Vieläkään ei ole täysin selvää, miksi kauan palvellut avaruusteleskooppi pimeni.

Avaruusteleskooppi Hubble saatiin korjattua viime torstaina. Se ehti olla pimeänä yli kuukauden.

Syyksi epäiltiin pitkään tietokonevikaa. Vika ei ehkä ollutkaan itse tietokoneissa vaan virranhallinnassa.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan insinöörit saivat ajettua varmuuskopion, jolla korvattiin tietokoneen vanhat ohjelmat.

Varmuuskopio tuotiin avaruusteleskoopin runkoon jo vuonna 1999. Silloin Hubblea huollettiin viidennen ja viimeisen kerran avaruuskävelyllä.

Hubblen laitteita ohjaavaan tietokoneeseen ilmaantui häiriöitä sunnuntaina 13. kesäkuuta. Yli kuukauden ajan Nasan insinöörit etsivät vikaa ja tekivät koeajoja.

Vieläkään ei ole täysin selvää, mikä laitteiston osa aiheutti vian. Korjaajat epäilevät, että teleskoopin virranhallinnan voimayksikkö ohjasi laitteita väärin.

Se ohjeisti laitteista vastaavaa tietokonetta sammuttamaan laitteen ja ehkä lähetti väärän sähköjännitteen tietokoneelle.

Insinöörit palauttivat kaikki laitteet perjantaina komentokäskyillä Goddardin avaruuslentokeskuksesta Yhdysvaltain Marylandista. Laitteet olivat viikkoja hiljaa eli viansietotilassa.

Nasa sanoo tiedotteessaan, että Hubblea kokeiltiin jo viime lauantaina. Uusi kuvia saadaan pian taas, joka ikinen päivä – niin kauan kunnes vanhenevan Hubblen seuraavat rapistuvat osat hajoavat.

Hubble on kuvannut avaruutta jo 31 vuotta. Osa Hubblen laitteista juontaa 1980-luvulle. Sen ajan tekniikka on auttamatta vanhaa, ainakin avaruustekniikan näkökulmasta.

Ohjelman päivitys sisälsi paljon riskejä, mutta se onnistui hyvän valmistelun jälkeen.

”Olin aika huolissani”, sanoi Thomas Zurbuchen Nasan johdosta. Hän antoi videohaastattelun, jonka Nasa twiittasi. Videolla myös Nzinga Tullin kertoi vianetsinnästä. Hän on vikaa etsineen ryhmän jäsenen

Hubble on vuosikymmenien aikana kohonnut lähes ikoniseen asemaan. Sitä pidetään yhä yhtenä maailman parhaista teleskoopeista.

Maan päälle on jo valmistunut ja valmistuu useita Hubblen kilpailijoita lähivuosina. Hubble on ennen pitkää tuomittu häviämään tässä kilpailussa.

Hubble on tehnyt yli 1,5 miljoonaa havaintoa avaruudesta. Se on julkaissut kymmeniätuhansia kuvia vuodesta 1990. Sen mittauksista on tehty yli 18 000 akateemista tutkimusta, kertoo Nasa.

Hubblen tarjoama data on esimerkiksi vaikuttanut käsityksiimme maailmankaikkeuden koosta ja siitä, miten nopeasti universumi laajenee.

Hubble on kuvannut myös avaruuden lähikohteita, kuten Jupiteria, Marsia ja komeettoja. Nämä kuvat ovat lähes aina terävämpiä kuin Maan päältä otetut, koska ilmakehän väreily ei avaruudessa haittaa kuvauksia.

Hubble on varmaankin nyt kunnossa ensi vuoden alkuun. Silloin Hubblen seuraajaksi sanottu James Webb -teleskooppi (JWST) on jo toivottavasti viety paikalleen. Se kuljetetaan noin 1,5 miljoonan kilometrin päähän maapallosta.

Nämä kaksi valovoimaista laitetta voivat kuvata kiinnostavia kohteita yhdessä. Saman avaruuden kohteen kuvaaminen kannattaa, sillä James Webb kuvaa enemmän infrapunasäteilyä.

Se on suunniteltu kuvaamaan etäisiä kohteita. Webb näkee infrapunan myös avaruuden kaasu- ja pölypilvien läpi. Monet avaruuden kiinnostavat kohteet pölypilvien takana, eikä niitä näe tavallisen optiikan avulla.