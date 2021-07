Heinäkuussa 1971: Suomessa tarvitaan vuosittain pari kiloa ergotamiinia. Omasta takaa sitä tuotetaan kuitenkin kymmeniä kertoja enemmän. Ylijäämä viedään.

Ergotamiinia saadaan torajyvästä. Kun Suomessa oli huono torajyvävuosi, maailmanmarkkinoiden ergotamiinin hinta nousi puolella.

Suomessa on torajyvän sopimusviljelyksiä muutama sata hehtaaria. Niistä ylivoimaisesti suurin osa on Turun läänin Koskella, jossa kunnanvaltuuston puheenjohtaja on innostunut asiaan.

Torajyvän viljely on vaikeaa. Siinä on otettava riskejä ja oltava valmis tekemään jatkuvasti työtä. – – Lääketehdas omistaa ymppäyskoneet, joiden avulla torajyvää aiheuttava sieni tartutetaan rukiin jyviin. – –

Maanviljelijältä vaaditaan tarkkaavaisuutta ja aloitekykyä tilanteen raportoimiseksi koko ajan tehtaalle.

Torajyvätartunta on kaksivaiheinen. Ensimmäiset primäärijyviksi nimetyt torajyvät ovat isoja, mutta niitä on vähän. Primääriiyvien kehityttyä ilmestyy rukiiseen mesikastetta, joka houkuttelee hyönteisiä. Hyönteiset levittävät toisen tartunnan, jonka tuloksena on paljon, mutta pienempiä sekundaarijyviä. – –

Villiä torajyvää ei kannata käyttää lääketeollisuudessa. Tämä on jalostusta niinkuin muukin kasvinjalostus: kun kysymys on grammoissa mitattavasta aineesta, on mahdollisimman suuri ergotamlinipitoisuus ehdoton vaatimus kannattavalle torajyväviljelykselle. – –

Torajyvästä saatavaa ergotamiinia käytetään mm. synnytyksissä syntyvien vaikeiden verenvuotojen ehkäisemiseen. Sen käyttö lisääntyy jatkuvasti nousevan elintason maissa.