Sähköveneet alkavat yleistyä hiljalleen. Amsterdamissa kokeillaan jo automaattista sähkövenettä, Ruotsissa sähkökäyttöisiä kantosiipiveneitä ja Suomessa pikalatausta myös venekäyttöön.

Hollannissa Amsterdamin kanaaleissa voi kulkea automaattisella sähköveneellä vuonna 2023, jos monivuotisen tutkimuksen tavoitteet toteutuvat. Huhtikuussa aloitettiin täysimittaisen prototyypin kokeilut.

Neljän metrin mittainen, neliskanttinen alus muistuttaa enemmän lauttaa kuin venettä. Tilaa on 4–6 matkustajalle. Vene kulkee noin seitsemän kilometrin tuntinopeudella. Akuissa riittää virtaa 12–24 tunniksi.

Sähkövenettä kehittää Amsterdamissa muiden metropolitekniikoiden ohella AMS-instituutti. Sen takana on tieteen mahtikolmikko: Delftin ja Wageningenin yliopistot Hollannista sekä Massachusettsin teknologinen instituutti MIT Yhdysvalloista.

Tarkoituksena on rakentaa kokonainen robottiveneiden laivasto. Yhdistämällä useita robottiveneitä saadaan isoja lauttoja tai tilapäisiä kävelysiltoja.

Kolmen tutkimuslaitoksen kokeilussa on sähkövene, jossa on tilaa 4–6 matkustajalle.

Veneen nimi on Roboat. Siinä on suunnistusta varten satelliittinavigaation lisäksi kamera, valotutka ja inertiaalinen mittausyksikkö. Nämä laitteet kartoittavat ympäristöä koko ajan.

Inertiaalinen mittausyksikkö on periaatteessa sama kuin älypuhelimen suunta-anturi. Laite toimii gyroskooppina, joka paikallistaa veneen, kun lähtöpisteen sijainti tunnetaan ja käytössä on tarkka kartta.

Vene näkee kolmiulotteisesti 300 000 pistettä joka sekunti. Koneellinen pistemassa tietokoneen näytöllä muistuttaa pointillistista eli pistemaalausta.

Veneen on ratkaistava suunnistuksessa monia ongelmia. Sillat ja rakennukset peittävät satelliittisignaaleja. Auringonvalo voi sokaista kameroita.

Käytännössä yhdistetään useita menetelmiä. Yksi kehittelyn tuloksista on algoritmi samanaikaista kartoitusta ja paikallistamista varten. Tekoälyn algoritmi etsii sopivan reitin, ja sähkövene liikkuu kuin ihmiskuljettajan ohjaamana. Vahvistusoppimisen menetelmillä tekoäly parantaa toimintaansa.

Robottiveneet tarvitsevat myös sosiaalista oppimista. Niiden on kyettävä toimimaan inhimillisen kuljettajan tavoin. Vesikanavan liikennesäännöt voivat olla epämääräisemmät kuin maantiellä.

Onkin syntynyt uusi käsite, sosiaalinen reittisuunnittelu.

Havainnekuva hollantilaisesta automaattisesta sähköveneestä tavarankuljettajana.

Ihmisten reaktioita robottivenelaivastoon tutkijat ovat selvittäneet virtuaalitodellisuuden avulla. Kolmenkymmenen osanottajan ryhmä testasi, miten ihminen kokee automaattisen kyydin verrattuna ihmisen ohjaamaan veneeseen.

Tuntemuksia mitattiin kyselylomakkeen lisäksi galvaanisella ihoreaktiolla. Tutkijat havaitsivat, että luottamus, stressi ja riskin kokemus ovat suunnilleen samoja ihmisen ohjaamassa ja automaattisessa liikenteessä.

Tutkijat ja kehittäjät haluavat painottaa, että robottivene Roboat on paljon muutakin kuin ihmisten kulkuneuvo.

Automaattinen ja hiljainen sähkövene voi kuljettaa roskia yöllä. Roskalaatikot sijoitetaan veteen laiturin viereen. Tutkijat ovat laatineet Amsterdamin historiallista keskustaa varten jätteenkeräystä vesiteitse. Katukäytäville jätetyt roskapussit korvataan kelluvilla roskalaatikoilla, jotka automaattivene tyhjentää.

Automaattiveneet myös tarkkailevat veden, rantarakenteiden ja siltojen kuntoa ja laatua.

Jos kokeet onnistuvat, seuraava vaihe on robottisähköveneiden kaupallinen tuotanto. Delftin yliopiston tutkijat ovat vihjanneet, että japanilaisia ja saksalaisia yrityksiä kiinnostaa tehdä akkuja ja elektroniikkaa.

Toinen kehittämisen kohde on sähköveneen energiatehokkuus. Kun siirrytään avovesille, monet käyttäjät haluavat veneen etenevän yhtä nopeasti kuin perinteinen moottorivene. Ongelmaksi tulee silloin suuri energian kulutus.

Sähköveneet ovat lisääntyneet jo merkittävästi, vaikka määristä on vain arvioita.

”Viimeisen neljän vuoden aikana on sähköisiä perämoottoreita myyty jo 20 000 kappaletta ja sitä ennenkin varmasti useita vuosia pari-kolme tuhatta vuodessa. Siitä voi päätellä, että Suomessa on jo kymmeniä tuhansia sähköllä kulkevia veneitä. Nämä ovat lähinnä pienveneitä”, kertoo Venealan Keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Kasvun varaa on vielä paljon. Suomessa on kaikkiaan enemmän kuin miljoona venettä. Maailman huviveneiden määräksi tilastojulkaisut mainitsevat vain yli 30 miljoonaa, mutta todellinen luku lienee paljon suurempi, koska tuntematon osa veneistä on kaikkien tilastojen ja rekisterien ulkopuolella.

Ruotsalainen yritys Candela tarjoaa ratkaisuksi sähkökäyttöistä kantosiipivenettä. Vene, joka kulkee melkein kokonaan ilmassa ohuen kantosiiven päällä, kuluttaa energiaa valmistajan mukaan viisi kertaa vähemmän kuin tavallisella moottorilla varustettu alus.

Viime vuosisadan kantosiipialuksiin verrattuna uutta on tekoäly, joka säätää veneen ja veden kosketuskulmaa. Tekoäly säätää kantosiipiä sata kertaa sekunnissa ultraäänisensorien, gyroskooppien ja satelliittinavigoinnin avulla.

Ulkoisesti vene näyttää kiikkerältä, eikä se pysyisi pystyssä pelkällä käsiohjauksella. Tekniikka on periaatteessa samaa kuin JAS Gripenissä ja muissa suihkuhävittäjissä, joita voi lentää vain tietokoneen avulla.

Kaikki alkoi yhtiön perustajan, koneinsinööri Gustav Hasselskogin turhautumisesta polttomoottoriveneen korkeisiin polttoainekustannuksiin.

Ennen ensimmäisiä veneitä tehtiin viitisen vuotta tutkimusta, johon sisältyi yli 10 000 tuntia mallinnuksia ja kokeita.

Candelan rungossa on käytetty hiilikuitua veneen keventämiseksi. Matkanopeus on noin 40 ja huippunopeus noin 55 kilometriä tunnissa.Se on suunnilleen sama kuin moottoriveneiden tavallinen nopeus, mutta vähemmän kuin muskeliveneiden sadan kilometrin tuntinopeus.

Tällä hetkellä yhtiö markkinoi yksityiskäyttöön tarkoitettua venettä, mutta on tulossa myös joukkoliikenteeseen.

Maaliskuussa Candela ilmoitti yhteistyöstä Tukholman alueen kanssa julkisen veneliikenteen kehittämiseksi. Vuonna 2023 on tarkoitus ruveta testaamaan isoa sähkökantosiipivenettä, joka kuljettaa 30 matkustajaa 60 kilometrin tuntinopeudella.

Aluehallinnon teettämän analyysin mukaan venematka esimerkiksi Tukholman ja Vaxön saaren välillä lyhenisi 15 minuutilla nykyisestä tunnista ja käyttökustannukset alenisivat 40 prosentilla. Rajoittava tekijä on sähköaluksen toistaiseksi korkeahko hinta.

Suomalaisen aurinkosähköveneen aurinkopaneelit on piilotettu veneen penkkeihin

Sähkö on alkanut tulla veneiden polttomoottoreiden tilalle joka puolella, Afrikassakin. Saksalais-hollantilainen Asobo kehittää sähkövenepalveluja Keniassa Victoriajärven kalastajille. Yhtiö sähköisti ensimmäisen veneen vuonna 2017 ja aikoo vuoteen 2025 mennessä korvata viidessätuhannessa veneessä fossiilisen polttoaineen sähköllä.

Modernit akut ja sähkömoottorit sekä nykyaikaiset suunnittelutyökalut auttavat myös vanhan ajan venemestarien työn jatkajia.

Suomessa kuopiolainen Elwood tekee käsityönä sähköveneitä leppoisaan veneilyyn. Päämateriaali on suomalainen puu. Nopeudet yltävät yhteentoista solmuun eli noin kahdenkymmenen kilometrin tuntinopeuteen.

”Veneen rakenteiden keveys ja kulkuvastus on optimoitu tietokoneavusteisesti pienitehoista sähkökäyttöä varten jo suunnittelussa”, sanoo Elwoodin toimitusjohtaja Pasi Virnes.

Kaikenlaisten sähköveneiden käyttöä rajoittaa toistaiseksi latauspisteiden vähäisyys, mutta puute poistunee vähitellen. Yksi latausasemien kehittäjistä ja valmistajista on lahtelainen Kempower. Yhtiö ilmoitti kesäkuussa tehneensä Norjan Floroon veneiden pikalatausaseman, yhden ensimmäisistä maailmassa.

Lisäenergiaa haetaan auringosta. Aurinkosähköveneitä tulee markkinoille koko ajan. Suomessa Terhi on valmistanut sähköveneitä vuodesta 2006, ja julkisti tänä vuonna aurinkosähköveneen. Aurinkopaneeli on sijoitettu veneen penkkiin tekemään ainakin osan sähköstä.