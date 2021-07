Kaasua ja pölyä on kertymäkiekkona tähden PDS 70 ympärillä (vasemmalla). Aineen kiekosta on syntynyt tai syntymässä eksoplaneetta PDS 70 c (suurennettuna oikealla. Sille vuorostaan lienee syntymässä kuu aineesta planeetan ympärillä.