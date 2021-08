Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös pörriäisten pörinää, leppäkerttujen pilkkuja ja eri ikäisten toipumista sairauksista. Entä miksi esineet kaukana näyttävät pienemmiltä?

Solveig Strandberg, 8

Kun aallot kulkevat jotakuinkin rannan suuntaisesti, veden pohja jarruttaa eniten rantaa lähimpänä olevia aaltoja. Samalla muutkin aallot alkavat taipua rantaan päin ja ottavat etummaisia aallonharjoja kiinni. Tällöin ne jyrkkenevät ja lopulta murtuvat aiheuttaen joskus komeitakin tyrskyjä.

Ajatellaanpa havainnollistamisen vuoksi käsi kädessä juoksevaa lapsiriviä. Jos reunimmainen hidastaisi, koko letka alkaisi kaartua hidastavaan lapseen päin. Kävisi kuten aalloille.

Aallot siis taittuvat aina matalampaan päin. Siksi ne tulevat usein kohti rantaa, vaikka ulompana niiden suunta olisi toinen.

Mutta voivat aallot edetä rannalta avomerellekin, kun niitä synnyttävä tuuli puhaltaa suoraan rannalta ulospäin. Tällöin ne ovat pienempiä lähellä rantaa ja kasvavat ulospäin mennessään.

Aallot voivat kasvaessaan murtua myös syvässä vedessä, jos ne ovat riittävän jyrkkiä. Silloin merellä näkyy kunnon vaahtopäitä.

Heidi Pettersson

erikoistutkija

Ilmatieteen laitoksen merentutkimus

Pörinän kaikkia merkityksiä emme vielä tiedä.

Mitä varten kärpäset, kimalaiset ja ampiaiset pörisevät lentäessään? Onko sillä pörinällä jokin merkitys?

Gilda Klabbers, 9

Pörisevä ääni syntyy, kun hyönteisten kuten kärpästen, kimalaisten ja ampiaisten siivet värisyttävät ilmaa ympärillään. Pörinä on sitä kimeämpää, mitä nopeammin ne lyövät siipiään.

Siipien lyöntitiheys riippuu esimerkiksi hyönteisen koosta ja ilman lämpötilasta. Isokokoiset hyönteiset kuten kimalaiset ja ampiaiset tuottavat yleensä matalampaa pörinää.

Hyönteisten lentoäänien tutkimus on vielä lastenkengissä. Pörinään on varmasti kätkettynä paljon viestejä, joista emme tiedä vielä mitään. Useimmille hyönteisille lentoääni on silti todennäköisesti vain siipien räpyttämisestä syntyvää meteliä.

Tiedetään, että esimerkiksi juuri kimalaiset ja ampiaiset voivat joskus viestiä keskenään pörisemällä. Muun muassa vaaran uhatessa pesää ne ääntelevät kimeämmin kuin tavallisesti ja herättävät näin muita lajikumppaneita puolustukseen.

Pihoissa ja puutarhoissa yleisten kukkakärpäsiin kuuluvien surrien koiraiden pörinä puolestaan muuttuu teräväksi ininäksi, kun ne lentävät paikallaan kukkien yläpuolella.

Tällöin ne vartioivat reviiriään. Surrien siivistä lähtevä ääni muuttuu erityisen voimakkaaksi, kun ne tekevät kosioääntä eli valmistautuvat paritteluun. Tuo ääni kuuluu ihmiskorviin monen metrin päähän.

Jere Kahanpää

digitointikoordinaattori

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Juho Paukkunen

museomestari

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Vanhemmilla toipuminen voi viedä kauemmin kuin lapsilla.

Minkä ikäinen toipuu sairauksista nopeimmin?

Elli Riekkinen, 4

Sairauksia on hyvin erilaisia ja toipumisaika riippuu taudin luonteesta.

Voidaan kuitenkin sanoa, että yleisesti ottaen 4–15 vuoden ikäiset toipuvat tartuntataudeista kuten esimerkiksi flunssasta nopeimmin. Tuon ikäisten lasten tervehtyminen on muutenkin pikaisempaa lievistä sairauksista. Paraneminen on lapsilla nopeampaa myös esimerkiksi palovammoista ja tapaturmista.

Myöskään pikkuvauvat eivät hevillä sairastu tartuntatauteihin, koska äidiltä saadut vasta-aineet suojaavat heitä. Puolen vuoden iästä neljävuotiaaksi lapsilla esiintyy räkätauteja, joista he toipuvat yleensä pari päivää nopeammin kuin aikuiset. Monesti etenkin 1–2-vuotiailla jälkitautina voi kuitenkin olla korvatulehdus.

Vastustuskykyyn voi kukin itse vaikuttaa syömällä monipuolisesti ja elämällä terveellisesti. Myös rokotukset antavat suojaa monilta vaikeilta tartuntataudeilta.

Seppo Meri

immunologian professori

Helsingin yliopisto

Kaukana näkyvien kohteiden kokoa on vaikea arvioida tarkasti.

Miksi kauempana olevat asiat näyttävät pienemmiltä?

Olavi von Bagh, 9

Näemme asioita, sillä ne heijastavat valoa. Niistä lähtevät valonsäteet kulkevat pupillin kautta silmän takaosassa sijaitsevalle verkkokalvolle, jonne muodostuu kuvia. Kuvien suuruus määrää, miten suurena kohteet lopulta havaitaan.

Kuva on sitä suurempi, mitä suuremmassa kulmassa kohteen ääripäät näkyvät valonsäteiden saapuessa silmään. Kulma on suuri, kun katsottava asia on lähellä ja vastaavasti pienempi, kun asia on kaukana.

Tätä voi kokeilla myös kotona: osoita ojennetulla kädellä ensin kohteen toista ja sitten toista päätä. Kun kohde on lähellä, joutuu kääntämään kättä paljon eli kulma on suuri. Kun taas asia on kaukana, pitää kääntää kättä vain vähän eli kulma on pieni.

Kaukana olevien kohteiden suuruuden arvioimista voi vaikeuttaa myös se, jos emme pysty käyttämään kunnolla avuksi ympäristöä ja aikaisempaa kokemustamme.

Pystymme sanomaan helposti, minkä kokoinen on esimerkiksi kolikko, joka maa pöydällä. Mutta jos taivaalla näkyy vaikkapa tuntematon valopallo, on sen suuruuden arviointi hyvin vaikeaa, kun emme pysty arvioimaan edes sen etäisyyttä.

Tom Kuusela

fysiikan yliopistotutkija

Turun yliopisto

Leppäkertuilla on yleensä pisteitä, mutta poikkeuksiakin on.

Miksi leppäkertulla on pilkut?

Niklas Keinänen, 3

Kaikki leppäkerttulajit eivät ole pilkullisia, vaan osa muutaman millimetrin pituisista pikkupirkoista on yksivärisen mustia tai ruskeita. Useimmilla leppäkertuilla kuitenkin on pilkut. Pilkut erottuvat aina hyvin pohjaväristä. Se on tärkeää, koska niiden tarkoituksena on viestiä petoeläimille, että leppäkerttu on hyvin pahanmakuinen ja lievästi myrkyllinen. Pysykää siis loitolla!

Myrkyllisyys ja pahanmakuisuus johtuvat kellertävästä nesteestä, jota leppäkertut erittävät nivelistään ahdistettuna. Tuo neste myös tuoksuu epämiellyttävältä.

Jos esimerkiksi lintu haksahtaa maistamaan kerran leppäkerttua, se oppii yleensä nopeasti välttämään pilkullisia otuksia. Yksiväriset pikkupirkot puolestaan voivat luottaa enemmän siihen, että ne maastoutuvat ympäristöön hyvin. Jotkut linnut kuten pikkuvarpunen ja räystäspääsky, sudenkorennot, hämähäkit sekä petoluteet ja -kärpäset saattavat silti saalistaa leppäkerttuja.

Pilkut ovat kehittyneet leppäkertuille luonnonvalinnan kautta erittäin pitkän ajan kuluessa, kun räikeämmän näköiset yksilöt ovat jääneet värinsä ansiosta syömättä ja pystyneet näin lisääntymään hyvin. Leppäkertut eivät ole pilkullisia kuoriutuessaan kotelosta, vaan täplät kehittyvät hiljalleen ensimmäisen vuorokauden aikana.

Jaakko Mattila

hyönteiskokoelmien koordinaattori

Luonnontieteellinen keskusmuseo

