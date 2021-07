Sidekudosta vahvistavat lääkkeet auttaisivat myös haavojen parantumista.

Vanhetessa iho menettää kiinteyttään ja hiukset harvenevat. Näiden ikääntymisen merkkien yksi syy on se, että ihon kantasolut eivät enää kykene uudistamaan ihoa ja hiuksia.

Nyt Helsingin yliopiston tutkijat ovat saaneet selville, miksi kantasolut menettävät elinvoimaansa. Löydös voi auttaa löytämään keinoja sekä estää ihon vanhenemista ja hiusten lähtöä että edistää vanhetessa heikentyvää haavojen paranemista.

Helsingin yliopiston solu- ja kehitys­biologian professori Sara Wickström ryhmineen keskittyi tutkimuksessaan ihossa olevien karvatuppien kantasoluihin.

Karvatuppien kantasoluista kasvavat hiukset päähämme. Kun kantasolut iän myötä heikkenevät, hiukset harventuvat sekä miehillä että naisilla.

Joissain tapauksissa karvatupen kantasolut uudistavat myös ihoa. Tähän toimeen ne ryhtyvät silloin, kun ihoon on tullut haava.

” Ihon sidekudos jäykistyy vanhetessa, mikä näkyy päälle päin ryppyinä.

Wickström ja kumppanit huomasivat tutkimuksessaan hiirillä, että kantasolut eivät itsessään väsy. Sen sijaan niiden puhti loppuu, kun niitä ympäröivä sidekudos jäykistyy.

”Kun kantasolut siirrettiin nuoriin hiiriin, kantasolujen toimintakyky pystyttiin palauttamaan”, Wickström kertoo.

Vaikka uuden tutkimuksen löydökset koskevat ensi sijassa karvatuppeja ja hiusten vanhenemista, samat mekanismit vaikuttavat todennäköisesti myös muissa ihon osissa.

”Meillä on alustavia tuloksia, että sidekudoksen jäykistyminen vaikuttaa koko ihoon.”

Jo aiemmin on tiedetty, että ihon sidekudos jäykistyy vanhetessa, mikä näkyy päälle päin ryppyinä. Nyt tutkijat kuitenkin mittasivat jäykistymistä mikro- ja nanotasolla. He osoittivat jäykistymisen etenevän nimenomaan kantasolujen ympäristössä sekä sen vievän kantasolujen uudistumiskykyä.

Voiko sidekudosta vahvistaa jollakin konstilla ja auttaa kantasoluja pysymään terässä, jolloin ihon ja hiusten vanheneminen hidastuisi? Wickström ei lupaa pikalääkettä heidän tutkimuksensa pohjalta.

”Meidän pitäisi tutkia ihmisen ihossa, miten sidekudoksen muutoksia voisi hidastaa tai estää. Pitkällä tähtäimellä voisi ajatella, että on jokin lääkeaine, jolla tilannetta voisi parantaa.”

Sidekudoksen heikkenemistä estävällä lääkkeellä ei olisi vain kosmeettinen tehtävä säästää rypyiltä tai hiusten harvenemiselta. Se voisi tuoda apua kroonisiin haavoihin, joista vanhukset saattavat kärsiä.

”Haavojen paraneminen hidastuu todella paljon vanhemmilla ihmisillä. Se on kantasolujen toiminnan heikkenemisen tulosta. Tärkeä kysymys on, voisiko sidekudoksen vanhenemista hidastaa ja sitä kautta paranemista edistää.”

Lääkeaineita odotellessa on tarjolla yksi todellinen keino pitää ihon sidekudosta kunnossa. Se on syytä muistaa erityisesti nyt kesällä, jolloin on runsaasti ultravioletti­säteilyä.

”Uv-säteily vaikuttaa sidekudos­proteiineihin. Ihon vanhenemisen tärkeimpänä estäjänä on uv-suojaus eli aurinkorasvojen huolellinen käyttö.”

Kosmetiikka­teollisuuden tuotteista ei Wickströmin mukaan ole iloa. Hänen mukaansa ei ole mitään näyttöä, että markkinoitavat ryppyvoiteet vaikuttaisivat ihon molekyylitason prosesseihin.

”Sen sijaan, että ihmiset investoisivat anti-age-tuotteisiin, auringolta suojautuminen on se tärkein asia.”

Wickströmin ja hänen työtovereidensa tutkimuksen julkaisi Nature Cell Biology -tiedelehti.