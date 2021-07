Professori Pentti Malaska vaati ihmisen ja luonnon suhteen säätelyä.

Heinäkuussa 1971: Ihmisen on luotava uuden tekniikan avulla omaan keinotekoiseen luontoonsa samanlainen aineen ja energian kiertokulku, joka vallitsee biologisessa luonnossa. Se on ainoa keino estää edessä oleva elämän sammuminen, johon nykyinen luonnon käyttäminen kertahyödykkeen tavoin johtaa.

Tällaisen toimintaohjeen tulevaisuudelle antoi professori Pentti Malaska perjantaina Jyväskylän Kesän futurologiakonferenssin päättäjäispäivänä.

Malaska sitoi ihmisen ja luonnon yhdeksi järjestelmäksi ja vaati tämän suhteen säätelyä kyberneettisin periaattein. Sen sijaan hän ei puuttunut toiminnan poliittiseen perustaan.

Malaska totesi aluksi, että sekä nykyinen luonnonvarojen käyttotapa että nykyisen tekniikan pohjalta suunnitellut jätteiden poisto- ja hävitystavat johtavat siihen, että ihminen käyttämällä luontoa kertahyödykkeen tavoin ylittää sen sietorajan.

Tuloksena on siten elämän sammuminen. Nykyään Ihminen käyttää luonnonvaroja tuotantoon, sen tulosten käyttöön ja jätteisiin. Jätteet ovat sen Iisäksi edellisten tulos ja ne siirtyvät sellaisenaan luontoon saastuttaen sen.

Nykyinen jätteiden puhdistus- ja hävitystekniikka ei asiaa paranna. Aine eli materia ei nimittäin suljetussa järjestelmässä — kuten ihmisen ja luonnon suhteessa — häviä eikä puhdistu. Hävitys vaatii vain Iisää luonnonvaroja.

Itse asiassa tapahtuu sama kuin edellisessä tapauksessa, mutta nopeammin Biologinen luonto tuhoutuu ja ihminen myös.

Pulman ratkaisu on Malaskan mukaan riippuvainen ihmisestä itsestään ja siksi se on myös tekninen ratkaisu. Ihmisen on sovittauduttava ympäröivään elo- eli ekojärjestelmään ja käytettävä sitä mallina. Ihmisen on luotava omaan keinotekoiseen teknojärjestelmäänsä samanlainen materian kiertokulku, joka luonnossa vallitsee. Jätteitä ei synny vaan ne syötetään aina seuraavan aineen käyttöaineeksi. – –

Malaska ei puuttunut esitelmässään siihen, missä poliittisissa oloissa siirtyminen tällaiseen järjestelmään olisi mahdollista. Hän totesi kuitenkin eräiden ennusteiden lupaavan ihmiskunnalle vain sukupolven aikaa ryhtyä toimintaan.