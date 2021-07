Liikkuminen on hyväksi mielelle, tutkimukset kertovat. Tanssi näyttää tukevan ihmisen hyvinvointia taaperoiässä. Keski-iässä voimaharjoittelu näyttäisi vahvistavan muistia.

Kävely tukee ideointia ja oppimista, tanssi lisää sosiaalista kiintymystä. Keholla on tiedostamaton vaisto lihasten ja luiden terveydentilasta ja se selittää myös parempaa itsetuntoa.

Aivojen, mielen ja liikunnan kytkös on syvällisempää kuin on osattu ajatella. Uudet tutkimukset kertovat, että tavallamme liikkua on syvällisiä vaikutuksia siihen, miten mieli operoi.

Riippuen liikunnan muodoista voimme kasvattaa luovuutta, resilienssiä eli psykologista vastustuskykyä, sosiaalisia taitoja, mielialaa ja itsetuntoa. Näin kirjoittaa tietokirjailija Caroline Williams uutuusteoksessaan Move! The New Science of Body over Mind.

Päivittäin fyysisesti aktiiviset ihmiset keksivät keskimäärin enemmän ja parempia ideoita verrattuna niihin, joiden elämäntyyli on suhteellisen istumavoittoista. Tämä ilmeni Nature-tiedelehdessä viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa.

Ollakseen luova kannattaa olla myös liikunnallinen, raportti summaa.

” Kävely virkistää luovuutta, koska kävely vaatii useiden aivoalueiden samanaikaista aktiivisuutta, tutkijat arvioivat.

Juoksu tai kävely itselle sopivalla vauhdilla vaimentaa aktiivisuutta aivojen prefrontaalisilla alueilla, jotka suosivat rationaalista, suoraviivaista ajattelua. Kun nämä alueet rauhoittuvat, luovalle ideoinnille jää tilaa – mielelle jää tilaa vaeltaa.

Kalifornian Stanfordin yliopiston tutkimuksessa tavallinen kävely lisäsi koehenkilöiden luovuuspisteitä 60 prosenttia.

Vaikutus näkyi useita minuutteja kävelyn jälkeen. Tutkimuksessa mitattiin erityistä luovuutta vaativia taitoja siten, että tutkittavien piti keksiä muun muassa mahdollisimman monta käyttötapaa napille ja renkaalle.

Tulokset olivat riippumattomia siitä, käveltiinkö sisätiloissa juoksumatolla tyhjää seinää vasten tai ulkona luonnonkauneuden keskellä.

Tämä viittaa siihen, että luonto ei inspiroi yksinään. Kävely virkistää luovuutta, koska kävely vaatii useiden aivoalueiden samanaikaista aktiivisuutta, tutkijat arvioivat.

Jopa hidas kävely voi lisätä noin 15 prosenttia aivojen verenkiertoa, kertoo New Mexico Highlands yliopiston tutkimus. Vaikutusta selittää tutkijoiden arvioiden mukaan valtimoiden supistuminen, kun jalka osuu maahan.

Tehokkaimmin aivojen verenkierto virkistyi silloin, kun askellus ja syke olivat tahdissa siten, että askeleita oli 120 ja syke 120 lyöntiä minuutissa. Esimerkiksi marssimalla voidaan päästä tällaiseen kävelytahtiin.

Tavallisessa työarjessa parhaimpia keinoja työtehon palauttamiseen olisi lähteä liikkeelle.

”Jos tarvitset älyäsi, aktivoi aivosi liikkumalla joitakin minuutteja”, ohjeistaa Helsingin yliopiston aivotutkija Minna Huotilainen.

”Liikkumisen ja oppimisen välillä on tieteellisesti todistettu yhteys. Se periytyy kivikautisesta menneisyydestämme, aiemmin oppiminen tapahtui aina tekemisen yhteydessä”, Huotilainen luennoi tänä vuonna järjestetyssä Smart Moves -seminaarissa.

Oppimistulokset ovat tutkitusti parhaimmillaan heti vauhdikkaan liikunnan jälkeen, vaikka liikuntatuokio olisi lyhytkin. Aivojen otsalohko aktivoituu ja aivoihin syntyy uusia hermosoluja, Huotilainen kertoo videolla.

” Tanssi näyttää tukevan ihmisen hyvinvointia jo taaperoiästä lähtien.

Ihmislaji ei ole syntynyt vain liikkumaan, vaan myös tanssimaan, väitti vuosikymmenen takainen tutkimus.

Jo alle puolen vuoden ikäiset vauvat tunnistavat musiikissa ja liikkeessä tapahtuvia odottamattomia rytmin muutoksia. He osaavat kehollistaa musiikkia eli ihmisellä on jo näin varhain tajua tanssista.

Mitä enemmän vauvat pomppivat musiikin mukana, sitä enemmän he tutkitusti hymyilevät. Näin ollen tanssi näyttää tukevan ihmisen hyvinvointia jo taaperoiästä lähtien.

Aivomme ennakoivat jatkuvasti, mitä tapahtuu seuraavaksi. Säännöllinen rytmi tuottaa tyydytystä, koska sen avulla on helppo ennustaa tulevaa. Aina kun olemme oikeassa, aivoissa vapautuu dopamiini-hormonia, joka tarjoaa palkitsevuuden tunteen.

Kun seuraamme rytmiä kehossamme, dopamiinia erittyy uudestaan. Se voi luoda illuusion siitä, että oma liikkeemme tuottaa musiikin rytmiä, valaisee musiikkipsykologi Edith Van Dyck Gentin yliopistosta Williamsin teoksessa.

Jopa tanssiminen yksin vaikuttaa tutkimusten mukaan tekevän ihmisistä onnellisempia. Seuraavalle onnen tasolle päästään, kun läsnä on muita tanssijoita. Silloin tanssimisen ilo sekoittuu sosiaaliseen sitoutumiseen.

Neljäntoista kuukauden ikäisten lasten parissa tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että he auttoivat todennäköisemmin vieraita aikuisia poimimaan pudotettuja esineitä silloin, kun he olivat tanssineet aikuisten kanssa samassa tahdissa. Tätä avuliaisuutta ei havaittu ilman tanssimista tai kun tanssi ei ollut synkronoitua.

Liikunnan aikana aivot vastaanottavat proprioseptiivista aistitietoa, joka kertoo milloin ja miten lihakset supistuvat tai venyvät. Kun liikkeemme tahdistuvat muiden kanssa, proprioseptiivinen tietoisuus sekoittuu aistimukseen muiden liikkeistä – silloin itsen ja muiden raja hämärtyy väliaikaisesti.

Tuloksena on läheisyyden tila, halu jakaa asioita muiden kanssa ja auttaa toisia. Ilmiötä selittää aivojen peilisolujen toiminta. Niiden avulla sananmukaisesti peilaamme toisten liikkeitä.

”Olemme samalla puolella”, kun liikumme synkronisesti ja näistä syistä musiikki ja tanssi ovat ryhmäyttämisessä tehokkaita, Huotilainen valaisee Smart Moves -luennon videolla.

Tanssilla vaikuttaa olevan vahva yhteys kehon limbiseen järjestelmään, joka vastaa muun muassa tunteista ja muistoista, sanoo tanssin neurotieteestä Helsingin yliopistossa väitellyt Hanna Poikonen.

”Tanssissa yhdistyy nerokkaalla tavalla monta asiaa - musiikki, liikkuminen, kosketus, yhteistyö ja luovuus. Ne eivät ole ainoastaan hyväksi hyvinvoinnille, vaan ne ovat perustavanlaatuisia elementtejä ihmisyydelle”, Poikonen toteaa.

Poikonen selvittää Helsingin yliopiston verkkosivulla, että sanonta ”sujuu kuin tanssi” viittaa paljon tutkittuun flow-ilmiöön, jossa tekeminen imaisee harjoittajansa kokonaan mukaansa. Flow-tila lisää todistetusti kokijan yleistä tyytyväisyyttä, tuottavuutta ja tekemisen laatua.

” Tutkimus osoitti vahvan myönteisen yhteyden yli 60-vuotiaiden miesten käden puristusvoiman sekä tiedollisten kykyjen välillä.

Kaiken ikäisten on aihetta huolehtia lihasvoimastaan eikä pelkästään lihasten itsensä takia. Niillä joilla on keski-iässä eniten lihasvoimaa, on parempi muisti noin vuosikymmen myöhemmin. Heillä on aivoissaan enemmän muistia tukevaa harmaata ainetta.

Havaintoa voi osin selittää osteokalsiini-hormoni, jota vapautuu luista aina silloin, kun taistellaan minkä tahansa vastuksen rasittamana. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että osteokalsiinin puute yhdistyy tiedollisten kykyjen heikkenemiseen ja hermorappeumasairauksiin ikääntyessä.

Viime vuonna julkaistu Deakinin yliopiston tutkimus osoitti vahvan myönteisen yhteyden yli 60-vuotiaiden miesten käden puristusvoiman sekä tiedollisten kykyjen välillä. Sen sijaan lihasmassan ja kognitiivisten toimintojen välillä ei havaittu yhteyttä.

“Uusimpien tietojen perusteella lihasvoiman menetys voi olla olennaisempaa yleisen terveyden kannalta kuin lihasmassan menetys”, toteaa epidemiologian professori Julie Pasco MedicalExpress -lehdessä.

Säännöllisellä voimaharjoittelulla voi tutkitusti kohentaa itsetuntoa sekä pitää loitolla masennuksen oireita.

Neurotieteilijä Antonio Damasio valaisee piileviä syitä. Käsitys itsestämme ja siitä, mitä voimme maailmassa saavuttaa, on vahvasti kehollinen tuntemus – ja kehollamme on tiedostamaton vaisto lihasten ja luiden terveydentilasta.

Jama Psychiatry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa lihasvoimaharjoittelu vähensi masennusta kaikenikäisillä miehillä ja naisilla ja riippumatta siitä, kuinka paljon lihasvoima lisääntyi.

”Lihasten kehittyminen, uudet ystävät ja ajatukset lienevät myös paranemisen taustalla”, toteaa lihasvoimailun puolesta pitkään puhunut Tyks:n ylilääkäri Jan Sundell, jolta on tuoreeltaan ilmestynyt teos Hippokrateen Soturi (Docendo 2021).

Sundellin mukaan lihasvoima pitäisi saada osaksi masennus- ja ahdistuspotilaiden hoitoa.

”Lisäksi lihasvoimaharjoittelu näyttäisi parantavan useita kognition osa-alueita ikääntyneillä, mikä tarkoittaa, että se voi ehkäistä muistisairauksia. Erityisen hyvää aivojumppaa on jalkojen isojen lihasten käyttö raskailla painoilla kuten jalkakyykky ja -prässi.”

Sundell kannustaa kaikenikäisiä miehiä ja naisia käymään salilla vähintään kaksi kertaa viikossa

Isossa kuvassa itseään kannattaa liikuttaa tavalla tai toisella. Lancet Psychiatry -lehden julkaiseman tutkimuksen mukaan niillä, jotka harrastavat liikuntaa, on masennusta tai stressioireita sisältäviä päiviä kuukauden aikana puolet vähemmän kuin ihmisillä keskimäärin.