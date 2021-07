Maailman suurin radioteleskooppi EHT on useamman lautasantennin verkosto, jonka koosti kuuluisan ensimmäisen kuvan mustasta aukosta. Se jatkaa avaruuden ehkä oudoimman ilmiön paljastuksia.

Galaksien, kuten Centaurus A:n keskustassa tapaa olla valtava musta aukko, jonka massa vastaa miljoonia ja miljardeja Aurinkoja.

Mustat aukot olivat pitkään vain teoriaa, josta ei ollut todisteita. Vuonna 2019 julkaistu kuva galaksi M87 keskellä sijaitsevasta supermassiivisesta aukosta pyyhki viimeisetkin epäilyt.

Kuvan julkaissut EHT-ohjelma on tuottanut uuden kuvan, jonka kohteena on pienempi musta aukko. Teleskoopit suunnattiin Centaurus A -galaksiin, jonka keskellä on 55 miljoonan Auringon massainen aukko.

Varsinaisena kohteena olivat kuuman kaasun suihkut, jotka virtaavat aukon liepeiltä lähes valon nopeudella ylös ja alas galaksin tason suhteen. Uuden tutkimuksen julkaisi Nature Astronomy -tiedelehti, ja siitä kertoo muun muassa Science-tiedelehti.

Mustan aukon reunan voi nähdä, koska sen tapahtumahorisonttia kiertävä aine säteilee voimakkaasti. Aukko myös heittää säteilyn purkauksia kauas avaruuteen.

Mustat aukot ovat jäänne massiivisesta tähdestä, joka räjähtää supernovana elämänkaarensa lopussa. Sen ytimen massa painuu kasaan niin tiiviiksi pisteeksi, ettei edes valo pääse pakoon painovoimaa.

Kaikki materia, joka ajautuu liian lähelle mustaa aukkoa, katoaa sen reunalle muodostuvan tapahtumahorisontin taakse tuntemattomiin syövereihin. Mustan aukon sisältä ei mikään näytä pääsevän aukon painovoimaa pakoon.

Koska aukko itse ei säteile mitään, sitä on mahdoton kuvata suoraan. Vuoden 2019 ensimmäinen kuva mustasta aukosta onkin oikeastaan kuva aukkoa ympäröivästä säteilevästä aineesta, joka on kiertymässä aukkoon.

Mustat aukot aiheuttavat massiivisia ionisoituneen aineen suihkuja tapahtumahorisontin reunalta. Ionisaatiossa atomille muodostuu ylimäärä elektroneja tai niiden vajaus, jolloin atomi saa joko positiivisen tai negatiivisen varauksen.

Kuvassa näkyvät suihkut näyttävät keskeltä tummilta, mutta reunoiltaan hehkuvilta. Tutkijat olettavat hehkun johtuvan siitä, että suihkujen reunat törmäävät tähtien väliseen kaasuun jatkuvasti.

Suihkut ovat massiivisia ja voivat yltää satojen tuhansien valovuosien päähän tapahtumahorisontista. Niiden synnyn tarkka mekanismi on yhä hämärä, mutta uusi kuva mustasta aukosta voi paljastaa salaisuuksia.

Yhden teorian mukaan mustaa aukkoa kiertävän aineen kuuma kiertymäkiekko luo magneettisen kentän, joka sinkoaa osan materiasta valtavalla vauhdilla säteilynä kiekon vaikutuspiiristä. Toisen teorian mukaan säteilyn energia syntyy mustan aukon itsensä pyörimisestä.

Nyt uudessa kuvassa suihkun alkupää näyttää kaventuvan kartiomaiseen muotoon juurestaan, mutta kartion kärkikin on vielä varsin leveä. Se viittaa tutkijoiden mukaan siihen, että kiertymäkiekon pyöriminen on suihkun taustalla.

Astrofyysikko Jim Beall arvelee Science-tiedelehden haastattelussa, että kyse voi olla näiden kahden teorian yhdistelmästä.

“Kyseessä on toisiaan ruokkiva suhde”, Beall sanoo.

Kuvat ottaneen Event Horizon Telescopen nimi viittaa mustan aukon rajaan eli tapahtumahorisonttiin. Sen sisältä mikään ei siis pääse takaisin avaruuteen.

Mustaa aukkoa ei voi kuvata tavanomaisella näkyvän valon teleskoopilla, vaan EHT koostuu useasta radioteleskoopista. Ne muodostavat maa­pallon laajuisen lautasantenneiden verkoston. Satelliittilautaset ottavat vastaan radioaaltoja, joten tutkimusta sanotaan yleisemmin radio­astronomiaksi.

Radioteleskoopit suunnattiin samaan aikaan kohti Centaurus A -galaksin keskellä olevaa supermassiivista mustaa aukkoa.

Massiivinen tietokoneverkosto luo kuvan mustasta aukosta ja sen suihkuista radio­teleskooppien dataa yhdistelemällä. Prosessi on herkkä ja tarkka. Teleskooppien tuottamaan tietoon isketään aikaleima hetki hetkeltä atomikellojen avulla, jotta tietojen samanaikaisuus voidaan varmistaa.

Kuvien koostaminen kestää runsaan vuoden. Radioteleskooppien varaus­listat ovat niin täynnä, että EHT voi käyttää niitä muutamana viikkona vuodessa. Pitkä ja hidas prosessi kannattaa, sillä jo ensimmäinen kuva mustasta aukosta nappasi vuoden tieteellisen läpimurron palkintoja.

