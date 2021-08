Golfvirran romahtaminen on uuden tutkimuksen mukaan aivan nurkan takana – vaikuttaisi miljardien ihmisten ruoan­tuotantoon ja vahvistaisi sään ääri-ilmiöitä

Torstaina ilmestyneen uuden tutkimuksen mukaan Golfvirran kriittinen osa on niin epätasa­painoisessa tilassa, että se voi olla lähellä romahtamista tai ainakin merkittävää hidastumista.

Trescon saari Britannian Scillysaarilla. Paikka on tunnettu trooppisista kasveistaan, jotka voivat kasvaa Golfvirran tuoman lämmön ansiosta.

Golfvirran kriittinen osa on vaarassa keikahtaa peruuttamattoman rajan yli joka voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin, varoittaa torstaina ilmestynyt tutkimus.

Vielä maaliskuisen tutkimuksen mukaan romahduspisteen ajateltiin olevan parin sadan vuoden päästä, mutta uusi tutkimus näkee merkkejä että olemme paljon lähempänä.

Golfvirran osa, josta tutkijat puhuvat nimellä AMOC, (Atlantic meridional overturning current) on kriittinen meriveden virtauksien kannalta.

Nämä virtaukset takaavat Euroopalle lämpimämmät olosuhteet kuin muille samalla leveyspiirillä oleville alueille, tuovat ruokasadoille kriittiset monsuunisateet Intiaan ja Länsi-Afrikkaan, pitävät Amazonin sademetsänä ja Antarktiksen jäässä.

AMOC:in ja sen mukana Golfvirran romahtaminen vahvistaisi säiden ääri-ilmiöitä. Se jouduttaisi maailman keuhkojen, Amazonin, muuttumista sademetsästä savanniksi, sekoittaisi sateet ja satokaudet ja saattaisi johtaa vedenpinnan hyvin rajuihin nousuihin.

Esimerkiksi 1,3 miljardin asukkaan Intiassa, jossa 200 miljoonaa ihmistä elää nytkin ruoan puutteessa, istutettavan sadon määrä on suoraan suhteessa virtausten varassa oleviin monsuunisateisiin.

Näin on myös Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Yhteensä miljardien ihmisten ruoansaanti on näiden kriittisten sateiden varassa.

AMOC vaikuttaa suoraan myös Etelä-Amerikan sademääriin ja pitää Amazonin sademetsää kosteana. Valtavaa sademetsää on totuttu pitämään maailman keuhkoina ja valtavana hiilinieluna, mutta kiitos ihmisten aiheuttamien metsäpalojen ja hakkuiden sademetsä päästää nyt ilmakehään enemmän hiilidioksidia kuin se sitoo.

Golfvirta pitää Eurooppaa lämpimänä, mutta virran sammuminen johtaisi arvioiden mukaan useamman asteen viilenemiseen ja sateiden vähenemiseen, mikä vaikuttaisi huomattavasti esimerkiksi ruoantuotantoon.

Viimeksi kun virtaus pysähtyi, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka peittyivät tuhanneksi vuodeksi napajäähän nuoremmalla dryaskaudella.

Toisten arvioiden mukaan ilmastokriisi kuitenkin lämmittää Eurooppaa enemmän kuin merivirtausjärjestelmien romahtaminen viilentäisi. Joka tapauksessa seurauksena olisi äärimmäisten sääilmiöiden todennäköinen voimistuminen, kylmemmät talvet ja kuumemmat kesät.

Merivirrat vaikuttavat myös Arktiksen ja Antarktiksen pysymiseen jäässä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on noteerattu, että virtausten hidastuminen tai pysähtyminen on johtanut tutkitun historian nopeimpaan merenpinnan nousuun 14 500 vuotta sitten, kun merenpinta nousi muutamassa sadassa vuodessa 12–22 metriä peittäen alleen valtavia maa-alueita.

AMOC-virtaukset ovat nyt heikoimmillaan yli tuhanteen vuoteen ja hidastuvat koko ajan.

Virtauksella on kaksi eri tilaa: vallitseva vahvempi virtaus, joka on vastuussa isosta osasta siitä tasapainosta, joka maapallolla on ihmiskunnan historian aikana vallinnut, sekä heikompi tila, johon virtaukset nyt ovat romahtamassa. Muutokset virtauksien tasapainossa johtavat jompaankumpaan tilaan.

”Tasapainon menetys antaa olettaa, että AMOC lähestyy sitä kriittistä rajaa, jonka jälkeen keikahdus heikompaan tilaan voi tapahtua ja se on käytännössä mahdotonta perua”, tutkimuksen tekijä, Potsdamin yliopiston professori Niklas Boers kertoi tiedotteessaan.

Golfvirta, AMOC ja muut merivirtaukset toimivat tuomalla päiväntasaajan läheltä lämmintä pintavettä, joka leudontaa ilmastoa pohjoisessa. Kulkiessaan pohjoiseen vesi jäähtyy ja painuu alemmas, jolloin virtaus kuljettaa sen takaisin etelään.

Kriittinen osa prosessissa on suola, minkä takia ilmastokriisin takia sulavat makean veden jäätiköt sotkevat ja hidastavat merivirtausten toimintaa.

