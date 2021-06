Käärmeenkuvia Fennoskandian neoliittisessa kalliotaiteessa. Näyte a) on Ääniseltä, b) Kuolan niemimaalta, c ja d) ovat ihmishahmon kädessä olevia käärmeitä Suomesta, e) on Suomesta ja kuvaa käärmeitä ja käärmeeksi muuttuvaa ihmistä, näytteessä f) ovat käärme ja ”šamaani” Vienanmereltä.