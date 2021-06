Asennustyö jäi kesken edellisellä avaruuskävelyllä ilmenneiden ongelmien vuoksi. Suoraa lähetystä voi seurata noin kello 14–21.30.

Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) jatketaan tänään sunnuntaina uusien aurinkopaneelien asennustyötä. Asennustyöhön aseman ulkopuolelle eli avaruuskävelylle lähtevät Euroopan avaruusjärjestön (Esa) astronautti Thomas Pesquet ja Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruus­hallintoviraston (Nasa) astronautti Shane Kimbrough.

Suoraa lähetystä voi seurata uutistoimisto Reutersin ennakkotietojen mukaan noin kello 14–21.30.

Asennustehtävä jäi kesken edellisellä avaruuskävelyllä keskiviikkona 16. kesäkuuta. Syynä olivat Kimbrough’n avaruuspuvussa sekä uuden paneelin mekanismissa ilmenneet ongelmat, Nasa kertoo.

ISS-asemalla on tällä hetkellä käytössä kahdeksan jo vuonna 2000 käyttöön otettua aurinkopaneelia. Niiden sähköntuotantokyky on laskenut ajan myötä. Samaan aikaan avaruusaseman sähkönkulutus on kasvamassa.

Uudet aurinkopaneelit ovat kooltaan puolet pienempiä kuin vanhat paneelit, mutta tuottavat silti saman määrän sähköä. Ne eivät ole vanhempien paneelien tapaan kasaan taittuvia vaan rullautuvia.

Uudet paneelit asennetaan vanhojen päälle. Vanhojen paneelien näkyviin jäävät osat tuottavat jatkossakin sähköä avaruusaseman hyödyksi, Nasasta kerrotaan.

Pesquet kertoi keskiviikkona Twitter-tilillään, että Nasa on valmistellut paneelien asennustehtävää puolitoista vuotta, ja ohjeita astronauteille on 28 sivun verran.

Ranskalainen Pesquet pääsi mukaan Esan astronauttikoulutukseen vuonna 2009 yhdenä kuudesta valitusta. Samaisessa valintaprosessissa suomalainen Jussi Lehtonen ylsi lähelle kärkeä, mutta ei tullut valituksi.

Parhaillaan Euroopan avaruusjärjestö etsii uusia astronautteja. Haku umpeutui toukokuussa, ja kuusivaiheinen valintaprosessi päättyy lokakuussa 2022. Koulutukseen otetaan neljästä kuuteen ihmistä.