Mustan aukon painovoima vääristää avaruutta niin, että sen takaa tulevan röntgensäteilyn voi havaita.

Arkijärki ei riitä ymmärtämään mustia aukkoja. Nämä romahtaneiden jättitähtien synkät jäänteet ovat niin raskaita, ettei edes valo pysty niiden sisältä pakenemaan. Samalla kuitenkin voimme nähdä mustan aukon taakse, sillä valtava massa taittaa valoa ympärillään oudoilla tavoilla.

Jos mustaa aukkoa pääsisi katsomaan tarpeeksi läheltä, aivot nyrjähtäisivät. Aukkoa ympäröivä, hohtavasta kaasusta koostuva kertymäkiekko näkyisi moninkertaisena, ehkä hieman kuten tämä kirjoituksen kuvassa, joka on taiteilijan näkemys aiheesta.

Mutta osa näkyvistä valokiekoista olisikin todellisuudessa heijastumia pimeyden ytimen takaa.

Ensimmäinen kuva mustasta aukosta julkistettiin keväällä 2019. Usean teleskoopin havainnoista koostettu kuva näyttää, miten säteily kiertää massiivista aukkoa.

Mustasta aukosta saatiin ensimmäinen kuva jo pari vuotta sitten. Vasta nyt tutkijat kykenivät näkemään mustan aukon takapuolelta tulevaa valoa.

Nature-tiedelehdessä viime viikolla julkaistussa tutkimuksessa kuvaillaan röntgensäteiden outoa tanssia erään kaukaisen mustan aukon ympärillä.

Albert Einsteinin teoriat ennustivat ilmiön jo kauan sitten, mutta nyt vasta ilmiöstä saatiin suora havainto.

Aukkoa kiertää kuuma kaasu, jossa syntyy voimakkaita röntgenpurkauksia. Tutkijat näkivät näitä purkauksia mustan aukon toiselta puolelta, mikä olisi mahdotonta, ellei aukko taittaisi valoa ympärillään.

Mustaa aukkoa tarkkaili kaksi maapalloa kiertävää satelliittia, Nasan NuSTAR ja Euroopan avaruusjärjestön XMM-Newton. Ne kykenevät havainnoimaan avaruuden kohteiden röntgensäteilyä, jota ihmissilmä ei näe.

Niiden katse oli tarkennettu kaukaiseen galaksiin, joka tunnetaan vain nimellä I Zwicky 1. Se on erittäin kaukana, 800 miljoonan valovuoden päässä.

Galaksin ytimessä on supermassiivinen musta aukko, jonka läpimitta on 30 miljoonaa kilometriä. Kokoa voisi suhteuttaa vaikka niin, että läpimitta on vastaa viidesosaa Auringon ja Maan välisestä etäisyydestä.

Tähän jättiläiseen on puristunut kymmenen miljoonan Auringon massa, ja siihen putoaa jatkuvasti ainetta, joka päätyy liian lähelle aukkoa.

Mustan aukon uumeniin kiertyvä kaasu kuumenee jopa miljooniin asteisiin ja muodostaa röntgensäteitä hehkuvan kuolemanspiraalin. Aukon ympärille muodostuu samantyyppinen kaasukehä kuin Auringon ympärille. Puhutaankin mustan aukon koronasta.

Koronan pyörteilevässä magneettikentässä syntyy erittäin voimakkaita röntgenpurkauksia. Magneettikenttä ikään kuin kaareutuu kauas aukon pinnasta ja katkeaa, mistä syntyy kirkkaita röntgensoihtuja, kuvaavat tutkijat ilmiötä Stanfordin yliopiston tiedotteessa. Ilmiötä kuvaillaan myös Euroopan avaruusjärjestön verkkosivulla.

Nämä soihdut näkyvät röntgensatelliittien kuvissa, mutta nyt tutkijat näkivät myös purkausten heijastumia mustan aukon takaa, eräänlaisia painovoiman taivuttamia kaikuja. Ne saapuivat hieman viiveellä varsinaisten purkausten jälkeen.

”Olen parin vuoden ajan rakentanut näistä kaiuista teoreettisia ennustuksia. Joten kun näin ne teleskooppikuvissa, hoksasin mihin ne liittyvät”, sanoo tutkimusta johtanut astrofyysikko Dan Wilkins.

Hänen kollegansa, professori Roger Blandford kertoo, että astrofyysikot alkoivat noin viisikymmentä vuotta sitten tosissaan pohtia, miten magneettikenttä mahtaisi käyttäytyä mustien aukkojen ympärillä.

Tuolloin myös kuulu brittiläinen fyysikko Stephen Hawking julkaisi kuuluisimmat pohdintansa mustien aukkojen luonteesta.

”Silloin ei ajateltu, että jonain päivänä olisi mahdollista havaita tätä (magneettikenttää) suoraan ja katsoa, miten Einsteinin suhteellisuusteoria käytännössä toimii”, Blandford selittää.

Suhteellisuusteoria siis muun muassa ennustaa valon taittumista raskaiden kohteiden kuten mustien aukkojen ympärillä.

Tähän liittyy myös gravitaatiolinssiksi sanottu ilmiö, jonka avulla voidaan havaita hyvin kaukana olevia galakseja tai kaukaisia tähtiä kiertäviä eksoplaneettoja.