Näemme kasvoja kaikkialla – tulkitsemme vaikka pistorasian heti iloiseksi tai surulliseksi, ja siihen on syynsä

Kasvot Marsin pinnalla ja Jeesuksen kasvot leipäpalassa ovat kuuluisimmat esinekasvot. Niitä on kaikkialla, kun oikein katsoo.

Ihminen on kouliintunut havaitsemaan kasvoja herkästi.

Ihminen tunnistaa heti kasvot, myös keinotekoiset. Suuri osa niistä on syntynyt sattumalta. Tunnistus käy jopa sekunnin murto-osissa. Ilmiö on tiedetty pitkään.

Näemme kasvoja esineissä ja paikoissa, joita ei suunniteltu esittämään kasvoja: puissa, ritilöissä, pullonavaajassa, halkaistuissa paprikoissa, pistorasioissa tai kassin rypyissä.

Hymiöiden suosio kielii myös siitä, että kasvoihin ei paljoa viivoja ja tulkintaa tarvita.

Aivomme tarvitsevat kasvojen hahmotukseen vain kaksi vierekkäistä aukkoa silmiksi ja alemmas keskelle suun paikan. Niistä syntyy joko iloinen tai surullinen tunnetila ja muita eri vivahteita.

Twitterissä on tili, jonka nimi on Faces in Things, kasvoja esineissä. Sinne voi kuka tahansa lähettää ympäristöstä löytämiään kasvoja. Niitä näkyy löytyvän kaikkialta.

Oma hymy on herkässä, kun ihmisten löytämiä hauskoja kasvoja katsoo.

” Kasvojen tunnistus oli meille evoluutiossa erittäin tärkeää, jopa elämän ja kuoleman kysymys.

Kasvojen löytämistä ja niiden herättämiä tunnetiloja on selitetty oikein kokeellisestikin.

Kokeissa selvisi, että ihminen todella reagoi myös esinekasvoihin kuin oikeisiin kasvoihin. Hän löytää niistä nopeasti iloa tai surua, aggressiota tai vaikkapa veitikkamaisuutta.

Tätä kykyä selvitettiin vertailussa, jonka teki australialainen psykologi David Alais ryhmineen. Se ilmestyi heinäkuun alussa brittiläisen Royal Societyn tutkimussarjassa B.

Tieteellisesti ilmiö on pareidolian yksi oire. Siinä ihminen löytää aistihavainnoilleen uusia merkityksiä. Kykyä nähdä kasvoja kaikkialla pidettiin aikoinaan aivojen häiriötilana, tai psykoosin oireena.

Nyt asenne on muuttunut. Se on olennainen osa ihmisen havaintojen moninaisuutta.

Miksi aivomme reagoivat myös hämääviin kasvoihin nopeasti?

Kasvojen tunnistus ehkä oli ja on meille evoluutiossa erittäin tärkeää, joskus jopa elämän tai kuoleman kysymys. Meidän siis kannattaa reagoida kasvoihin nopeasti.

”Meidän oli ja on tunnistettava, kuka hän on, perheenjäsen, ystävä vai vihollinen?”, selittää tutkimuksen johtava kirjoittaja David Alais Sydneyn yliopistosta sanomalehti The Guardianissa.

”Ja mitkä ovat hänen tai heidän aikomuksensa ja tunteensa?”

Vaikka emme ehkä enää tunnista vaaraa kasvoista niin usein kuin ennen, ei tunnistuksen nopeus ole kadonnut mihinkään.

Aivot näyttävät kuin sovittavan kasvoja malliin, jossa on kaksi ympyriäistä vierekkäin ja alla viivan kaltainen. Se riittää, sanoo Alais.

Nopeus pätee myös, kun päätämme, kuinka kiinnostavat kasvot ovat. Tähän voi perustua treffipalvelu Tinderin suosio.

”Esinekasvot näyttävät kasvoilta, mutta ne voivat myös välittää persoonallisuuden tunteen", Alais sanoo Sydneyn yliopiston verkkosivuilla.

”Emme pysty sulkemaan esinekasvoistakaan siihen liittyvää tunnetta, joten emme pidä sitä vain esineenä. Niinpä kohde pysyy samaan aikaan esineenä ja kasvona”, pohtii Alais.

Viipaloitu paprika näyttää pilkkaavan sinua, ja pyyhekumi hymyilee.

Löytäjä näki tässä perunalastussa mielestään Jeesuksen kasvot.

Pistorasia on selvästi hämmästynyt.

Kokeessa Alais testasi 17 yliopiston opiskelijan avulla kasvoja ja esinekasvoja. Opiskelijat tulivat Sydneyn yliopistosta.

Kokeissa käytettiin yhteensä 40:tä todellista kasvoa ja esinekuvaa. Koehenkilöiden mielestä niissä oli vaihtelevia tunteita vihaisesta onnelliseen.

Alais jakoi ne neljään luokkaan: erittäin vihainen tai hieman vihainen, erittäin onnellinen ja hieman onnellinen.

Koehenkilöt saivat arvioida lyhyesti kutakin kuvaa. Sitten he näkivät näkivät kuvia 320 kuvan sarjassa. Siinä kukin 40 kuvasta vilahti kahdeksan kertaa eri järjestyksissä.

Puolet koehenkilöistä katsoi todellisia kasvoja ensin ja sitten esinekasvoja. Toinen puoli teki päinvastoin.

Jokainen osallistuja arvioi tietyn kuvan yhteensä kahdeksan kertaa, ja näiden tulosten keskiarvosta saatiin kuvan aiheuttaman tunteen keskiarvo.

Esinekuvat tuottivat samanlaisia tunteita kuin oikeat kasvot.

Tutkimuksen avulla voi ehkä kehittää tekoälyn kasvontunnistusta. Se voi myös auttaa aivojen häiriöiden tutkimisessa, Alais sanoo.