Kiinalaiset nanotutkijat kasvattivat tavallisesta jäästä mikrokuituja, jotka taipuivat jopa silmukaksi.

Jääpuikko katkeaa kuin suolatikku, jos sitä hiukankin taivuttaa. Mutta ei kiinalaisten tutkijoiden käsittelyssä.

He kasvattivat tavallisesta vesijäästä ikään kuin mikrokuituja, jotka taipuivat silmukaksi asti. Tämä voi avata uusia mahdollisuuksia jääfysiikan tutkimiseen.

Jään joustavuus on huono. Paperilla on laskettu, että jää voisi venyä jopa 15 prosenttia. Tosimaailmassa suurin todettu venymä on vain alle 0,3 prosenttia.

Joustamattomuuteen on syynä se, että jääkiteissä on aina rakenteellisia puutteita, säröjä, koloja ja kiteitä, jotka eivät ole järjestyneitä.

Mitä epäsäännöllisempi jääkide on, sitä hauraampi se on. Juuri se voi aiheuttaa lumivyöryjä ja vaikkapa rikkoa sileän jään järvellä tai merellä.

Nanotieteilijä Peizhen Xu Zhejiangin yliopistosta Kiinasta pyrki ryhmänsä kanssa luomaan täydellistä jäätä. Siinä ei silloin siis olisi rakenteellisia virheitä.

He laittoivat kokeessa jäätä alkuaine volframista tehdyn neulan kärkeen. Se oli hyvin kylmässä koekammiossa, jossa oli aluksi noin miinus 50 astetta.

Kammioon päästettiin sitten vettä ja sinne viritettiin sähkökenttä. Se veti vesimolekyylejä neulan kärkeen.

Neulan kärjessä vesi kiteytyi jääksi ja muodosti ohuen lankamaisen rakenteen. Sen leveys oli enimmillään kymmenen mikrometriä. Yksi mikrometri on metrin tuhannesosa. Kuitu oli kapeampi kuin ihmisen hiuksen leveys.

Sitten kammion lämpötila pudotettiin, ensin miinus 70:een ja lopulta aina miinus 150:een celsiusasteeseen.

Tutkijat yrittivät sitten taivuttaa jäälankoja näissä matalissa lämpötiloissa

Miinus 150 celsiusasteessa mikrojää, joka oli läpimitaltaan 4,4 mikrometriä, saatiin rasittamalla taipumaan ympyrän muotoon. Ympyrän säde oli yli 20 mikrometriä.

Mittauksen mukaan tässä jää jousti 10,9 prosenttia. Se alkoi siis lähestyä laskettua teoreettista rajaa.

Kun tutkijat vapauttivat tämän jään rasituksesta, se ei murtunut vaan palautui takaisin vanhaan muotoonsa.

Vaikka jää saattaa näyttää ulkoisesti aina samanlaiselta, sen kiderakenne voi vaihdella paljon.

Tutut lumihiutaleet eivät koostu yksittäisistä, virheettömistä jääkiteistä. Mutta pieni osa hiutaleesta voi joskus myös olla niin eheää kidettä, että se taipuu jonkin verran.

Ohuen jään taivutus laboratoriossa pakkaa jäätä sisäreunaan. Puristus sai jään rakentumaan eri tavalla ja puhtaasti.

Löytö voi tarjota tutkijoille uuden tavan tutkia jään muutoksia ja jääkiteiden syntymistä.

Lopuksi tutkijat yrittivät johtaa jäässä valoa. He kiinnittivät tavallisen valokuidun kapean jäälangan toiseen päähän.

Datan siirto onnistui, ja vielä eri aallonpituuksilla, aivan samaan tapaan kuin piikiteistä valmistetuissa valokuiduissa.

Koe viittaa siihen, että kapeaa taipuisaa jäätä voisi käyttää ”jäävalokuituina”, kun vain ympäröivä lämpötila on tarpeeksi kylmä.

Tutkimuksen jään taivutuksista julkaisi tiedelehti Science. Siitä kertoivat myös verkkosivut Science Alert ja Science News.

