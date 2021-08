Risto Pelkonen on ollut arkkiatri yli neljännesvuosisadan. ”Olen halunnut avata keskustelua ja olla yleinen valistaja.”

Arkkiatri Risto Pelkonen perheineen on asunut 54 vuotta samassa talossa Kauniaisissa. Hänet kuvattiin kotonaan.

”Yliopiston oven avaaminen oli selvä pettymys. Jokseenkin preussilaista meininkiä, eikä mitään suurten kysymysten pohdintaa akateemisessa vapaudessa”, Risto Pelkonen palaa tunnelmiinsa lääkäriopintojen alussa 1950. Suoranaista simputustakin hän sai osakseen. ”Kolme ensimmäistä vuotta oli silkkaa ulkolukua.”

Varteenotettavia sanoja, arkkiatrilta, suomalaisen lääkärikunnan kunniaviran haltijalta. Pelkonen on kantanut korkeaa arvonimeä vuodesta 1995 alkaen, yli neljännesvuosisadan ajan.

Pelkosen opinnot pelasti astuminen Ykkösklinikalle Unioninkatu 31:een. ”Sisätautiosastolla avautui opillisesti aivan uusi maailma, etenkin kun sain heti selvää erään potilaan hankalista oireista. Kuten opettajani Eino Kulonen ilmaisi, jokaisen opiskelijan on saatava hetki tuntea luovuutta.”

Pelkonen väitteli sisätautiopin alalta, ja endokrinologin ura Hyksissä kaartui mallikkaasti. Hän oli pidetty ja arvostettu ammattimies. ”Meilahden sairaala oli paratiisi, tutkimusyksiköiden ja erikoisalojen kukoistava saaristo. Työ vastasi odotuksiini täysin.”

Opiskelukursseista puuttuneisiin filosofis-eettisiin kysymyksiin Pelkonen uppoutui ja uppoutuu itsekseen. Kirjallisuus, runous ja taiteet antavat elämään virikettä, ne ovat osa keskeistä hengensisältöä. Hänen lukioiässä virinnyt humanistinen kiinnostuksensa ei ole ehtynyt.

”Kirjallisuus ja taide eivät ole viihdettä tai ajankulua. On kyse uusien ajatusten etsinnästä ja keräämisestä, ihmettelystä, kysymyksenasettelusta.”

”Pysähtyä, miettiä, kysyä!” arkkiatri kiteyttää.

Nimitys arkkiatriksi tuli aikoinaan Pelkoselle ”täydellisenä yllätyksenä”. Sikäli ratkaisussa poikettiinkin aiemmista käytännöistä, että arkkiatriksi nousi enimmäkseen kliinisessä perustyössä uurastanut sairaalalääkäri.

”Olin vuorenvarma, ettei minua valita”, Pelkonen sanoo ja nauraa makeasti. ”Kotona valittelin, että miten tämä maailma voi olla näin köyhä, että minua siihen ajetaan.”

Pelkonen mainitsee alun epävarmuudestaan, millaiseksi hänen täytyisi muokata tulevaa rooliansa. Jokainen arkkiatrihan tekee siitä näköisensä. Pelkoselle julkinen esiintyminenkin oli outoa ja opeteltavaa, mutta pienesti takelleltuaan hän alkoi olla sujut tehtävänsä kanssa.

”Arkkiatrin tarkoitus on avata keskustelua ja toimia yleisenä valistajana, joka kiinnittää huomiota havaitsemiinsa heikkouksiin jos vahvuuksiinkin terveydenhuollon kentässä”, hän määrittelee. ”Eikä eettisten periaatteiden korostamiseen panna koskaan liikaa painoa.”

Suomalaisen terveydenhuollon Pelkonen näkee tasoltaan maailman huippuna. Kroonista takkuilua ilmenee julkisessa perusterveydenhuollossa, niin pitkinä hoitojonoina kuin henkilökunnan vajeena. Resursseja lisää ja työolot paremmiksi, hän edellyttää.

”Laajeneva työsarkamme ovat monisairaat vanhukset ja moniongelmaiset nuoret.”

Terveysbisneksen tunkeutumista julkiselle terveyssektorille arkkiatri vieroksuu. ”Jos jollakin on rahaa hoidattaa itseään yksityisesti, en sitä tietenkään vastusta, mutta julkista systeemiä ei voi rakentaa niin, että hoitoon pääsyn järjestyksen ratkaisee varallisuus. Siitä ei hyvä seuraa”, hän sanoo yksikantaan.

Huolestuttavaa on, että kliinisen tutkimuksen valtion rahoitus on vuosikymmenessä pudonnut viidennekseen. ”Suunta pitäisi pian kääntää päinvastaiseksi.”

Hieno instituutio, joka Pelkosen aloitteesta on vuodesta 1997 alkaen taas elpynyt, on valmistuvien lääkärien valatilaisuus. Arkkiatri on niiden itseoikeutettu päähenkilö. Niin myös korona-aikana, vaikka Hippokrateen valan vannojat ovatkin pysytelleet virtuaalisen matkan päässä.

”Tyylikkäästi se sujui niinkin.”