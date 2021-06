Asennustöitä ovat vaikeuttaneet muun muassa toisen astronautin avaruuspuvussa ilmenneet ongelmat.

Uusien aurinkopaneelien asennustyöt jatkuvat kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS). Suoraa lähetystä avaruuskävelystä voi seurata noin kello 14–22 Suomen aikaa.

Asennustyöhön aseman ulkopuolelle eli avaruuskävelylle lähtevät tälläkin kertaa Euroopan avaruusjärjestön (Esa) astronautti Thomas Pesquet ja Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruus­hallintoviraston (Nasa) astronautti Shane Kimbrough.

Suora lähetys käynnistyy avaruuskävelyn valmisteluilla, astronauttien odotetaan siirtyvän aseman ulkopuolelle noin kello 15.30. Astronauttien työrupeama kestää Nasan suunnitelman mukaan kuusi ja puoli tuntia.

Pesquet’n tunnistaa siitä, että hänen avaruuspuvussaan on punaisia raitoja, kun taas Kimbrough’n puku on raidaton.

Aurinkopaneelien asennustyö on edennyt suunniteltua hitaammin muun muassa Kimbrough’n avaruuspuvussa 16. kesäkuuta avaruuskävelyn aikana havaittujen ongelmien vuoksi. Asennustöitä jatkettiin 20. kesäkuuta, ja nyt on siten vuorossa kolmas työrupeama.

Juhannusaaton avaruuskävely on viides Esan Pesquet’lle ja yhdeksäs Nasan Kimbrough’lle. Yhteisiä avaruuskävelyjä kaksikolla on takanaan neljä. Kaiken kaikkiaan avaruusasemalla on tehty aiemmin yhteensä 240 avaruuskävelyä.

ISS-asemalla on tällä hetkellä käytössä jo vuonna 2000 käyttöön otettuja aurinkopaneeleita. Ne toimivat yhä, mutta niiden sähkön­tuotantokyky on laskenut ajan myötä. Samaan aikaan avaruusaseman sähkönkulutus on kasvamassa.

Aurinkopaneelit oli Nasan mukaan suunniteltu kestämään 15 vuotta.

Uudet aurinkopaneelit ovat kooltaan puolet pienempiä kuin vanhat paneelit, mutta tuottavat silti saman määrän sähköä. Ne eivät ole vanhempien paneelien tapaan kasaan taittuvia vaan rullautuvia.

Uudet paneelit asennetaan vanhojen päälle. Vanhojen paneelien näkyviin jäävät osat tuottavat jatkossakin sähköä avaruusaseman hyödyksi.