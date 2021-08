Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) kuudennen raportin ensimmäinen osa julkaistaan maanantaina. Se kokoaa tiedon siitä, mikä lämmittää maapalloa ja mitä lämpenemisestä seuraa. HS kokosi kuusi tärkeää kysymystä, joihin odotetaan vastauksia.

Miten ilmastonmuutosta koskeva tutkimustieto on kehittynyt sitten vuoden 2013?

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisee maanantaina 9. elokuuta kuudennen raporttinsa ensimmäisen eli luonnon­tieteellisen osan. Se koostaa yhteen tiede­yhteisön näkemyksen ilmaston nyky­tilasta ja sen tulevaisuudesta.

Viimeksi vastaava raportti julkaistiin kahdeksan vuotta sitten. Ilmaston­muutoksen tutkimisessa se on hyvin pitkä aika, sanoo Ilma­tieteen laitoksen erikois­tutkija Heikki Tuomenvirta. Hän toimii Suomen IPCC-työryhmän sihteerinä.

”Ilmastotutkimus on kasvava ala, joten vuosi vuodelta tutkimuksia julkaistaan edellis­vuotta enemmän. Määrän lisäksi tutkimuksen laatu on parantunut: mittaukset ovat aiempaa tarkempia ja mallinnukset parempia.”

Laaja arviointiraportti julkaistaan kolmessa osassa tänä ja ensi vuonna. Ensimmäinen osa käsittelee ilmastonmuutoksen luonnon­tieteellistä taustaa, toinen osa ilmaston­muutoksen vaikutuksia ja kolmas osa keinoja ilmaston­muutoksen hillitsemiseksi.

HS kokosi yhteen kuusi tärkeää kysymystä, joihin raportissa odotetaan vastauksia.

1. Onko ilmaston lämpeneminen yhä mahdollista rajoittaa 1,5 asteeseen?

Raportin tärkein yksittäinen kysymys on IPCC:n arvio siitä, paljonko ilmasto lämpenee. Tähän mennessä ilmasto on lämmennyt keski­määrin runsaan asteen verran 1800-luvun alun esi­teolliselta ajalta.

Tärkein syy on ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu. Kun hiilidioksidin pitoisuus ilma­kehässä oli ennen teollista aikaa noin 280 tilavuuden miljoonas­osaa (ppm), on sen määrä kasvanut vuoteen 2019 mennessä lukemaan 410 ppm. Tällä hetkellä kasvu­tahti on noin kaksi miljoonas­osaa vuodessa.

Pariisin ilmastosopimuksessa lähes kaikki maailman maat sitoutuivat pysäyttämään ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen. Se vaatisi, että ilmakehään päästetyn hiilidioksidin määrä pysähtyisi tai kääntyisi väheneväksi.

Tavoite on yhä täysin saavutettavissa. Climate Action Tracker -ilmasto­järjestö julkaisi viime joulukuussa laskelman, jonka mukaan jo luvattujen ilmasto­toimien pitäisi riittää hillitsemään lämmön nousu 2,1 asteeseen.

Lupaukset ovat vasta lupauksia. Jos päästöt eivät pienene, maa­pallon keski­lämpö­tila nousee useimpien laskelmien mukaan noin 2,9–3,1 astetta esi­teollista aikaa korkeammaksi vuosi­sadan loppuun mennessä.

Toisaalta osa puhuu myös kunnian­himoisemmasta 1,5 asteen tavoitteesta. Laskelmien mukaan sen saavuttaminen ei ole mahdotonta, mutta tavoite on kova. Jokaisella kymmenyksellä on kuitenkin väliä. Jo 1,9 astetta on paljon parempi kuin tasan kaksi.

2. Iso osa ylimääräisestä lämmöstä sitoutuu meriin. Miten käy, jos valtamerien hiilinielu heikkenee?

Valtamerillä on ilmaston­muutoksen torjunnassa tärkeä tehtävä. Ne ovat varastoineet yli 90 prosenttia ilmasto­järjestelmän yli­määräisestä lämpö­energiasta.

”Merellä on suurempi lämpökapasiteetti kuin ilmalla, eli se pystyy sitomaan itseensä paljon enemmän lämpöä. Koska suurin osa maapallon pinta-alasta on meren peitossa, tuppaa ilmakehän lämpö sinne uppoamaan”, selittää Helsingin yliopiston professori Petteri Uotila.

Tutkijat pelkäävät, että tulevaisuudessa merien kyky sitoa lämpöä heikkenee. Lämmetessään pinnalta meri­vesi kerrostuu aiempaa voimakkaammin, jolloin meren pysty­suora sekoittuminen ja lämmön siirtyminen syvemmälle vaatii enemmän energiaa. Toisaalta tuulten voimistuminen tehostaa sekoittumista.

Tarkkoja arvioita näistä muutoksista ei ole Uotilan mukaan olemassa, sillä ne riippuvat pitkälti kasvi­huone­kaasujen määrästä ilma­kehässä.

”Puhutaan varmaan muutamista prosenteista. Eli jos meri sitoo tällä hetkellä 90 prosenttia lämpö­energiasta, tulevaisuudessa luku voisi olla vaikkapa 85. Karkeasti arvioiden se tarkoittaisi jopa puolen asteen nousua maa­pallon keski­lämpö­tilassa.”

Meret ovat myös valtava hiilinielu, joka on imenyt itseensä jopa neljänneksen kaikista ihmisen tuottamisesta hiilidioksidi­päästöistä. Jos meriä ei olisi, ilma­kehän hiilidioksidi­pitoisuus olisi kaksin­kertainen nykyiseen verrattuna.

Huhtikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan meret uhkaavat muuttua hiilinielusta hiilen päästäjiksi. Jos päästöjä onnistutaan leikkaamaan ja hiilidioksidi­pitoisuus ilma­kehässä laskee, meret sitovat hiiltä aiempaa vähemmän.

Lämpöä ja hiilidioksidia varastoineet meret saattavat siis lämmittää ilmastoa vielä satoja vuosia sen jälkeen, kun ihmis­kunta on saanut päästönsä kuriin.

3. Ilmaston lämmetessä jäätiköt kutistuvat ja ikirouta sulaa. Piileksiikö maan uumenissa metaanipommi?

Noin kymmenen prosenttia maapallon pinta-alasta on jäätiköiden ja mannerjään peitossa.

IPCC:n vuonna 2019 julkaiseman erikois­raportin mukaan Grönlannin ja Etelämantereen jäätiköiden arvioidaan menettävän 18–36 prosenttia massastaan vuoteen 2050 mennessä. Tämän seurauksena meren­pinta nousisi noin 10–20 senttimetriä.

Lisäksi maapallolla on kymmeniä tuhansia vuoristo­jäätiköitä, jotka uhkaavat samassa ajassa menettää 80 prosenttia jää­massastaan. Maanantaisesta IPCC:n raportista selviää, ovatko nämä arviot tarkentuneet.

Arktisilla alueilla ilmasto lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa. Uhattuna on erityisesti ikirouta, joka voi nyky­menolla kutistua 70 prosenttia vuosisadan loppuun mennessä.

Ikiroutaan on varastoitunut jopa 1 000–1 700 miljardia tonnia hiiltä. Se on ainakin kaksi kertaa enemmän kuin hiilidioksidia on nykyään ilma­kehässä. Lisäksi siinä piilee valtava määrä metaania, joka on hiilidioksidia kymmeniä kertoja voimakkaampi kasvi­huone­kaasu.

Tutkijoiden mukaan ikiroudan sulamiseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Roudasta voi liueta orgaanisia yhdisteitä, joista muodostuu ilma­kehässä aerosoliksi sanottuja pieniä hiukkasia.

Nämä hiukkaset lisäävät pilvien muodostumista. Pilvisyys heijastaa auringon säteilyä maa­pallolta, mikä hidastaa ilmaston lämpenemistä.

4. Lämpöennätykset paukkuvat taas ympäri maailmaa. Millaisia sään ääri-ilmiöitä ilmastonmuutos aiheuttaa?

Jokapäiväisessä elämässä ilmaston lämpeneminen näkyy ennen kaikkea säässä.

Kesäkuu oli Suomessa mittaushistorian kuumin, ja lämpö­ennätyksiä on rikottu tänä kesänä monessa muussakin maassa. Maailman­laajuista lämpö­ennätystä hätyyteltiin Kalifornian Kuoleman­laaksossa, jossa mitattiin heinäkuussa 54,4 asteen lämpö­tila.

Myös Kanadassa on ollut tänä vuonna ennätys­kuivaa ja kuumaa, mikä on edes­auttanut valtavia metsä­paloja. Kokonaisia kyliä tuhoutui, ja maan ruoan­tuotanto ajautui ongelmiin.

Keski-Eurooppaa piinasivat kesällä tulvat, ja tropiikissa ilmaston­muutos näkyy yhä voimistuvina hirmu­myrskyinä. Viime vuonna julkaistun raportin mukaan luonnon­katastrofien määrä on kasvanut 2000-luvulla noin 74 prosenttia edeltäviin 20 vuoteen verrattuna.

Sään ennustaminen on vaikeaa. Tutkijat eivät ole pystyneet tarkasti arvioimaan, kuinka paljon juuri ilmaston­muutos on vaikuttanut yksittäisten sää­ilmiöiden taustalla.

Trooppiset myrskyt saavat voimansa meriveden lämmöstä, joten lämmön lisäys tarkoittaa voimakkaampia myrskyjä. Toisaalta tutkimuksessa on osoitettu, ettei esimerkiksi hurrikaanien määrä ole yli sadassa vuodessa kasvanut.

Tuleva IPCC:n raportti tarkentaa tietoa sään ääri-ilmiöistä ja ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista. Raportti voi tarjota tietoa myös siitä, miten Suomen säätila muuttuu tulevina vuosikymmeninä.

5. Luontokato kiihdyttää ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutos luontokatoa. Miten näiden kahden kriisin ratkominen voitaisiin yhdistää?

Ilmastonmuutos ei ole ainoa ympäristö­kriisi, joka ihmiskunnalla on ratkottavanaan. Ihmisten toimien seurauksena maailmasta uhkaa kadota tulevien vuosikymmenten aikana miljoona eliö­lajia.

Ilmastopaneeli IPCC ja kansainvälinen luontopaneeli IPBES julkaisivat kesäkuussa yhteisen raportin, jonka mukaan ilmaston­muutos ja laji­kato kietoutuvat yhteen. Niitä ei siis pitäisi yrittää ratkoa erillisinä ongelmina.

”Tutkijat ovat jo pitkään ymmärtäneet luonto­kadon ja ilmaston­muutoksen yhteyden, mutta julkisuuteen tämä näkökulma on noussut voimakkaammin vasta aivan viime vuosina”, kertoo Helsingin yliopiston Luonnon­tieteellisen keskus­museon johtaja Aino Juslén.

Lämpötilojen nousu vaikeuttaa etenkin pohjoisten lajien sopeutumista, jotka eivät pysty loputtomasti nousemaan kartalla ja tunturin rinteellä ylöspäin. Merten lämpeneminen ja happamoituminen on ajanut ahtaalle koralli­riuttoja ja muita meren ekosysteemejä.

Samaan aikaan luontokato kiihdyttää ilmastonmuutosta. IPBES:n vuonna 2018 julkaiseman raportin mukaan elin­ympäristöjen heikentymisestä aiheutuu vuosittain 3,6–4,4 miljardia tonnia hiilidioksidi­päästöjä.

Taustalla vaikuttavat erityisesti maatalous­maan köyhtyminen, soiden kuivatus ja poltto sekä metsien hävitys. Puut, muu kasvillisuus ja maa­perä sitovat itseensä kolmanneksen ihmisten aiheuttamista hiilidioksidi­päästöistä.

Ilmastonmuutosta ja luontokatoa on vaikea torjua erillään, sillä osa toimista voi olla toisen kriisin näkökulmasta haitallisia.

Yksipuoliset metsäistutukset kelpaavat hiili­nieluiksi, mutta samalla ne vähentävät elin­ympäristöjen moninaisuutta.

Sähköautot ovat merkittävä harppaus hiilidioksidi­päästöjä kutistaessa, mutta akkujen valmistamiseen vaadittava kaivos­toiminta jyrää altaan elin­ympäristöjä.

Toisaalta suoluonnon monimuotoisuuden näkö­kulmasta tärkeä soiden ennallistaminen vapauttaa ilma­kehään metaania, mikä kasvattaa kasvi­huone­kaasu­päästöjä lyhyellä aikavälillä.

Yhteisiksi toimiksi IPCC ja IPBES ehdottivat muun muassa runsaasti hiiltä sitovien ja laji­rikkaiden eko­systeemien suojelua ja ennallistamista. Tällaisia eko­systeemejä löytyy etenkin metsistä, kosteikoilta, soilta, savanneilta ja rannikoilta.

Metsäkatoa ehkäisemällä on raportin mukaan mahdollista vähentää vajaat kuusi giga­tonnia vuosittaisia hiilidioksidi­päästöjä. Maatalous­maiden paremmalla hoidolla päästöjä voitaisiin vähentää vuosittain 3–6 gigatonnia.

6. Ilmasto on muuttunut aina. Miten maapallon ilmastohistoria voi auttaa meitä ymmärtämään nykyistä kehitystä?

Vielä muutama vuosikymmen sitten käytiin keskustelua siitä, johtuuko käynnissä oleva ilmaston­muutos ihmisen tekosista vai maa­pallon luonnollisista ilmasto­vaihteluista.

”Enää tällaista arvuuttelua ei tarvitse tehdä. Ilmasto on lämmennyt esiteollisesta ajasta yli asteen verran, joten olemme jo kaukana luonnollisen vaihtelun ulkopuolella”, kertoo paleoklimatologiaan erikoistunut tutkija Sakari Salonen Helsingin yliopistosta.

Paleoklimatologia eli muinaisilmastojen tutkimus tarkastelee ilmastonmuutosta ajoilta, joina ihmiskunta ei ole ollut tekemässä meteorologisia mittauksia.

Maanantaina julkaistavassa ilmastoraportissa tarkastellaan aiempaa laajemmin ilmastovaihteluita, jotka ovat tapahtuneet satojen tuhansien tai miljoonien vuosien aikana.

”Muinaisten lämpökausien tutkiminen auttaa meitä ymmärtämään, millaisia seurauksia nykyisellä lämpenemisellä voi olla.”

Yksi tärkeä vertailukohta ovat mannerjäätiköt ja niiden reagoiminen aikaisempiin ilmastonmuutoksiin.

Viimeisimmän jääkauden loppuvaiheessa 20 000 vuotta sitten maapallon keskilämpötila kohosi useilla asteilla, jolloin pohjoista pallonpuoliskoa peittäneet mannerjäätiköt alkoivat sulaa.

Atlantin valtamereen vapautui suuri määrä makeaa vettä, mikä johti lämpimien merivirtojen hidastumiseen ja yhtäkkiseen ilmaston kylmenemiseen noin 13 000 vuotta sitten. Tutkijoiden mukaan Grönlannin mannerjäätikön nopea sulaminen voi johtaa samanlaiseen reaktioon myös nykyisen ilmastonmuutoksen aikana.

Lähin vertailukohta nykylämpenemiselle löytyy jääkautta edeltäneeltä Eem-kaudelta 120 000 vuoden takaa.

Silloin maapallon keskilämpötila kohosi noin asteen verran esiteollisen ajan yläpuolelle. Grönlannin mannerjäätiköstä suli 20–60 prosenttia ja merenpinta kohosi 6–9 metriä.

”Se on aika hurja reaktio vain yhden asteen lämpenemiseen.”