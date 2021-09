Ihmisen on luontaisesti vaikea surmata toinen ihminen. Mutta mitä kauempana toinen on henkisesti ja fyysisesti, sitä helpompaa tappamisesta tulee, tiedetoimittaja Tuukka Tervonen pohtii.

On helppo ajatella, että toisen ihmisen tappaminen on meillä verissä. Iso osa ihmiskunnan historiasta on kirjoituksia sodista ja surmista.

Arkeologiset löydökset ja haudat ovat täynnä merkkejä väkivallasta. Varhaisin todiste sodasta löytyy 10 000 vuoden takaa Keniasta Turkanajärven rannalta. Löytyneissä 27 ihmisen jäänteissä oli useissa merkkejä nuolten tekemistä haavoista ja nuijaniskuista.