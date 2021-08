Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös säitienpäivän ja isänpäivän eroa, sokeiden unennäköä ja lintujen ainaista seisomista. Entä miksi vedessä asiat näyttävät suuremmilta kuin maalla?

Kyyllä on tunnistettava kuvio selässä.

Elsa Englund, 8

Käärmeillä on kaula. Sen päätehtävänä käärmeillä ja muilla selkärankaisilla eläimillä on mahdollistaa pään kääntäminen sekä ruoan kuljettaminen vatsalaukkuun ja hapen keuhkoihin.

Käärmeiden kaula alkaa alaleuan takaa ja päättyy rintalastaan. Niiden kaulan erottaminen katselemalla ei ole kuitenkaan kovin helppoa, koska käärmeen kaula ja keskivartalo ovat käytännössä samankokoisia.

Jos käärme on paikallaan, sen kaula erottuu usein selvemmin. Se nimittäin tarkkailee ympäristöään kääntämällä päätä kaulan kohdalta.

Eläinten kaulan joustavuutta rajoittavat kovat luut eli nikamat. Käärmeillä nuo kaulanikamat ovat ihmisten nikamien tapaan hyvin kääntyvät. Käämeillä kaulanikamia kehittyy muutama vähemmän kuin ihmisillä, jonka takia niiden kaula on lyhyempi.

Vesa Paajanen

eläinfysiologian yliopistolehtori

Itä-Suomen yliopisto

Äiti ja lapsi söivät äitienpäivän aamiaista Espoossa äitenpäivänä 2020

Miksi äitienpäivä on monikossa, mutta isänpäivä ei?

Pyry Pilke, 9

Äitienpäivän ja isänpäivän vietto on peräisin Yhdysvalloista. Äitienpäivä tuli Suomeen ensin. Siitä on pitkään käytetty kolmea eri nimitystä: äidinpäivä, äitienpäivä ja äiteinpäivä.

Äidinpäivässä on ollut ongelmana d-kirjain, jota monien pikkulasten ja murteenpuhujien on ollut vaikea ääntää. Äiti-sanan vanhakantainen monikkomuoto äitein taas on ollut monille nykysuomalaisille vieras. Niinpä kaikin puolin ongelmaton äitienpäivä on perinyt voiton yleisessä kielenkäytössä.

Vastaava nimitysten moninaisuus on vallinnut isänpäivän kohdalla. Aluksi on käytetty isänpäivän-, isäinpäivän- ja isienpäivän-sanaa. Niistä isänpäivä on noussut suosituimmaksi, sillä monien mielestä alkuosa isäin- on kuulostanut liian vanhanaikaiselta ja juhlalliselta. Isien- taas on tuonut mieleen isän-sanan hellittelymuodon isi.

Isänpäivä on myös tarkasti kansainvälisen mallin mukainen. Amerikanenglannissa nimet ovat yleensä Mother’s Day ja Father’s Day, joissa molemmissa on nimityksen alkuosa yksikössä.

Kaisa Häkkinen

suomen kielen professori

Turun yliopisto

Jos ihminen ei näe, hänelle ei jää näkömuistikuvia.

Näkevätkö sokeat ihmiset unissa kuvia ja värejä? Jos näkevät, niin miten se on mahdollista?

Oona Sareskoski, 9

Kukin aistimme on erikoistunut vastaanottamaan tietoa ympäristöstämme reseptoreilla eli vastaanottajasoluilla.

Näköaistin solut ovat silmänpohjassa. Niitä sanotaan tappi- ja sauvasoluiksi. Ne ottavat vastaan tietoa, joka muuntuu silmänpohjasta lähtevässä näköhermossa hermoimpulsseiksi. Niiden perusteella muodostuu näköhavaintoja sitten, kun aivot käsittelevät tuota tietoa.

Aivomme taltioivat näköhavainnoista, kuten muistakin aistihavainnoista, muistikuvia tai muistoja, jotka aktivoituvat myös nähdessämme unta. Jos ihminen on syntymästään saakka sokea, hänellä ei ole lainkaan näkömuistikuvia, koska hän ei ole koskaan kokenut näköaistimuksia.

Mikäli ihminen on sokeutunut myöhemmin elämänsä varrella, hänelle on yleensä ehtinyt taltioitua näköaistimuksia. Niitä saattaa silloin tulla uniinkin ainakin jonkin aikaa, kunnes muistikuvat haalistuvat.

Teija Kujala

psykologian professori

Helsingin yliopisto

Vedessä kaikki näyttää vähän erilaiselta.

Miksi jotkut asiat näyttävät isommilta vedessä kuin maalla?

Aino Taimi, 9

Kun katsomme jotakin kohdetta, näemme sen, koska kohde heijastaa siihen osuvaa valoa silmiimme. Se, kuinka suurelta katseltava näyttää, riippuu siitä, miten suuressa kulmassa kohteen äärimmäisistä pisteistä lähtevät valonsäteet silmään saapuvat. Mitä leveämpi tuo kulma on, sitä suuremmalta kohde näyttää ja päinvastoin.

Näin on aina, kun kohde ja katselijan silmät ovat molemmat samassa väliaineessa,, kuten ilmassa. Mutta kun kohdetta, kuten kalaa, katsotaan vedessä sukelluslasien läpi, silmät ovat ilmassa ja kala vedessä. Tällöin sitä katsellaan sekä veden että ilman läpi.

Katselun kohteesta heijastuvat valonsäteet taittuvat ilman ja veden rajalla. Tällöin pienestä kalastakin tulevat ääripisteet näyttäytyvät suuressa kulmassa, ja kala näyttää suurelta. Ilmiö toteutuu vain, jos silmät ovat lähellä ilman ja veden rajaa. Näin käy aina, kun sukelletaan sukelluslasit tai -maski päässä.

Samoin käy, kun kaloja katsoo hyvin lähellä akvaarion lasia. Jos silmät ovat kauempana vedestä ja lasista, valonsäteet eivät taitu mitenkään merkittävästi.

Tom Kuusela

fysiikan yliopistotutkija

Turun yliopisto

Lintujen jaloissa on mekanismi, jonka ansiosta jalka voi ikään kuin lukittua seisovaan asentoon. Meriharakka (Haematopus ostralegus).

Miksi linnut eivät istu? miten ne jaksavat seisoa koko ajan?

Vuokko Hänninen, 10

Lintujen jalkojen rakenne on hyvin erilainen kuin ihmisellä. Niiden jalassa näkyvä polvea muistuttava taive ei ole polvi vaan nilkka, josta ylöspäin lähtee sääri. Polvi sijaitsee yleensä vasta höyhenpeitteen sisällä.

Varpaiden ja nilkan välissä on puolestaan yhteen kasvaneet ja pitkäksi venähtäneet jalkapöydän luut. Näiden jalkojen rakenteiden takia linnut harvoin istuvat peräpää maassa.

Istumisen sijaan linnut lepäävät usein esimerkiksi maassa ihmisen kyykkyä vastaavassa asennossa. Se sopii niiden jalkojen rakenteelle paremmin. Kyykkyasennossa linnut näyttävät makaavan maassa vatsallaan.

Myös oksalle tai muulle kapealle alustalle asettunut lintu on yleensä kyykyssä. Jos linnut varaisivat kunnolla painoa peräpään puolelle, ne putoaisivat.

Lintujen jaloissa toisiinsa yhteydessä olevat lihakset, siteet ja jänteet muodostavat lukitusmekanismin. Se on samanlainen kuin hevosilla, jotka pystyvät nukkumaan seisaallaan. Lukituksen ansiosta energiaa ei kulu paljon. Näin linnut pystyvät nukkumaan jopa vain yhdellä jalalla.

Aleksi Lehikoinen

yli-intendentti

Luomus

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.