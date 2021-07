Kun miljardöörit lentävät avaruuden reunalle, heillä olisi mahdollisuus nähdä laajemmasta näkökulmasta, miten haavoittuva ja yksinäinen ainoa maailmamme on, kirjoittaa HS:n tiedetoimittaja Tuukka Tervonen.

Pitkän hiljaiselon jälkeen elämme – emme vain yhden – vaan useamman avaruuskilvan aikaa.

Eniten huomiota mediassa on saanut miljardöörien keskinäinen nokittelu avaruus­turismin saralla.

Amazonin perustajan ja maailman rikkaimman henkilön Jeffrey Bezoksen ilmoitettua lentävänsä avaruuteen 20. heinäkuuta nokitti maailman 373. rikkain henkilö Richard Branson. Hän ilmoitti singahtavansa avaruuteen jo sunnuntaina 11. heinäkuuta.

Kisalle on laajalti naureskeltu, etenkin Bransonin nokitukselle, jota hän ei edes ole myöntänyt. Verkkovetoomuksessa yli 130 000 ihmistä vaatii, että Bezos jäisi avaruuteen.

Tämän media­sirkuk­sen alle on kui­ten­kin jäänyt toi­nen, vaka­vampi avaruus­kilpa.

Richard Branson (vas.) ja Jeffrey Bezos

Suhteellisen myö­hään avaruus­tutkimuk­seen lähte­nyt Kiina haastaa nyt tosissaan Yhdys­valtoja, jota on totuttu pitä­mään ava­ruuden mahti­maana, syystä tai ei.

Tämän vuoden puolella Kiina onnistui jo lähet­tämään toisena maana maa­ilmassa onnis­tuneesti mönkijän Marsiin sekä taiko­nautteja uudelle avaruus­asemalleen, Taivaal­liseen Palatsiin.

Aseman taikonautit testailivat heinäkuun alussa myös avaruuskävelyä.

Kulinaristisena avaruusvoittona Kiinalle voidaan pitää myös sitä, että Taivaallisessa palatsissa on ensimmäinen avaruuden mikroaaltouuni, jolla taikonautit voivat lämmittää kattavasta menusta vaikkapa kanaa kung pao.

Kiina aikoo myös lennättää taikonautteja kuuhun 2030-luvulla.

Yhdysvaltalaiset ovat syvästi huolissaan.

Entinen presidentti Donald Trump ja varapresidentti Mike Pence ajoivatkin näyttävästi Yhdysvaltain paluuta Kuuhun miltei puolen vuosisadan jälkeen.

Puheissa poliitikot pyrkivät rinnastamaan avaruuskilpailun nimenomaan vanhaan, Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain avaruuskilpaan kylmän sodan aikana.

Nasan johtaja Bill Nelson on jatkanut Pencen ja Trumpin linjalla ja pyrkii nyt saamaan kongressilta lisää rahaa kiinalaisten ”voittamiseksi”.

Se on hyvä strategia: Kiinan torjuminen on suurin piirtein ainoa asia, joka yhdistää riitaisat poliitikot Yhdysvalloissa.

Todellinen voittaja on kuitenkin koko ihmiskunta, kävi kisoissa miten kävi.

Kiitos edellisen avaruuskilpailun, olemme saaneet koko joukon uusia tekniikoita, jotka ovat lähtöisin alun perin avaruuteen tarkoitetuista keksinnöistä.

Listalla ovat teflonpannut, insuliinipumput, keinotekoiset raajat, aurinkokennot, langattomat kuulokkeet ja lukematon määrä muita helpotuksia ihmiselämään.

Uudet avaruuskilpailut avaavat ovia loputtomaan määrään uusia innovaatioita, jotka voivat auttaa meitä lukuisissa asioissa.

Tutkimus avaruudessa on tärkeää esimerkiksi lääkkeiden kehittelyssä. Hoitoa voidaan siellä etsiä osteoporoosiin, syöpään ja Parkinsonin tautiin.

Ilmastoliikkeessä kasvihuonepäästöjä aiheuttavia avaruuslentoja usein arvostellaan. Avaruustutkimus voi kuitenkin lopulta mahdollistaa esimerkiksi malmien kaivamisen asteroideista.

Se toivon mukaan vähentäisi ja lopulta lopettaisi saastuttavan ja ympäristön tuhoa pahentavan kaivostoiminnan maapallolla.

On helppoa nauraa veroja pelkäävien ja työntekijöistä piittaamattomien miljardöörien peniksen­mittailu­kilpailulle – etenkin, kun avaruuslennot ulottuvat hädin tuskin edes avaruuteen asti.

Avaruuden raja eli Kármánin linja kulkee määritelmästä riippuen 80–100 kilometrin korkeudessa. Bransonin lento nousee 80 kilometrin paikkeille, kun Bezos taas pyrkii sentään sataan kilometriin.

Mutta jostain avaruuskilpailu pitää aloittaa, ja kilpailuissa kyse on lopulta mediatapahtumasta.

Sen tietää myös kolmas avaruuskilpaan ryhtynyt maailman toiseksi rikkain henkilö Elon Musk, joka lähetti Tesla-sähköautonsa avaruuteen muutama vuosi sitten.

Mediatapahtumien voimasta tiesi myös Yhdysvallat kylmän sodan aikana ja Neuvostoliitto oppi sen karvaasti.

Vanha avaruuskilpailu meni jotakuinkin niin, että Neuvostoliitto lähetti avaruuteen ensimmäisen satelliitin, ensimmäisen miehen, ensimmäisen naisen, ensimmäisen eläimen ja ensimmäisen avaruusaseman. Neuvostoliiton kosmonautti teki ensimmäisen avaruuskävelyn.

Neuvostoliitto myös suunnitteli maailman parhaimman kantoraketin Sojuzin, joka viime vuoteen vei sukkuloistaan ja raketeistaan luopuneet jenkkiastronautitkin avaruuteen.

Yhdysvallat kuitenkin televisioi koko maailmalle ensimmäisen miehen kuussa ja nousi näin yhdellä maalilla Neuvostoliiton seitsemää maalia vastaan avaruuskisan voittajaksi.

Mediaspektaakkeleita tarvitaan siis avaruuskilpojen edistämiseksi.

Avaruuskilpailuja puolestaan tarvitaan tieteen ja koko ihmiskunnan edun edistämiseen. Ja mitä useampi ihminen pääsee avaruuteen, sitä parempi se on meille kaikille.

Avaruudessa käyminen mullistaa ihmisen käsityksen paikastaan maailmankaikkeudessa.

Tätä näkökulman avartumista sanotaan yleiskatsausefektiksi. Sen on varmaan parhaimmin tiivistänyt kuulu yhdysvaltalainen tähtitieteen kansantajuistaja Carl Sagan vuonna 1990.

Sagan (1934–1996) kuvaili, mitä ajatteli nähdessään Voyager 1 -luotaimen kuvan maapallosta kuuden miljardin kilometrin päästä.

“Katso uudestaan tuota pistettä. Tuo on täällä. Tuo on koti. Tuo on me. Sillä pisteellä elämänsä on elänyt jokainen jota rakastat, jokainen jonka tunnet, jokainen josta olet koskaan kuullut, jokainen ihminen joka on koskaan ollut. Siinä kietoutuu yhteen meidän ilomme ja kärsimyksemme, tuhannet itsestään varmat uskonnot, ideologiat ja talousmallit, jokainen metsästäjä ja keräilijä, jokainen sankari ja pelkuri, jokainen sivilisaation luoja ja tuhoaja, jokainen kuningas ja maajussi, jokainen rakastunut nuoripari, jokainen äiti ja isä, toivorikas lapsi, keksijä ja tutkimusmatkailija, jokainen moralisti, jokainen korruptoitunut poliitikko, jokainen ’superstara’, jokainen ’korkein johtaja’, jokainen pyhimys ja syntinen lajimme historiassa elää tuolla – auringon säteeseen ripustetulla pölyhiukkasella.”

Voyager 1 on sittemmin edennyt jo Aurinkokunnan laidalle, kuten sisaraluksensa Voyager 2.

Joten toivotan Bransonille ja Bezosille hyvää matkaa ja Kiinalle ja Yhdysvalloille onnea avaruuskilpailuun. Toivon mukaan he löytävät palasen Saganin viisautta jostain tuolta ilmakehän tuolta puolen.

Blue Dot eli sininen piste Voyager 1 luotaimen ottamassa kuvassa. Kuva maapallosta kuuden miljardin kilometrin päästä.