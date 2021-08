IPCC:n raportin tekijät uskovat, että ilmaston­muutosta voidaan torjua – ”Ainoa tapa pysäyttää lämpeneminen on saavuttaa hiili­­neutraalius maailman­laajuisesti”

Kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) julisti maanantaina kuudennen ilmasto­raporttinsa ensimmäisen eli luonnon­tieteellisen osan. Raportti kokoaa tiedeyhteisön näkemyksiä ilmaston nykytilasta, menneisyydestä ja tulevaisuudesta.

Raportin luomisessa oli mukana 234 tutkijaa 65:stä eri maasta.

Raportin koonnut työryhmä esitteli raportin merkittävimpiä havaintoja etäyhteyksin järjestetyssä tiedotus­tilaisuudessa aamu­päivällä 9. elokuuta.

Julkistustilaisuudessa puhuneet asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että raportti on merkittävä ja ainutlaatuinen sen tieteellisen kattavuuden vuoksi.

”Tänään julkaisemamme raportti on IPCC:n ennennäkemättömän ponnistuksen tulos”, sanoi IPCC:n puheenjohtaja Hoesung Lee.

Raportin mullistavuudesta huolimatta Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas muistutti, että sen pää­viesti on tuttu: ilmaston­muutos on jo havaittu, ja päästöjen vähentäminen on välttämätöntä.

Taalas sanoi, että YK:n tavoite on maapallon lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen esi­teolliseen aikaan nähden, mutta jos lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, realistisempi arvio on 2–3 astetta.

”Voimme vielä torjua ilmaston­muutosta”, hän kuitenkin sanoi julkistamis­tilaisuudessa.

Taalas kertoi heinäkuussa HS:n haastattelussa, että pitää G7-maiden sitoutumista päästö­rajoituksiin positiivisena merkkinä.

”Käänne ei näy vielä ilmakehässä, mutta olemme kääntymässä oikeaan suuntaan”, hän sanoi silloin.

Ilmastotieteilijä ja IPCC:n luonnontieteellisen työryhmän toinen puheenjohtaja Valérie Masson-Delmotte on Taalaksen tapaan optimistinen sen suhteen, että ilmaston lämpenemistä voidaan vielä hidastaa. Se kuitenkin vaatii hänen mukaansa nopeita tekoja, erityisesti kasvi­huone­päästöjen pienentämistä.

”Jos vähennämme päästöjä nopeasti ja olemme hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä, voimme pitää ilmaston lämpenemisen alle kahdessa asteessa”, Masson-Delmotte sanoi.

”Ainoa tapa pysäyttää ilmaston lämpeneminen on saavuttaa hiili­neutraalius maailman­laajuisesti.”

Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on niinikään Taalaksen mukaan olennaista maailman ilmasto­strategioissa. Se tarkoittaa esimerkiksi erilaisten varoitus­järjestelmien kehittämistä.

”Täytyy myös kiinnittää huomiota ilmastosopeutumiseen”, sanoi Taalas julkistamis­tilaisuudessa.

Varoitusjärjestelmät ovat viime aikoina nousseet puheen­aiheiksi esimerkiksi Saksan tulvien aikana, jolloin liitto­valtio sai kritiikkiä riittämättömistä tulva­varoituksista.

Erilaisten äärisääilmiöiden lisääntyminen mainittiinkin julkistamistilaisuudessa useamman kerran.

”Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla maailmassa, mutta vaikutukset ovat erilaisia”, kertoi IPCC:n luonnontieteellisen työryhmän toinen puheenjohtaja Panmao Zhai. Noin kolmasosa raportista koskee ilmaston­muutoksen alueellisia vaikutuksia.

Masson-Delmotte sanoi, että ilmaston­muutoksen myötä sääilmiöt, jotka ennen ovat tapahtuneet kerran tai kahdesti vuosi­sadassa, voivat nykyään tapahtua kerran tai kahdesti vuosi­kymmenessä ja paikoissa, joissa niitä ei ole aiemmin koettu.

Jos päästöt pysyvät nykytasolla, lämpeneminen saavuttaa kaksi astetta vuosi­sadan puoli­väliin mennessä ja äärimmäiset helteet yleistyvät. Samoin tapahtuu äärimmäisille sateille, jotka lisääntyvät seitsemän prosenttia jokaista lämpö­astetta kohden.

”On kiistatonta, että ihmisen toimet ovat aiheuttaneet ilmastonmuutoksen. Mutta tässä raportissa uutta on parempi käsitys maa­pallon pintalämmön ja päästöjen suhteesta”, sanoi Zhai.

”Viimeaikaiset muutokset ovat laajoja, nopeita, intensiivisiä, eikä vastaavaa ole nähty ainakaan 2 000 vuoteen”, kertoi Zhai.

Arktisten vesien taso on alhaisimmillaan 1 000 vuoteen, mutta merivesien tason nousu on ollut nopeinta 3 000 vuoteen. Hiilidioksiditasot ovat korkeimmalla kahteen miljoonaan vuoteen, ja jäätiköt pienenevät ennennäkemätöntä vauhtia, kertoo Zhai.