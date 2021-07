Lasten tiedekysymyksissä ihmetellään myös aataminomenaa, hiirten ilmavaivoja ja valon taittumista vedessä. Ja aivastaako ihminen yleensä ainakin kaksi kertaa peräkkäin?

Tilda Äystö, 12

Se, juovatko kalat vettä, riippuu elinympäristöstä. Kalat, kuten kaikki muutkin selkärankaiset eläimet, nimittäin säätelevät tarkasti elimistönsä kudosten vesi- ja suolapitoisuutta. Tuota säätelyä kutsutaan osmoregulaatioksi.

Makeassa vedessä, kuten järvissä ja joissa, elävien kalojen kudosten suolapitoisuus on ympäröivää vettä suurempi. Vettä tunkeutuu tällöin jatkuvasti kalojen sisälle, ja niiden täytyy erittää liika vesi pois munuaistensa avulla laimeana virtsana. Niiden ei tarvitse varta vasten juoda ollenkaan.

Merivedessä tilanne on päinvastainen eli kalat ovat ympäristöään laimeampia. Tällöin ne menettävät kudoksistaan vettä. Merikalojen onkin juotava jatkuvasti korvatakseen nestehukan.

Meistä ihmisistä meriveden juominen tuntuu hankalalta, koska emme itse pysty siihen. Kalojen elimistö kykenee kuitenkin poistamaan juodusta merivedestä saadun liian suolan. Se käy kidusten, munuaisten ja ruoansulatuskanavan avulla.

Hannu Huuskonen

yliopistotutkija, kalabiologian dosentti

Itä-Suomen yliopisto

Raamatussa kerrotaan, miten Aatami ja Eeva söivät kiellettyä hedelmää. Omena tarttui täydentävän tarinan mukaan Aatamin kurkkuun. Hieronymus Boschin maalaus 1500-luvulta.

Mistä aataminomena on saanut nimensä?

Möysän päiväkodin esiopetusryhmä, Lahti

Aataminomena on kansainvälinen ilmaus. Se on tullut suomeen käännöksenä muista kielistä. Ruotsiksi se on adamsäpple ja englanniksi Adam’s apple.

Tämä kansainvälinen sanonta juontuu latinan pomum Adami -sanonnasta. Se on taas omaksuttu hepreasta tappuach ha adam -ilmauksesta, jossa ei kuitenkaan mainita omenaa, vaan kohouma tai möykky.

Sana adam tarkoittaa miestä, ja tuosta sanasta on peräisin myös nimi Adam. Suomeksi tuo nimi on Aatami. Koko heprean ilmaisu tarkoittaa siis sanatarkasti miehen möykkyä tai kohoumaa.

Kun tuota sanontaa aikoinaan käännettiin latinaksi, se yhdistettiin Raamatun luomiskertomukseen. Siinä Aatami ja Eeva söivät vastoin Jumalan kieltoa paratiisin puun hedelmää, joka yleensä tulkittiin omenaksi.

Heprean alkuperäinen termi siis kääntyi latinassa Aatamin omenaksi. Muutokseen liittyy vanha Raamattua täydentävä tarina, jonka mukaan Eevan Aatamille tarjoama omena tarttui Aatamin kurkkuun. Tuo tarina on vauhdittanut ilmauksen kulkeutumista muihin kieliin.

Sanonta sopi siihen, että kurkunpään kohouma näkyy usein etenkin miehillä.

Ulla-Maija Forsberg

professori

Kotimaisten kielten keskus

Hiiri on sekasyöjä, jollaisen suolistossa syntyy vähemmän kaasuja kuin kasvinsyöjillä.

Paukuttelevatko hiiret?

Sofia Saarelainen, 5

Piereskellessä eli paukutellessa peräaukosta tulee ulos sekä syödessä nieltyä ilmaa että suolistossa muodostunutta kaasua. Lähes kaikkien nisäkäseläimien tiedetään paukuttelevan. Näin on myös hiirten laita. Ne eivät kuitenkaan paukuttele kovin paljoa.

Pierujen määrään vaikuttaa nimittäin merkittävästi eläimen ruoansulatuskanavan rakenne ja ruokavalio. Kasvinsyöjillä on suolistossaan runsaasti sulatukseen tarvittavia bakteereita, jotka tuottavat pieruja.

Hiiri on sekasyöjä eli se voi käyttää hyödykseen niin kasvi- kuin eläinperäistäkin ravintoa. Niiden suolistossa kehittyy sen takia vähemmän pieruja kuin kasvinsyöjillä. Lisäksi hiiri on niin pieni eläin, että sen paukuttelua on vaikea kuulla tai haistaa.

Pilvi Lassila

eläinlääkäri

Eläinklinikka Peninkulma

Aivastus yllättää, kun jokin ärsyttää hengitysteitä.

Kun ihminen aivastaa, miksi hän aivastaa kaksi kertaa?

Seela Salminen, 9

Aivastaa saattaa parikin kertaa, mutta mikään sääntö se ei ole. Yhtä hyvin voi aivastaa vain kerran tai joskus pärskiä niin, ettei loppua tahdo tulla.

Aivastelu on refleksi eli eräänlainen automaattinen toiminta. Se on tarkoitettu suojaamaan elimistöä ärsykkeiltä, joita tulee nenään tai muualle hengitysteihin. Ärsykkeitä voivat olla esimerkiksi pölyt, voimakkaat tuoksut tai aivastuspulveri, jota on tehty myrkyllisestä valkopärskäjuuresta.

Kun elimistö on tottunut ärsykkeeseen, se ei enää riitä aivastusrefleksin laukaisemiseen, ja pärskiminen lakkaa. Aivastusten määrä riippuu lopulta siitä, kuinka herkkä kukin on millekin ärsykkeelle sekä ärsykkeen voimakkuudesta ja määrästä.

Leena-Maija Aaltonen

korva-, nenä- ja kurkkutautien dosentti ja ylilääkäri

HUS

Tähdet tuikkivat kaukana.

Miksi tähtiä sanotaan tähdiksi, vaikka ne eivät ole tähden muotoisia?

Axel Ahola, 11

Tähdeksi sanotaan yleensä kuviota tai kappaletta, jossa on kolme tai enemmän keskipisteestä ulospäin osoittavaa teräväkärkistä sakaraa.

Tähti-sanaa on käytetty suomen kielessä pitkään. Se on kuvannut meille kaikille tuttuja taivaankappaleita paljon ennen kuin niiden todellinen luonne selvisi.

Tiedämme nykyisin, että taivaalla näkyvät tähdet ovat muodoltaan pyöreähköjä, eikä niissä ole sakaroita. Tämä tieto meillä on ollut vain noin sata vuotta. Se on lyhyt aika, kun tähtiä on katseltu ja seurattu jo tuhansia vuosia.

Tähti-sanan vakiintuminen on ymmärrettävää, koska silmien ja Maan ilmakehän vääristäminä tähdet näyttävät tuikkivan ja muodostavan näin sakarat.

Tähtiin ilmestyy selvät sakarat myös silmiä siristämällä. Sama diffraktioksi sanottu ilmiö voi aiheuttaa sakaroita myöskin kaukoputkien ja kameroiden otoksiin.

Tähti-termi on niin yleistynyt, että sen vaihtaminen aiheuttaisi paljon sekaannusta.

Silja Pohjolainen

tähtitieteen dosentti ja yliopisto-opettaja

Turun yliopisto

