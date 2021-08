Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös hyttysen nälkäisyyttä, veden viileyttä ja sinilevän väriä. Entä onko sähköautossa turvallista ukonilmalla?

Anna Romppanen, 13

Annan kuvaama päänsärky vaivaa useita, kun syö nopeasti jotakin todella kylmää etenkin lämpimällä ilmalla.

Särky kestää usein alle minuutin, monesti vain muutamia kymmeniä sekunteja. Luonteeltaan särky on vihlovaa ja kovaa. Se on kuitenkin myös vaaratonta. Englanniksi ilmiölle on annettu nimi brain freeze, joka viittaa aivojen jäätymiseen.

Ilmiö johtuu kylmän ruuan tai juoman aiheuttamasta verenkierron muutoksesta suuontelon kitalaessa. Kylmä aiheuttaa alkuun verisuonien supistumisen kitalaessa, mihin elimistö reagoi nopeasti laajentamalla verisuonia.

Lisääntynyt verenkierto pyrkii lämmittämään kylmää ruokaa tai juomaa. Verenkierron nopea muuttuminen aistitaan kipuna kasvojen kipureseptorien aktivoiduttua. Tieto kulkeutuu aivoihin etenkin niin sanotun kolmoishermon haarojen kautta.

Joidenkin tutkimusten mukaan migreeniä sairastavilla ihmisillä on suurempi taipumus saada kylmän aiheuttamia päänsärkytiloja. Niitä pystyy estämään nauttimalla kylmän ruuan tai juoman hitaammin, jotta kitalaen verenkierto ehtii lämmittää sitä paremmin.

Nicolas Martinez-Majander

neurologian erikoislääkäri, yliopistotutkija

Helsingin yliopistollinen sairaala

Hyttysnaaras ei pistä ihmistä nälkäänsä tyydyttääkseen vaan saadakseen voimia lisääntymiseen.

Kun hyttynen tapaa ihmisen, se alkaa imeä verta, eli onko hyttynen aina nälkäinen?

Nanna Hämäläinen, 9

Me huomaamme hyttysen usein vasta, kun se tulee ja yrittää imeä verta. Hyttysten elämässä tuollaiset tilanteet ovat kuitenkin melkoisen lyhyitä hetkiä.

Kun hyttyset kuoriutuvat, ne parveilevat ja parittelevat ensin. Sen jälkeen naaras lähtee lentomatkalle. Sen tarvitsee löytää hyvä proteiinilähde munien kehittymistä varten. Liikkumiseen se tarvitsee ravinnokseen hiilihydraatteja ja rasvaa.

Naaraan tavallisin ateria on kukkien mettä, mutta se voi syödä myös kypsiä ja mätäneviä hedelmiä, kirvojen mesikastetta ja joskus jopa hyönteisten toukkia.

Vain muutamien kasvien medessä on niin paljon proteiineja, että naaras voi munia. Osalla pohjoisten alueiden naaraista saattaa olla toukkavaiheessa säilyneitä proteiinivarastoja, joita ne voivat hyödyntää munimiseen. Paras vaihtoehto on kuitenkin ihmisen ja muiden selkärankaisten eläinten veri.

Naaras ei siis pistä ihmistä ruokaillakseen, vaan lisääntymistä varten. Veri on ravintona hyttyselle huono vaihtoehto, koska siinä on vähän rasvaa eikä juuri hiilihydraatteja. Ainoastaan silloin jos talvehtiva hyttynen aktivoituu keskellä talvea, se joutuu joskus tyytymään vain vereen, koska muuta ravintoa ei ole saatavilla.

Hyttynen ei siis aina ole nälkäinen. Se ei itse asiassa edes tiedosta olevansa ravinnon tarpeessa. Hyttysen toimintaa eri tilanteissa ohjaavat vahvasti sen perimässä olevat geenit.

Lena Huldén

soveltavan eläintieteen dosentti

Helsingin yliopisto

Vesi viilentää mukavasti helteellä.

Miksi vedessä tulee kylmä, vaikka vesi on lämpimämpää kuin ilma, esimerkiksi 27 astetta?

Veikka Kalevi Koistinen, 7

Ihminen jäähtyy noin 2–5 kertaa nopeammin kylmässä vedessä kuin saman lämpöisessä ilmassa. Se johtuu siitä, että lämpöä poistuu kehosta nopeammin vedessä kuin ilmassa. Toisin sanoen veden lämmönjohtavuus on selvästi suurempi kuin ilman.

Kun elimistö menettää lämpöä, se lämmittää ihon lähellä olevaa ympäristöä. Vedessä kehon lämmittämä vesi korvautuu aina kylmemmällä vedellä. Maanpäällä ihmisen ympärillä on eristävä ilmakerros, joka hidastaa ruumiinlämmön karkaamista.

Sellainen veden lämpötila, jossa keho ei jäähdy eikä lämpene, vaan on lämpötasapainossa, on noin 35 astetta. Ilman vastaava luku on noin 27 astetta. Siis 35 astetta alempi veden lämpötila siis jäähdyttää ihmistä. 27-asteinen vesi on kuitenkin sen verran lämmintä, että keho ei viilene kovin nopeasti, ainakaan jos ui tai leikkii aktiivisesti.

Lasten keho jäähtyy yleensä nopeammin kuin aikuisilla. Lapsilla lämmönsäätely on nimittäin vielä kehittymässä ja myös kehon pieni koko nopeuttaa jäähtymistä. Lisäksi lämpöä tuottava lihasvärinä ei ole lapsilla yhtä aktiivista kuin aikuisilla.

Sirkka Rissanen

vanhempi tutkija, dosentti

Työterveyslaitos

Ukonilmalla autossa kuin autossa pitäisi olla turvallista.

Onko sähköautoissa turvallista olla ukkosella?

Ella Luoto, 12

Sähköauto on ukkosella yhtä turvallinen kuin perinteisempi polttomoottoriauto. Autoissa on nimittäin metallinen kori eli autoa kantava perusrakenne.

Jos salama iskee autoon, sähkövirta kulkee koria pitkin ensin näkymättömänä ja hyppää sitten useimmiten renkaan läpi valokaarena maahan.

Salaman virta ei näin pääse auton sisälle, joten ihminen on melkoisen turvassa. Myös kaikki korin sisälle asennettu sähkötekniikka on hyvässä suojassa.

Autojen pitää täyttää määräykset niin sanotusta sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Testeissä auto altistetaan kaikenlaisille häiriöille, eikä se saa niistä vioittua.

Niinpä autot on testattu myös salaman voimakkaan, kymmenien tuhansien ampeereiden, sähkövirran varalta.

Antti Mäkelä

tutkija

Ilmatieteen laitos

Juha Pyrhönen

professori

LUT-yliopisto

Kun sinilevä hajoaa, se muuttuu levän väriaineen takia sinertäväksi.

Miksi sinilevää sanotaan sinileväksi, vaikka se on yleensä vihreää?

Alma Lanki, 8

Hyväkuntoiset sinilevät ovat tosiaan väriltään useimmiten vihreitä tai kellertävän vihreitä. Kuollessaan ne kuitenkin värjäävät vettä, rantoja ja jopa jäätä turkoosin sinertäväksi tai siniseksi. Sinertäviä sinileväesiintymiä havaitaan rannoilla yleisesti etenkin syksyisin.

Sinertävän värin aiheuttaa hajoavista sinilevistä vapautuva fykosyaniini-niminen väriaine. Tuo väri on juuri sinileville tyypillinen. Sinilevä-nimi pohjautuu siis fykosyaniinin aiheuttamaan väriin.

Viherlevien ryhmän levät ovat puolestaan väriltään kirkkaanvihreitä. Tuon värin aiheuttavat a- ja b-klorofylli -nimiset väriaineet.

Viherlevät kuuluvat leviin, mutta sinilevät ovat bakteereita. Siksi sinileviä sanotaan myös sinibakteereiksi tai syanobakteereiksi. Sinilevä-nimeä käytetään siksi, että niiden toiminnot muistuttavat mikroskooppisen pienten kasviplanktonlevien toimintoja.

Sinilevät yhteyttävät eli muuttavat hiilidioksidin ja veden sokeriksi ja hapeksi muiden eliöiden käyttöön auringon säteilyenergian avulla.

Sirpa Lehtinen

erikoistutkija

Suomen ympäristökeskus

