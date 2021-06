Jättikaari ja muut todella isot galaktiset rakenteet haastavat kosmologian näkemyksen, että maailmankaikkeus on joka puolella samankaltainen.

Jos voisimme nähdä etäisen Jättikaaren yötaivaalla Karhunvartijan tähden suunnassa, olisi se noin 20 kertaa niin leveä kuin täysikuu. Se on kuitenkin liian kaukana. Piirroksessa kaari on merkitty punaisin pistein.

Maailmankaikkeuden isoimpia rakenteita ovat jättimäisen isot galaksijoukot.

Miljardit maailmankaikkeuden galaksit eivät ole jakautuneet avaruuteen aivan tasaisesti. Osa niistä on ryhminä tai rypäleinä.

Yhdessä galaksit muodostavat kuitenkin kuin kudelman, jossa on tiheämpiä kohtia ja välissä aukkoja. Yleiskuva maailmankaikkeudesta muistuttaa näin hieman repaleista pitsiverhoa.

Viime vuosina avaruudesta on löytynyt yhä uusia jättimäisiä galaksijoukkoja. Niiden läpimitta voi olla miljardeja valovuosia.

Jättikaari erottuu kuvassa keskellä hyvin loivan U-kirjaimen muotoisena. Rakenne on yli yhdeksän miljardin valovuoden päässä.

Kesäkuussa tähtitieteilijä Alexia Lopez kertoi, että hänen ryhmänsä on löytänyt jättimäisen galaksien ryhmän, jota hän kutsuu Jättikaareksi.

Jättikaari sijaitsee Karhunvartijan tähdistön suunnassa pohjoisella taivaankannella.

Jättikaari on lähes symmetrinen galaksien ja galaksijoukkojen muodostama kaari. Sen läpimitta on huikeat 3,3 miljardia valovuotta. Jos sen löytö varmistuu, on se yksi universumin suurimmista tunnetuista rakenteista.

Ongelma on se, että tämänkin rakenteen koko ylittää sen rajan, jonka kosmologit ovat laskeneet näille giganttisille rakenteille.

Jättikaarta ei voi jättää laskelmissa huomiotta, sanoo Lopez. Hän on tähtitieteilijä Keski-Lancashiren yliopistossa Britanniassa.

Maailmankaikkeuden rakennetta tutkivat erityisesti kosmologit. Heidän mukaansa isojen galaksijoukkojen koon teoreettinen yläraja on noin 1,2 miljardia valovuotta.

Valovuosi on tähtitieteen yleinen pituusmitta. Se on matka, jonka valo kulkee vuodessa. Kilometreinä se on noin 9,46 biljoonaa kilometriä.

Jättikaari on lähes kolme kertaa leveämpi kuin tuo 1,2 miljardin valovuoden raja.

Kosmologian mallien yksi kulmakivi on niin sanottu kosmologinen periaate.

Sen mukaan maailmankaikkeus on riittävän suuressa mittakaavassa samankaltainen, katsoipa sitä mistä tahansa tai mihin suuntaan tahansa.

Universumi näyttää periaatteen mukaan suunnilleen samanlaiselta. Galaksit ovat täyttäneet saarekkeina avaruuden ja välissä on alueita, joissa on harvakseltaan kaasua. Tässä isossa kuvassa ei juuri ole eroavaisuuksia tai isoja kolhuja.

Malleissa juuri sellaiset rakenteet, jotka ylittävät noin 1,2 miljardia valovuotta, ovat tällaisia poikkeamia tai kupruja.

Jos tällaisia kupruja olisi yksi tai kaksi, voisi niistä sanoa, että ne ovat syntyneet sattumalta.

Mutta jos niitä on enemmän, voi se muuttaa käsityksiä universumin rakenteesta. Tällöin myös kosmologista periaatetta pitäisi arvioida uudelleen.

Tähtitieteilijät ovat jo aiemmin löytäneet useita vastaavia giganttisia rakenteita. Esimerkiksi Sloanin galaksimuuriksi sanottu rakenne löytyi vuonna 2003. Se oli aikoinaan suurin tunnettu maailmankaikkeuden rakenne.

Sloanin galaksimuurin suurin leveys on noin 1,5 miljardia valovuotta. Viime vuonna tähtitieteilijät löysivät Etelänavan muuriksi sanotun rakennelman. Sen suurin läpimitta on noin 1,37 miljardia valovuotta.

Sloanin galaksimuuri on myös suurimpia maailmankaikkeuden rakenteita, vasemmalla alhaalla.

Muita järisyttävän isoja universumin rakenteita ovat muun muassa Clowes-Campusanon LQG-galaksijoukko, jonka läpimitta noin kaksi miljardia valovuotta, ja Iso Quasar-galaksijoukko, läpimitaltaan noin neljä miljardia valovuotta.

Kaikkein suurin on tällä erää Hercules-Coronan Borealiksen muuri. Se voi ulottua reunasta reunaan jopa kymmenen miljardin valovuoden matkalla.

Tähän joukkoon liittynee nyt siis Jättikaari. Lopez löysi sen ryhmineen Sloan Digital Sky Survey -hankkeessa, joka rakentaa karttaa maailmankaikkeuden isosta rakenteesta.

Tähtitaivaan isoja rakenteita kartoitetaan tällä SDSS-teleskoopilla. Se sijaitsee New Mexicossa Yhdysvalloissa.

Lopez tutki kollegoineen yli sadastatuhannesta kvasaarigalaksista lähtenyttä valoa, kertoo verkkosivu Livescience.

Kvasaarit ovat maailmankaikkeuden kirkkaimpia galakseja universumin varhaisilta ajoilta. Niiden valo säteilee aineesta, jota syöksyy ahnaisiin mustiin aukkoihin galaksien keskellä.

Näistä galakseista saapuva valo kulkee avaruuden kaasujen läpi. Siinä jotkut valon aallonpituudet absorboituvat eli imeytyvät kaasuun ja tuottavat siitä spektriin viivoja.

Näitä viivoja tutkimalla voidaan selvittää, miten aine jakautuu tietyllä alueella. Samalla voidaan kartoittaa maailmakaikkeutta.

Spektrin viivoja tutkimalla tähtitieteilijät huomasivat, miten galaksit näyttivät kaukana ryhmittyneen yhdeksi jättimäisen suureksi rakenteeksi. Se oli Jättikaari.

Havainnon luotettavuus on Lopezin mukaan 99,9997 prosenttia. Se ei ihan vielä riitä tähtitieteilijöille. Todennäköisesti Jättikaari kuitenkin tullaan hyväksymään osaksi tähtitieteen löytöjä.

Jos ja kun tähtitieteilijät tunnistavat yhä lisää näitä giganttisia rakenteita universumissa, pistää se pohtimaan, pitääkö kosmologinen periaate edes paikkaansa.

Jos ei, pitää maailmankaikkeuden perustavia rakenteita pohtia uudelleen.

”Yötaivaan tulisi siis riittävän suuressa mittakaavassa näyttää samalta riippumatta tarkkailijan sijainnista tai siitä suunnasta, josta hän avaruuteen katsoo”, Lopez kertaa.

”Kysymys kuuluu nyt, mitä pidämme riittävän suurena?”

Lopez esitteli Jättikaarta Amerikan tähtitieteellisen seuran 238. tapaamisessa, joka pidettiin kesäkuun alussa ja tällä kertaa virtuaalisesti.

Löydöstä kertoivat myös verkkosivu Science Alert ja Keski-Lancashiren yliopisto.