Useat Euroopan maat valmistautuvat jakamaan kolmatta korona­rokotetta – Asiantuntijoiden mukaan tehoste on tarpeellinen mutta ei vielä ajankohtainen

Maailman terveysjärjestö on vedonnut, että annokset menisivät niille, joilla ei ole vielä rokotesuojaa. Asiantuntijan mukaan myöhemmäksi lykätyissä tehosteannoksissa voitaisiin huomioida myös uudet virusvariantit.

Euroopassa valmistaudutaan parhaillaan antamaan koronavirusrokotteiden kolmansia annoksia. Ranska ja Saksa aloittavat riskiryhmien tehosterokotukset syyskuussa. Myös Ruotsin terveysviranomainen arvioi suuren osan väestöstään saavan kolmannen annoksen ensi vuoden aikana.

Kolmannen rokoteannoksen koronavirusta vastaan tiedetään olevan tarpeellinen, mutta näyttö siitä, kenelle ja milloin annettuna siitä olisi hyötyä, on vielä puutteellista.

Euroopan lääkevirasto Ema ei ole antanut suositusta kolmannesta annoksesta. Sen sijaan virasto on painottanut, että mahdollisimman monen tulisi nyt saada kahden rokoteannoksen tuoma suoja.

Lue lisää: Suomessa kansallinen rokotusryhmä käsittelee kolmannen koronarokote­annoksen tarvetta kuun lopussa

Maailman terveysjärjestö WHO vaati viime viikolla, että koronavirusrokotteet käytettäisiin korkean tulotason maiden tehosteannoksien sijasta alueilla, joissa rokotekattavuus on vielä matalaa.

”Ymmärrän halun suojella omia kansalaisia deltavariantilta. Emme silti voi hyväksyä sitä, että ne maat, jotka ovat jo nyt käyttäneet suurimman osan globaalista rokotetuotannosta, käyttävät sitä vielä lisääntyvissä määrin”, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi.

Euroopassa alkavia kolmansia annoksia ei kuitenkaan voi perustella virusvarianteilla. Käytössä olevien rokotteiden kahden annoksen on todennettu suojaavan tehokkaasti vakavalta tautimuodolta myös muuntuneen koronaviruksen kohdalla.

”Perustetta sille, että nyt juuri annettaisiin kolmatta annosta, ei ainakaan vielä ole”, kertoo Turun yliopiston virologian professori Ilkka Julkunen.

Julkusen mukaan tehosteannoksen lykkäämisen hyötynä olisi se, että myöhemmin käytössä voisi olla rokote, joka kattaa mahdollisimman hyvin kulloinkin vallalla olevia virusvariantteja. Nyt annettaviin rokotteisiin ei ole tehty variantteja huomioivia muutoksia, mutta kehitys on työn alla.

Turun yliopiston professori Ilkka Julkunen.

Mitä enemmän virusta on liikkeellä, sitä todennäköisemmin se myös muuntautuu. Olisiko myös Euroopalle hyötyä siitä, että rokotteet suunnataan niin, että maailmanlaajuinen rokotekattavuus kasvaa?

Julkusen mukaan uusien varianttien syntyä ja kiertoa on mahdotonta estää. Rokotteiden maailmanlaajuisen saatavuuden tärkein tavoite on hänen mukaansa globaalin kuolleisuuden laskeminen.

”Vaikka rokotteita suunnattaisiin nyt matalan tulotason maihin, ei se todennäköisesti vaikuttaisi merkittävästi virusinfektioiden kokonaismäärään maailmassa. Väkirikkaissa maissa on vaikeaa rokottaa kattavasti koko väestö, ja annokset ovat siellä menossa ensin heille, jotka ovat vakavassa riskissä.”

Euroopan unioni on luvannut edistää koronavirus­rokotteiden oikeudenmukaista saatavuutta maailmassa. Komissio kertoi helmikuussa, että se on sitoutunut varmistamaan, että jokainen rokotetta tarvitseva saa sen riippumatta siitä, missä päin maailmaa on.

Sellaisia Euroopassa myyntiluvan saaneita rokotteita, jotka vaativat kaksi annosta, on ostettu tai varattu jäsenmaille nyt 3,26 miljardin annoksen edestä.

Unionin yhteenlaskettu väestömäärä on noin 447 miljoonaa, joten jokaiselle eurooppalaiselle on varattu pelkästään näillä valmisteilla keskimäärin yli seitsemän annosta.

Myös Suomi on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan varannut tehosterokotteita koko väestöllensä vuosiksi 2022 ja 2023.

Vielä ei ole laajaa tutkimustietoa siitä, ovatko tulevaisuudessa tehosteannoksen tarpeessa kokonaiset väestöt vai vain tietyt riskiryhmät.

Koronavirusrokotteen antaman immuunisuojan tiedetään heikkenevän ajan myötä.

”Luonnoninfektion sairastaneilla vasta-aineet säilyvät suurella osalla yli vuoden ajan. Rokotteilla saatava immuunivaste on ajateltu olevan vähintään yhtä hyvä kuin infektion sairastaneella”, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Merit Melin.

Nature-lehden haastattelemat tutkijat huomauttavat, ettei vielä tarkasti tiedetä, miten rokotteen jälkeen tapahtuva vasta-ainepitoisuuksien lasku vaikuttaa kehon kykyyn puolustautua uudelta koronavirusinfektiolta.

Tiedossa on myös, ettei mikään koronavirusrokote suojaa sataprosenttisesti taudin vakavaltakaan muodolta.

Melinin mukaan ensisijainen kysymys tehosteannoksen ajankohdan kannalta on se, missä vaiheessa rokotteen antama suoja laskee niin paljon, että rokotetuilla todetaan laajemmin vakavia tautitapauksia.

Mitä enemmän havaitaan niin sanottuja läpäisyinfektioita, sitä varmemmin voidaan sanoa olevan tarvetta tehosteannokselle.

”Vielä ei ole päätetty sitä, mikä on hyväksytty määrä rokotettujen infektioita. Se missä vaiheessa katsotaan, että kolmas rokoteannos on tarpeellinen, on vielä avoinna”, sanoo Ilkka Julkunen.

Euroopan lääkevirasto Eman mukaan tehosterokotteen antamasta mahdollisesta hyödystä ei ole riittävästi tutkimusaineistoa, jotta sitä voisi suositella. EU-maat aloittivat rokotusohjelmansa vuodenvaihteessa, hieman yli kahdeksan kuukautta sitten.

Tutkimustieto siitä, millä aikajänteellä ja mille ryhmille tehosterokotukset tuovat eniten hyötyä, tulee todennäköisesti tarkentumaan tulevien kuukausien aikana.

Valtiot päättävät itse tehosterokotuksistaan. Uutistoimisto Reutersin haastatteleman Euroopan komission tiedottajan mukaan jäsenvaltioiden kannattaisi kuitenkin tehdä rokotteissa ”tieteeseen pohjautuvia päätöksiä, jotka ovat linjassa Eman suositusten kanssa”.

Nature-lehden haastattelema Israelin teknologisen instituutin biolääketieteen tutkija Dvir Aran arvioi, että rokotteiden aiheuttamat haitat ovat niin vähäisiä, että valtiot tulevat rokoteohjelmissaan pyrkimään hätävarjeluun, vaikka nyt annettavien kolmansien annosten hyödyt voivatkin jäädä pieniksi.