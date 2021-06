Kolmas sukupuoli ja transsukupuolisuus eivät ole vain moderneja ilmiöitä – maailman kulttuureilla on ollut hyvin erilaisia sukupuolirooleja

Perinteiset sukupuoliroolit myös kehittyvät. Yhdysvalloissa Oregonissa kolmas sukupuoli tunnustetaan virallisesti. Hollannissa ihminen voi olla neutraali.

Hijroilla on tärkeä tehtävänsä hindulaisissa yhteisöissä. Heidän siunauksensa katsotaan tekevän lapsista hedelmällisiä.

Suurimmassa osassa länsimaita on pitkään totuttu pitämään yleisenä totuutena kaksijakoista ajattelua sukupuolirooleista, jotka on johdettu biologiasta. Lainsäädännön ja yleisen mielipiteen mukaan on vain miehiä ja naisia.

Sukupuoliroolit ovat alkaneet kuitenkin muuttua. Yhä useampi lainsäädäntöelin on alkanut tunnustaa sukupuolia, jotka eroavat kaksijakoisesta, binäärisestä jaottelusta.

Yhdysvalloissa Oregonin osavaltio tunnustaa jo virallisesti kolmannen sukupuolen. Hollannissa ihmisen on mahdollista olla sukupuoleltaan neutraali.

Käänteet saattavat tuntua uusilta, mutta useissa kulttuureissa on ollut historiallisesti ja nykyaikanakin kolme sukupuolta tai useampi, joilla on ollut omat yhteiskunnalliset roolinsa.

Aikaisimmat todisteet ihmisistä, joita nykyään sanoisimme transsukupuolisiksi tai kolmannen sukupuolen edustajiksi, ovat kivikaudelta.

On useita kivikautisia hautapaikkoja, joissa biologisesti miehen tai naisen luuranko on haudattu eri sukupuolen kulttuurille ominaisten hautatapojen vastaisesti.

Tšekistä löytyneessä noin 5 000 vuotta vanhassa haudassa makaa biologisen miehen luuranko toisin päin kuin paikalla eläneen kulttuurin miehet yleensä haudattiin, ja lisäksi ilman aseita. Haudasta löytyi myös ovaalinmuotoinen säiliö, joka haudattiin aina naisten mukana.

” Aikoinaan ihmisiä oli tarinassa kolmea sukupuolta: yhdellä oli kahdet miehen sukupuolielimet, yhdellä kahdet naisen ja kolmannella yhdet molempia.

Myös länsimaisen sivistyksen kehdossa, antiikin Kreikassa erilaisille sukupuolirooleille oli tilaa.

”Binääri ei ole aina ollut kahlitseva ajattelutapa, sille on löytynyt vaihtoehtoja esimerkiksi antiikin filosofiassa”, kertoo filosofian ja sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori Malin Grahn Jyväskylän yliopistosta.

Grahn muistuttaa, että antiikin aikana ei vielä ollut muotoiltu erityisesti sukupuolen teoriaa eikä teoretisoitu sukupuoli-identiteettiä ja sen merkitystä.

”Binäärinen ajattelu oli varsin hallitseva antiikin filosofiassa, mutta sille löytyy useita vastakertomuksia, jotka rikkovat sitä tarinaa”, Grahn sanoo.

Yksi kuuluisimmista vastakertomuksista on Platonin Pidot-dialogissa. Siinä yksi osallistujista moniäänisessä kertomuksessa on Aristofanes, joka kertoo tarinan ihmiskunnan alkuajoista.

Aikoinaan ihmisiä oli tarinassa kolmea sukupuolta: yhdellä oli kahdet miehen sukupuolielimet, yhdellä kahdet naisen ja kolmannella yhdet molempia. Jumalien mielestä nämä ihmiset olivat kuitenkin liian onnellisia, joten he halkaisivat kaikki kahtia yksigenitaalisiksi, jotka ovat ikuisesti tuomittuja etsimään toista puolikastaan.

”Näin ollen se, mitä nykyään kutsutaan heteroseksuaalisuudeksi, olisi vain yksi kolmasosa seksuaalisuuden skaalasta tästä näkökulmasta”, Grahn naurahtaa.

Sukupuoliroolien käytännön toteuttamista ja kategorioita vastaan taistelivat myös kyynikkofilosofit, joiden joukossa on antiikin kuuluisin naisfilosofi Hipparkia.

Kyynikot eivät välittäneet sukupuolesta ja taistelivat myös kaksijakoisia yksityisyyden ja julkisuuden normeja vastaan elämällä ja harjoittamalla seksiä kadulla.

”Myös stoalaisessa filosofiassa rationaalisuus on tärkein ominaisuus ja kaikki muut ominaisuudet ovat vain yksittäisiä ikään kuin lankoja kudelmassa. Tulkitsen, että samalla tavalla kuin on lukuisia silmien värejä, voi yhtä hyvin olla lukuisia sukupuoliakin stoalaisuuden mukaan.”

Kreikan myyteistä löytyy myös ei-binäärisiä hahmoja, kuten kaksineuvoinen Hermafroditus, joka myös usein kuvataan taiteessa naisena, jolla on miehen ulkoiset sukupuolielimet.

” Hijrat eivät koe olevansa miehiä eivätkä naisia eivätkä yleensä myöskään transsukupuolisia, koska he ovat oma sukupuolensa.

Isoja kolmatta sukupuolta edustavien ihmisten ryhmiä ei tarvitse hakea vain historiasta.

Hijrat ovat pääosin Intiassa, Bangladeshissa ja Pakistanissa eläviä kolmannen sukupuolen edustajia. Länsimaissa heidät ajateltaisiin transsukupuolisiksi, interseksuaalisiksi tai eunukeiksi. Moni heistä on kastroitu, usein vaarallisesti ja huonoissa oloissa.

Hijrat eivät kuitenkaan solahda mihinkään länsimaiseen määritelmään, vaan heillä on oma roolinsa alueen yhteiskunnissa ja uskonnoissa.

Hindut uskovat hijrojen siunauksen tekevän lapsista hedelmällisiä, koska he ovat uhranneet jumalatar Bahuchara Matalle oman kykynsä lisääntyä.

Hijrojen uskonnolisiin rooleihin kuuluu myös häissä esiintyminen ja tanssiminen. Sukupuoleltaan hijrat eivät koe olevansa miehiä eivätkä naisia eivätkä yleensä myöskään transsukupuolisia, koska he ovat oma sukupuolensa.

Noin kolmen miljoonan hijran asema on ollut uskonnollisesta merkityksestä huolimatta heikko siirtomaa-ajoista lähtien. Brittiläiset siirtomaaisännät pitivät heteronormatiivisuudesta poikkeavia saastaisina ja moraalisesti epäilyttävinä ja tekivät parhaansa pyyhkiäkseen heidät tietoisuudesta.

Heteronormatiivinen käsitys olettaa ihmisten jakautuvan kahteen vastakkaiseen ja toisiinsa vetoa tuntevaan sukupuoleen.

Moni hijra joutuu nykyään kerjäämään tai on pakotettu seksityöhön syrjinnän takia. Intia kuitenkin tunnustaa nykyään kolmannen sukupuolen, ja hijrat ovat oikeutettuja sosiaalietuuksiin ja terveyspalveluihin, toisin kuin vielä vuosikymmen sitten.

Hijrojen tapaiset sukupuoliroolit ovat Kaakkois-Aasiassa jopa tyypillisiä. Filippiineillä kolmatta sukupuoliroolia edustaa bakla.

Baklat ovat mieheksi syntyneitä, mutta he käyttäytyvät ja pukeutuvat perinteisesti naiselliseksi mielletyillä tavoilla. Stereotyyppisesti erityisesti länsimaissa heidät mielletään usein homoseksuaalisiksi, mutta seksuaalisuudeltaan he voivat olla mitä vain.

Ennen espanjalaisten siirtomaavaltiaiden tuloa baklat saattoivat olla myös babayloja eli hengellisiä johtajia. Hengelliset johtajat olivat suurimmaksi osaksi naisia.

Bakloilla on varsin iso kulttuurinen jalanjälki Filippiineillä. Palkittu draamasarja My Husband’s Lover käsitteli kolmiodraamaa miehen, naisen ja baklan välillä.

Hieman samanlainen rooli on myös Tahitin ja Havaijin alueen kolmannella sukupuolella, māhūlla. Māhūt on syntymässä määritelty miehiksi, mutta he käyttäytyvät hyvin feminiinisesti.

We'wha (1849–1896 oli New Mexicon zunien yhteisössä merkittävä taiteilija, kutoja ja keramiikan tekijä. Hän oli niin sanottu lhamana, jolla oli niin miehille kuin naisille ominaisiksi katsottuja tehtäviä ja rooleja.

Sukupuolen ajatellaan perinteisesti olevan miehen ja naisen välissä. Termi voi nykyään tarkoittaa myös transsukupuolista.

Historiassa esimerkiksi lähetyssaarnaajissa voimakasta pahennusta herättänyt māhū oli Kaomi Moe, joka oli Havaijin pitkäaikaisimman kuninkaan Kamehame III:nen rakastaja ja myös kanssahallitsija.

Havaijilaisessa ja laajemminkin polynesialaisessa kulttuurissa saman sukupuolen moniavioiset suhteet olivat normi. Etenkin kaikilla päälliköillä oli yleensä useampia aikāneita eli rakastajia.

Māhūt eivät ole jääneet historiaan lähetyssaarnaajien syrjinnästä huolimatta. Nykyajan mahdollisesti kuuluisin māhū on transsukupuolinen Hinaleimoana Wong-Kalu, joka tuo esille perinteistä havaijilaista kulttuuria.

Myös muualla Yhdysvalloissa ja laajemmin Pohjois-Amerikassa on tuotu uudestaan esille länsimaisten käsitysten jalkoihin jääneitä kolmannen sukupuolen rooleja.

Useilla Amerikan alkuperäiskansoilla oli kolmansia ja neljänsiä sukupuolirooleja. Moderni – vaikkakin kiistelty – termi näille eri rooleille on kaksihenkinen.

Kaksihenkinen juontaa Ojibwa-kielen sanoista niizh manidowag. Käsite luotiin vuonna 1990 nimenomaan erottamaan alkuperäiskansojen ei-heteronormatiiviset ihmiset sellaisista länsimaisista käsitteistä kuten homoseksuaalisuus, transsukupuolisuus ja muut.

Käsite on kuitenkin kiistelty. Se viittaa siihen, että kaksihenkisissä ihmisissä on sekä miehen että naisen henki. Se vahvistaa perinteistä länsimaista käsitystä, että on vain kaksi sukupuolta, joten se ei vastaa alkuperäiskansojen historiallisia sukupuolten käsityksiä.

” ”Olisikin mielenkiintoista, jos yhteiskuntamme olisi kehittynyt niin, ettei binäärinen ajattelu olisi niin vahvaa.”

Lukuisilla heimoilla oli kaikilla omilla kielillään erilaisia termejä eri rooleille.

Ojibwe-heimon keskuudessa voidaan ajatella olleen neljä sukupuolta, vaikka ojibwat eivät ajatelleet sukupuolta aivan samoin kuin länsimaiset kulttuurit. Ikwekanaazot olivat miehiä, jotka käyttäytyivät kuin naiset ja ininiikaazot olivat naisia, jotka käyttäytyivät kuin miehet.

Nämä sukupuoliroolit olivat yleisesti hyväksyttyjä, ja heillä oli usein hengellistä merkitystä, koska he ottivat yleensä roolinsa unien tai näkyjen perusteella.

Samanlaisia rooleja löytyi noin viidensadan Pohjois-Amerikan alkuperäiskansan heimojen joukoista, kuten zunien lhamanat. He olivat keholtaan miehiä mutta ottivat perinteisesti naisille kuuluneita rooleja ja tehtäviä hoitaakseen.

Moni heimo on kuitenkin menettänyt yhteytensä ja tietonsa aikaisemmista sukupuolirooleistaan Amerikan vallanneiden länsimaalaisten ja kristinuskon käännytystyön takia.

Moni kolmas tai neljäs tai neutraali sukupuoli maailmalla on jäänyt kristinuskon teologian jalkoihin tässä mainittujen ohella. Näin kävi myös antiikin ajatuksille.

”Ranskalaisen filosofin Michel Foucaultin mukaan myöhäisantiikin aikana kristillinen teologia otti valtavirran ajattelussa ja näin vanhoja ajatuksia joko sulautettiin tai vain unohdettiin. Olisikin mielenkiintoista, jos yhteiskuntamme olisi kehittynyt niin, ettei binäärinen ajattelu olisi niin vahvaa”, Grahn summaa.

