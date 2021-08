Laaja geenitutkimus selvitti, onko testosteroni miehen hyvän yhteiskunnallisen aseman syy vai seuraus.

Aikaisempien tutkimusten perusteella on päätelty, että testosteroni lisää riskinottoa ja kilpailuhenkisyyttä.

Testosteroni on mielikuvissa rakettipolttoaine, jonka voimalla jotkut miehet nousevat yhteiskunnassa hallitseviin asemiin.

Mielikuvalle on myös jonkin verran tieteellistä tukea, sillä tutkimuksissa miesten korkea testosteronitaso on kytkeytynyt parempaan sosioekonomiseen asemaan.

Uusi tutkimus kuitenkin kyseenalaistaa sen, että testosteroni olisi syy ja hyvä sosioekonominen asema seuraus.

Vaikutuksen suunta saattaakin mennä niin päin, että hyvässä sosiaalisessa asemassa tämän hormonin pitoisuudet nousevat.

”Huolimatta testosteronia ympäröivästä yhteiskunnallisesta mytologiasta, se saattaa olla paljon merkityksettömämpi menestykselle ja elämän mahdollisuuksille kuin aiemmat tutkimukset ovat antaneet ymmärtää”, ryhmän jäsenet kirjoittavat The Conversation -lehdessä.

Varsinainen tutkimus julkaistiin Science Advances -tiedelehdessä.

Aiemmin on huomattu, että miesjohtajien alaisten lukumäärä ja osakevälittäjien voitot ovat suuremmat niillä, joilla on veressä korkeammat testosteronin pitoisuudet. Myös itsensä työllistäjillä on tyypillisesti korkeammat hormonin pitoisuudet.

Yhteiskunnallista menestystä on selitetty sillä, että testosteroni lisää riskinottoa ja kilpailuhenkisyyttä, mikä puolestaan voi parantaa asemia työmarkkinoilla tai ohjata yrittäjän uralle.

Laboratoriokokeissa miehille annettu testosteroni onkin saanut heidät käyttäytymään aggressiivisesti tai anteliaasti saavuttaakseen paremman aseman ryhmässä. Myös miesten halua taloudelliseen riskiottoon on saatu tällä tavoin lietsottua.

Kuitenkin uuden tutkimuksen tehneet Bristolin yliopiston tutkijat muistuttavat, ettei testosteroni ole välttämättä yhteiskunnallisen menestyksen syy.

Tiedetään esimerkiksi, että krooninen stressi laskee testosteronitasoja. Niinpä sosioekonomisesti heikommassa asemassa koettu taloudellinen ahdinko voi selittää pienempiä testosteronipitoisuuksia.

Myös urheilussa otteluiden voittajilta on mitattu korkeampia pitoisuuksia kuin häviäjiltä. Sekin kertoo siitä, että kulloisetkin olot ratkaisevat osaltaan, millaisia testosteronimääriä keho tuottaa.

Testosteroni yhdistyy miehillä lisäksi parempaan terveyteen. Hyvä terveys auttaa työmarkkinoilla, mutta silloin menestys ei niinkään johdu testosteroniryöpystä vaan siitä, että on muuten vain hyvässä kunnossa.

Bristolin yliopiston Amanda Hughes ja kollegat keksivät selvittää testosteronin osuutta yhteiskunnalliseen menestykseen laajalla geenitutkimuksella. Käytössä oli Britannian biopankin yli 300 000 ihmistä kattava aineisto.

He kohdistivat huomionsa geenialueisiin, joiden tiedetään olevan yhteydessä testosteronitasoihin. Jos testosteronigeenit olisivat yhteydessä parempaan sosioekonomiseen asemaan, se puhuisi voimakkaasti sen puolesta, että nimenomaan testosteroni on aseman takana.

Tätä tutkijat eivät havainneet.

Samoin kuin aiemmissa tutkimuksissa he huomasivat, että korkeampi mitattu testosteronitaso oli miehillä yhteydessä parempaan sosioekonomiseen asemaan, korkeampaan koulutukseen ja suurempaan riskinottoon.

Sitä vastoin näyttöä ei löytynyt juuri nimeksikään siitä, että testosteroniin liittyvät geenialueet vaikuttaisivat sosioekonomiseen asemaan, terveyteen tai riskinottoon.

Niinpä aiemmat tutkimukset testosteronin roolista saattavat olla vääristyneitä. Niiden tuloksia voi selittää se, että sosioekonominen asema vaikuttaa testosteronin tuottoon eikä päinvastoin.

” Naisilla kytkös on päinvastainen kuin miehillä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös naisten testosteronitason yhteyksiä yhteiskunnalliseen asemaan. Naisilla kytkös on päinvastainen kuin miehillä: korkeat testosteronin pitoisuudet liittyvät heikompaan taloudelliseen asemaan ja matalampaan koulutukseen.

Mutta naistenkaan testosteronitasoihin vaikuttavista geeneistä ei löytynyt yhteyttä sosiaaliseen asemaan.