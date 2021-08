”On se kuin lentäisi avaruussukkulalla jonnekin menneisiin maailmankausiin”, Rikkinen sanoo.

”Kumartelen nöyränä sammalten ja jäkälien ääreen”, kuvailee kasvitieteen professori Jouko Rikkinen työtään, joka on myös elämäntapa.

Tällä viikolla julkaistu IPCC:n ilmastoraportti oli monilta osin synkkää luettavaa: ihmisen toiminta on aiheuttanut laajoja ja nopeita muutoksia maapallon ilmastoon.

Mutta voi raportissa nähdä jotain hyvääkin, miettii Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.

”Murheellisella tavalla se ilahduttaa, että esimerkiksi lajikadon ja ilmastonmuutoksen yhteys tulee nykyään paremmin esiin kuin aiemmin. Mutta vakava paikkahan tämä tietysti on”, hän sanoo.

Luonnon biodiversiteettiin perehtynyt tutkija on nähnyt työssään ilmastonmuutoksen vaikutukset eri puolilla maapalloa jo pitkään.

”Olin kesällä Kilpisjärvellä kuvaamassa tunturikasveja ja konttaamassa jäkälien perässä. Siellähän näkyy Suomen mittakaavassa pohjoisen lajiston muutos.”

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Rikkinen on tehnyt viitisentoista reissua esimeriksi Itä-Afrikkaan. Helsingin yliopisto perusti vuonna 2011 Kenian Taitavuorille tutkimusaseman, jossa on tehty paljon monitieteistä ympäristötutkimusta.

”Siellä muutoksen rajuus on tullut vastaan. Konkreettisimmin se näkyy tietysti kuivuutena.”

”Ehkä olen vähän levoton luonne”, Jouko Rikkinen sanoo, ”pitää olla aina katsottavaa.”

Taitavuorilla tutkijat ovat kohdanneet tieteelle vielä kuvaamattomia nisäkkäitä ja peräti yhden kädellisenkin lajin, Rikkinen kertoo.

”Ne elävät pienillä metsälänteillä, jotka ovat niiden ainoita elinympäristöjä. Kun sen ensin tajuaa, on se aika musertavaa – eihän niillä voi olla selviytymismahdollisuuksia. Mutta sen kaltainen ajattelu ei ole rakentava lähtökohta, jos näitä lajeja todella halutaan suojella.”

Auttaako tutkijan rooli suhtautumisessa?

”No ainakin sitä hahmottaa, miten pieni rikka ihminen on tässä kaikessa. Pakko olla kuitenkin optimisti, ja sehän oli raportinkin viesti: jotain pitää tehdä ja nopeasti. Itselleni tutkijana ja opettajana tiedon hankkiminen ja välittäminen ovat kaksi keskeistä asiaa. Lisäksi omassa yksityiselämässä sitä yrittää tehdä oikeita asioita.”

Vaikka Rikkinen on kasvitieteilijä, hän kuvaa itseään ennemmin yleisbiologiksi, jota kiinnostaa niin kasvi- kuin eläinmaailma.

Kiinnostus ympäristöä kohtaan syntyi luonnollisesti perheen kautta: Rikkisen vanhemmat ovat molemmat emeritusprofessoreita maantieteen alalta, isä Kalevi Rikkinen kulttuurimaantieteen ja äiti Hannele maantieteen ja biologian didaktiikan saralta.

”Meillä oli kotona paljon alan kirjallisuutta. Mulle on kerrottu, että olen jo potalla lukenut – tai lähinnä kai mutustellut – keskikoulun eläinoppia. Nuorempana hahmottui ajatus, että musta tulee joko eläintieteilijä tai eläintenhoitaja. Oikeastaan vasta lukioiässä havahduin siihen, että kasvejakin on olemassa.”

Opiskellessa kasvimaailma imaisi mukaansa. Sittemmin hän on tehnyt huippututkimusta kasvi- ja sienitieteessä ja julkaissut useita tietokirjoja, tuoreimpana Suot Suomen luonnossa (2021).

Syyskuussa alkaa puolestaan Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen hanke, jossa tutkitaan havupuun pihkalla ja muilla kasvieritteillä elävien sienten monimuotoisuutta ja niiden evoluutiohistoriaa.

”Sitä kautta voi aueta poikkeuksellisen ikkunan menneeseen monimuotoisuuteen ja siihen, miten sienet ovat monimuotoistuneet viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana.”

Onhan tällaisen aineiston äärelle pääseminen valtava etuoikeus, Rikkinen tuumaa.

”Ajatellaan, että on vaikka meripihkan palanen, jossa on joku sienirihmasto. Kun mikroskoopilla sukeltaa siihen ja laittaa tarpeeksi suurennosta, on se kuin lentäisi avaruussukkulalla jonnekin menneisiin maailmankausiin.”

Tarkemmin ajateltuna moni asia Rikkisen arjessa liittyy luontoon.

”Olen toki ihmisten tekemisestäkin kiinnostunut varsinkin historian näkökulmasta, mutta silti meikäläiselle ihmisen tekeleet ja luonnon monimuotoisuus painivat eri sarjoissa. Luonnossa zoomausmahdollisuus on loputon, kun ottaa vaikka mikroskoopin apuun. Ja sitähän voi tehdä missä vaan!”

Usein vapaa-ajallaan reissatessaankin Rikkinen pakkaa mukaansa vähintään valokuvausvälineet.

”Ehkä olen vähän levoton luonne, pitää olla aina katsottavaa.”

Ahkeralle luonnon ja lajiston kuvaamiselle on myös käytännön syynsä. Joitain vuosia sitten Rikkisen aloitteesta Helsingin yliopistossa käynnistettiin lajituntemuksen sähköinen oppimisympäristö Pinkka.

Aiemmin kasvitieteen opiskelijat pänttäsivät lajituntemusta perinteiseen tapaan paperille prässättyjen kasvien avulla. Se oli työlästä ja turhauttavaa niin opiskelijoille kuin opettajille.

”Ensin tuli tietysti vastaan tekijänoikeuskysymykset. Mistä saataisiin Suomen tuhansista kasvilajeista korkeatasoisia valokuvia? Paras tapa oli alkaa ottaa niitä itse. Rupesin systemaattisesti kuvaamaan lajistoa. Otan semmoiset 10 000–15 000 valokuvaa vuodessa.”

Rikkinen on ottanut haltuun myös Instagramin. Hänen kuvissaan yhdistyy taitavasti informaatio ja estetiikka: kuvia voi katsella niin oppimisen kuin silkan nautinnon vuoksi.

”Sillä tavoittaa hyvin ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole tieteen parissa ja jotka katsovat kuvia yleisen kiinnostuksen ja eliöiden kauneuden takia.”