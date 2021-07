Kohdun limakalvon sairaus aiheuttaa voimakasta kipua. Sitä on tutkittu heikosti, vaikka se on varsin yleinen. Suomalainen tutkimus valaisee nyt taudin vaikutusta työkykyyn.

Oulun yliopiston uuden tutkimuksen mukaan endometrioosi on yhteydessä useampiin sairaslomapäiviin ja alentuneeseen työkykyyn.

Endometrioosi on varsin yleinen sairaus, jota potee arviolta 6–10 prosenttia naisista hedelmällisessä iässä. Sen oireisiin kuuluvat kova kipu ja väsymys haittaavat päivittäistä elämää ja myös työntekoa.

Endometrioosi eli kohdun limakalvon pesäkesirottumatauti aiheuttaa voimakasta kipua. Potilaiden elimistöön muodostuu kohdun limakalvoa muistuttavia pesäkkeitä eri puolille emättimestä vatsaonteloon.

Kuten kohdun sisällä oleva limakalvokin, endometrioosin pesäkkeet reagoivat kuukautisiin. Elimistö yrittää poistaa kudosta, mutta sillä ei ole kohdun ulkopuolella reittiä, josta poistua. Kudos jää kehoon ja aiheuttaa kovaa tulehduskipua.

“Valtaosalla naisista kuukautisverta vuotaa vatsaonteloon, mutta on avoin kysymys, kenellä se muodostaa endometrioosipesäkkeen. Siihen vaikuttavat ainakin geeniperimä ja immunologiset tekijät”, kertoo Oulun yliopiston lääketieteen laitoksen tohtori Outi Uimari, yksi tuoreen tutkimuksen vetäjistä.

endometrioosi on tunnetusti hankalasti varmistettavissa ja diagnoosin saaminen voi kestää vuosia.

Endometrioosin pahimmat oireet sijoittuvat potilailla niihin ikävuosiin, joina pitäisi opiskella ja luoda uraa. Silti endometrioosin aiheuttamia ongelmia työelämässä ei ole juurikaan tutkittu.

Aikaisemmat tutkimukset ovat kyllä todenneet, että endometrioosista kärsivien kyky tehdä töitä on heikentynyt taudin takia ja sairastavilla on enemmän poissaoloja ja muutenkin useita tunteja vähemmän tehokasta työaikaa.

Lisäksi endometrioosia sairastavat ovat aiempien tutkimusten mukaan harvemmin töissä ja harvemmin myös itselleen mieluisassa työssä.

Endometrioosia sairastavien elimistöön muodostuu kohdun limakalvoa muistuttavia pesäkkeitä (vaaleat kohdat mikroskooppikuvassa) eri puolille emättimestä vatsaonteloon.

Tutkijat halusivat nyt syventyä endometrioosin taudinkuvan heikosti tutkittuun osa-alueeseen, sillä aikaisemmat tutkimukset sairastavien työkyvystä ovat olleet joko kyselyitä, joissa potilaat itse ovat ilmoittaneet tiedot tai poikittaistutkimuksia.

“Aiemmat tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että sairastavilla on enemmän lyhyitä sairauspoissaoloja. Yllättävä ja posiitivinen löydös oli, että endometrioosipotilailla ei ole muihin verrattuna enemmän työttömyyttä tai aiempaa eläköitymistä”, Uimari kertoo.

”Tutkittavat olivat vanhempia naisia kuin monessa aikaisemmassa tutkimuksessa, joten voi olla että vaihdevuodet helpottavat taudin oireita eivätkä oireet vaikuta voimakkaasti uran loppupäähän”, Uimari summaa.

Oireet siis usein helpottavat vaihdevuosina. Tosin koska estrogeeni vaikuttaa endometrioosin oireisiin, niin vaihdevuosien oireisiin annettavat hormonikorvaushoidot voivat myös laukaista uudelleen taudin jo vaimenneita oireita.

”Vaikeimmat oireet ovat kuitenkin lisääntymisikäisenä. Sen jälkeen sairastavat ovat hiukan oma ryhmänsä.”

Endometrioosia on tutkittu viime vuosina yhä enemmän

“Enenevässä määrin ymmärretään taudin kroonisuus. Ehkä noin kymmenen vuotta sitten julkaistujen tutkimusten mukaan tauti alkaa oireilla paljon nuoremmalla iällä, pian kuukautisten alkamisiän jälkeen, kuin ennen ajateltiin. Nyt kun tiedetään miten merkittävän osan naisen elämästä tämä tauti voi heikentää terveyttä niin tauti on saanut lisää huomiota”, Uimari tiivistää.

Tulokset tarkensivat kuvaa endometrioosia sairastavista. He kokivat enemmän ja laajemmin kipua verrokkiryhmään verrattuna, käyttivät ehkäisyä useammin ja olivat olleet harvemmin raskaina.

Yksi endometrioosin oire voi olla on myös lapsettomuus. Kahden vuoden seurannan aikana endometrioosipotilailla oli myös kymmenen päivää keskivertoa enemmän sairauspoissaoloja sekä korkeampi työkyvyttömyyden riski.

Tutkimukseen osallistujat olivat 46–48-vuotiaita. Siitä tutkijat saattoivat päätellä endometrioosin vaikuttavan voimakkaasti vielä aivan hedelmällisen ikänsä loppuvuosia eläviin naisiin.

” ”Naisten sairaudet ansaitsisivat enemmän huomiota niin yleisessä näkyvyydessä kuin tutkimusrahoituksessakin.”

Uimari on tutkinut endometrioosia paljon aiemminkin ja oli muutama vuosi sitten perustamassa endometrioosin osaajien kansallista verkostoa.

Nyt jokaisessa yliopistosairaalassa on endometrioosiin keskittyviä työryhmiä, joissa on mukana usean alan lääkäreitä, hoitajia, fysioterapeutteja ja psykologeja.

“Työryhmien ansiosta on ymmärretty, että sairastavia sekä vakavista oireista kärsiviä on enemmän kuin on ajateltu. He ovat haastava potilasryhmä”, Uimari kertoo.

Diagnosointi on silti edelleen usein pitkä ja hankala eikä sitä aina tunnisteta työryhmien ulkopuolella.

“Kaikkien asioiden suhteen aalto menee niin, että ensin asia päivittyy tutkijoiden ja asiaan perehtyvien keskuudessa ja siitä menee useampia vuosia, että tieto tavoittaa ensilinjan yleislääkärit ja muut hoitokontaktit”, Uimari kertoo muutoksesta.

Endometrioosi ei lyhennä elämää, mutta yhtä yleinen kuin esimerkiksi astma. Silti sitä ei ole aikaisemmin tutkittu tarpeeksi, kuten ei montaa muutakaan gynekologista sairautta. Uutta tutkimusta tarvitaan, jotta diagnostiikkaa ja hoitoa voidaan kehittää.

”Yleisesti ottaen naisten sairaudet ansaitsisivat enemmän huomiota niin yleisessä näkyvyydessä kuin tutkimusrahoituksessakin”, Uimari toteaa.

Oulun tutkimus pohjautuu vuoden 1966 ikäkohorttiin Pohjois-Suomesta, noin 12 000 sinä vuonna syntyneeseen, joista 5 889 oli määritetty syntymässä tytöiksi.

Tutkimuksessa tätä kohorttia tutkittiin seurantatutkimuksella, hoitorekisterin diagnooseilla ja Kelan sekä Eläketurvakeskuksen tiedoilla työtilanteesta.

Tutkimukseen osallistuneiden joukosta löytyi 348 endometrioositapausta sekä verrokkiryhmä, 3 487 naista jotka eivät sairastaneet endometrioosia.