi. Kontiaiset eivät ole sukua myyrille, joten niiden nimessä ei enää myyrä-sanaa käytetä.

Kontiaiset ovat todellisia tunnelieläimiä, sillä ne elävät elämänsä maan alla. Ne ovat hyönteissyöjiä, joiden ravinto koostuu enimmäkseen kastemadoista. Kontiaisten hyvin herkkä kuono aistii madot, kun ne kaivavat lapiokourineen käytäviä. Niiden silmät ovat käytännössä sokeat, mutta maan alla ne ovat turvassa. Talvisin kontiaiset pyrkivät selviytyäkseen elämään riittävän syvällä jäätyneen pintamaan alla.

Varsinaiset myyrät ovat kasvissyöjiä. Niitä elää Suomessa 11 ja koko maailmassa 175 lajia. Myös piisami ja sopulit kuuluvat myyriin. Suomen lajeista vain vesimyyrä kaivaa pitkiä tunneleita maan alle. Vesimyyrät tekevät niitä pelloilla ja puutarhoissa varsinkin talvisin, sillä ne syövät kasvien juuria.

Lapinmyyrät kaivavat pesäkoloja ja juurakoita talvella. Kenttämyyrät kaivavat koloja maahan ja asuvat osin niissä, mutta nekään eivät ala laajojen käytävien tekoon.

Keski- ja Etelä-Euroopassa asustelee kaksi vesimyyrän sukulaislajia: lännenvesimyyrä ja ylänkövesimyyrä. Niistä varsinkin ylänkövesimyyrät kaivavat käytäviä ja myös mylläävät maata vuoristojen niityillä.

Heikki Henttonen

metsäeläintieteen emeritusprofessori

Luonnonvarakeskus

Sitruunamehu on hapanta, siinä onkin sitruunahappoa.

Miksi sitruunamehulla voi pyyhkiä paperilta keltaista korostustussia, mutta ei muita värejä?

Siiri Suojärvi, 8

Väriaineita on monenlaisia ja eri käyttökohteisiin tarkoitettuja. Lyhytikäisissä tuotteissa käytetään yleensä halvempia väriaineita kuin pitkäikäisissä tuotteissa. Halpojen väriaineiden kyky kestää erilaisia olosuhteita, kuten vaikkapa auringonvaloa tai sitruunamehun happamuutta, on yleensä heikompi kuin kalliimmilla aineilla.

Korostustussissa käytetty keltainen väriaine onkin todennäköisesti muuttunut tai hajonnut sitruunamehukäsittelyssä. Väri on siksi hävinnyt.

Sitruunassa on paljon sitruunahappoa, mikä ei ole hirveän voimakas happo, mutta riittävä muuttamaan reilusti monien väriaineiden rakennetta. Tyypillistä happamuuteen reagoivissa väriaineiden rakenteissa on, että niissä on niin sanottuja OH-ryhmiä, jotka muodostuvat vedystä ja hapesta.

Muut sitruunamehulla käsitellyt tussien värit ovat mitä ilmeisimmin olleet rakenteeltaan pysyvämpiä, eivätkä ole olleet moksiskaan mehusta. Samanmerkkisissä tusseissakin voi olla sekä sitruunahappoon reagoivia että reagoimattomia värejä.

Riikka Räisänen

käsityötieteen dosentti, yliopistotutkija

Helsingin yliopisto

