Sen piti sammua jo 2010-luvun alussa täysin palvelleena. Nasan yksi keihäänkärki eli avaruusteleskooppi Hubble täytti vuonna 2010 jo 20 vuotta.

Jo vuosia Hubble on elänyt jatkoaikaa. Se on ottanut uskomattomia kuvia avaruudesta yhä lisää. Niitä on tullut äimisteltäviksi tuhansittain.

Nyt Hubblen kuvavirta on hiljentynyt. Teleskooppi on pysytellyt tasan kuukauden pimeänä.

Onko tämä Hubblen loppu? Jos on, se tuli kuitenkin kuin varkain, Hubblen tietokoneiden luhistuessa.

Luomisen pylväät on kuuluisia Hubblen kuvia. Siinä on kaasupilviä, joissa syntyy tähtiä. Pylväät ovat valovuosien mittaisia.

Hubblea seuraava lennonjohto Goddardin avaruuslentokeskuksessa Yhdysvaltain Marylandissa huomasi sunnuntaina 13. kesäkuuta, että avaruusteleskoopin tietokone ei toimi normaalisti.

Insinöörit epäilivät aluksi, että vian syy oli Hubblen muistimoduulissa. Sen tilalle alettiin vaihtaa varmuuskopiota. Useat yritykset vaihtaa muisteja 16. ja 17. kesäkuuta epäonnistuivat

Kun vikaa alettiin kunnolla selvittää, tuli myös pimeys. Hubblen aarre eli sen läpimitaltaan 2,4-metrinen peiliteleskooppi suljettiin, samoin sen monet kamerat ja mittalaitteet.

Vanha kikka huoltaa Hubblea oli aikoinaan avaruussukkulan huoltolento Hubblen luo. Kuluneet osat vaihdettiin.

Avaruuskävelyillä vanhoja laitteita vedettiin rungosta ulos ja uudet työnnettiin tilalle. Naps, vähän kuin lipaston laatikoita vaihdettaisiin. Osa toki korjattiin paikan päällä, lennosta.

Avaruusteleskoopin asennon vakauttavat sähköiset hyrrät eli gyroskoopit uusittiin esimerkiksi jo marraskuussa 1999. Niitä oli kaikkiaan kuusi, ja ne alkoivat sammua yksi kerrallaan.

Avaruussukkulat kuitenkin vietiin Maan päällä ikuisesti telakalle 2011. Sitä myötä huoltolennotkin päättyivät väkisin.

Hubblen kaikki ongelmat on nyt ratkaistava maan päällä. Ratkaisut ja testit lähetetään Hubblen tietokoneelle komentokäskyin.

Niitä pohtii joukko avaruusinsinöörejä Nasan alaisessa Goddardin avaruuslentojen keskuksessa Yhdysvaltain Marylandissa.

Vika on tietokoneessa, se tiedetään. Mutta missä tietokoneen uumenissa?

Välillä ajateltiin, että häiriöt johtuivat virransyötön ongelmista. Vika voisi piillä myös tietokoneen ohjausyksikössä, kertovat Nasan verkkosivut.

Yksi ongelma on, että Hubblen tietokoneita alettiin kehittää tilaustyönä jo 1970-luvulla. Ne koottiin 1980-luvun tekniikoin ja materiaalein.

Hubblen tietokone oli alun perin nimeltään Standard Spacecraft Computer 1.Sen laitteita ja ohjelmia päivitettiin vielä 2009 huoltolennolla.

Goddardin keskuksessa insinöörien ryhmä suunnittelee testejä, joilla ongelman ydin voitaisiin löytää.

Jos vikaa ei voi korjata ohjelmanpätkillä, pitää tilalle vaihtaa varmuuskopio tai sen osia. Kopio on Hubblen rungossa, ja sitä on jo käytetty.

Tietokoneen pääyksikkö vaihdettiin 2009 huoltolennolla A-puolesta niin sanottuun B-puoleen, kuten Nasa itse vaihtoa kutsuu. Siitä lähtien Hubblea on ohjattu alkuperäisellä, mutta B-puolen varmuuskopiolla.

Nasan insinööri Paul Hertz sanoo New Scientistissa, että insinöörit ovat kuukauden aikana vaihtaneet B-puolelle A-puolen tiedostoja, jotka ovat identtisiä.

Näin he ovat yrittäneet selvittää, mikä osa B-puolesta on hajalla. Selvityksissä ei ole onnistuttu.

Astronautit Michael Good ja Mike Massimino (oik.) huolsivat Hubblea viimeisellä huoltolennolla 2009. Avaruskävelyllä Good tervehti ikkunan läpi sukkulan miehistöä.

Tiedostojen vaihtaminen altistaa koneen riskeille, Hertz sanoo. Nykyistä A-puolta kun ei ole koskaan aiemmin kytketty päälle avaruudessa. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan juuri ole.

”Ainoa mitä voimme tehdä, on ohjailla tietokonetta käskyin. Et voi ottaa laitetta käsiisi ja vaihtaa sen osia. Et myöskään voi kokeilla, mikä on virran jännite tietokoneen eri osissa", kuvailee Hertz vaihtoehtojen puutetta.

Vianhaku on kestänyt jo kuukauden, sillä jokaisen yrityksen jälkeen jatkoa on pohdittu huolella. Lisäksi ohjelmia pitää ajaa ja kokeilla, toimivatko ne.

”Lopultahan kaikki menee hajalle. Vaikka kaikki olisi varmistettu kopioin, tulee laitteisiin lopulta vika, olipa kyseessä sitten gyroskooppi tai tietokone”, Hertz muistuttaa laitteiden kulumisesta – kovassa kylmyydessä.

”Ilmiö on ihan sama kuin kotona. Joku lamppu palaa lopulta ensin.”

Jos Hubble simahtaa nyt lopullisesti, se kirjaimellisesti ajetaan alas. Se ohjataan alemmas Maan kiertoradalla.

Alempana lisääntyvä ilmakehän ilmanvastus ja kitka kuumentavat laitteen. Lopulta miljardien dollarien laite palaa tuhkaksi.

Tosin joku romantikko on ehdottanut, että Hubble pitäisi pelastaa ja tuoda takaisin maahan.

Toki se olisi ehdoton vetonaula missä tahansa museossa. Mutta kuka maksaisi sen rahtaamisen alas?

Tässä Hubblen kuvassa on galakseja eri kehitysvaiheissa.

Hätä ei ole ihan Hubblen näköinen. Teleskoopin tilalle tullee uutta ja parempaa jo vuoden lopulla, Nasa lupaa.

Hubblea seuraa avaruusteleskooppi James Webb, kävi Hubblen miten kävi.

Sen 6,5-metrinen pääpeili on kokeissa jo moneen kertaan viikattu ja avattu, kuin pakkaamisen ja origamin taidonnäytteenä. Se asetetaan pian kantoraketin kärkeen.

Se kohoaa avaruuteen marraskuussa Ranskan Guayanasta. Nousun takaa Euroopan avaruusjärjestön Esan Ariane-raketti.

James Webbin vienti avaruuteen on viivästynyt useasti. Se on vuosia myöhässä. Nyt näyttää siltä, että tämä Hubblen perillinen todella lähtee marraskuussa.

James Webb on saanut nimensä Nasan yhden johtajan (1906–1992) mukaan.

Webbiä ei huolleta. Sen paikka avaruudessa on aivan liian kaukana. Webb, tai lyhenteenä JWST, viedään noin 1,5 miljoonan kilometrin päähän yhteen niin sanotuista Lagrangen pisteistä. Siellä se havainnoi avaruutta lähes paikallaan.

Toki on vielä mahdollista, että Hubble ja James Webb kuvaisivat yhdessä avaruutta, ja samaa kohdettakin yhtä aikaa.

Yhteistyö kannattaisi, sillä Webb kuvaa eri aallonpituuksilla kuin Hubble. Se kuvaa avaruutta enimmäkseen infrapunan aallonpituuksilla.

Hubblen optiikka sopii ihmisen silmille. Yleisölle näyttävintä antia ovat Hubblen kuvat. Ne ovat myös kuvittaneet 2000-luvun tähtitieteen ja koulujen oppikirjoja. uusiksi.

Webbin kuvat kuitenkin tarjoavat uutta ja parempaa tietoa etäisistä kohteista. Saamme myös esimerkiksi tietää paljon enemmän eksoplaneettojen kaasukehistä.

Avaruusinsinöörit tarkastavat James Webb -avaruusteleskooppiin asennettavaa tekniikkaa.