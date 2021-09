Kuulu yhteiskuntafilosofi tuomitsee meritokratian ajatusmallin. Voi unohtua, että menestys voi riippua taustasta, muiden työstä ja silkasta tuuristakin.

Elämme julmassa yhteiskunnallisessa järjestelmässä, jos on uskominen filosofi Michael Sandelia. Tällä järjestelmällä hän ei tarkoita demokratiaa eli kansanvaltaa vaan meritokratiaa eli kyvykkäimpien valtaa.

Yhdysvaltalaisen Sandelin meritokratian vaaroista varoittavan kirjan nimi The Tyranny of Merit (2020) viittaa siihen, että kyseessä on oikeastaan kyvykkäiden hirmuvalta.