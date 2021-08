Metaani lämmittää kymmeniä kertoja voimakkaammin kun hiilidioksidi, mutta toisaalta hajoaa ilmakehässä paljon nopeammin. Metaanipäästöjen leikkaaminen hillitsisi selvästi lämpenemistä lyhyellä ajalla.

Tuoreen kansainvälisen ilmastoraportin suuria löydöksiä on se, että ihmiskunnan pitää ottaa aikaisempaa vakavammin metaanipäästöjen vähentäminen.

Metaani on hyvin voimakas kasvihuonekaasu, noin 86 kertaa lämmittävämpi kuin hiilidioksidi 20 vuoden ajanjaksolla. Ilmastosopimukset ja valtioiden päästövähennykset keskittyvät kuitenkin lähinnä hiilidioksidiin.

Vain kolmetoista valtiota on kirjannut tavoitteen metaanin määrän rajaamisesta ilmakehässä. Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) kuudennen raportin ensimmäiseen osaan pääsee esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivulta.

Metaanin määrä ilmakehässä on noussut kahdeksankertaiseksi viimeisten 250 vuoden aikana. Se on noussut lukemasta noin 250 ppb (tilavuuden miljardisosa) jo lukemaan 2 000 ppb. Tällä hetkellä metaanin määrä ilmakehässä on korkeimmillaan ainakin 800 000 vuoteen.

Eri arvioiden mukaan metaani on vastuussa noin 25–30 prosentista kasvihuonekaasujen aiheuttamasta ilmakehän lämpenemisestä.

Ilmastopaneelin raportin mukaan metaanipäästöjen rajaaminen on korkealla todennäköisyydellä erittäin tärkeää, jos ilmaston lämpeneminen yritetään rajoittaa nykyiseen 1,5 asteen tavoitteeseen. Sen verran ilmasto saisi lämmetä esiteolliseen aikaan verrattuna.

Asiantuntijat uskovat, että jos metaanipäästöjen määrää kyettäisiin leikkaamaan 40–45 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana, se hillitsisi ilmaston lämpenemistä 0,3 celsiusastetta.

Metaani hajoaa nopeasti ilmakehässä, noin kymmenessä vuodessa. Siellä ollessaan se ehtii kuitenkin lämmittää voimakkaasti ilmastoa.

Ihmisten aiheuttamia metaanipäästöjä syntyy pääosin maataloudessa sekä fossiilisten polttoaineiden käytössä ja tuotannossa.

IPCC:n raportin mukaan metaanipäästöjen jyrkkä vähentäminen onnistuisikin erityisesti maatalouden päästöjä leikkaamalla sekä muuttamalla sähköntuotantoa hiilineutraaliksi, luopumalla fossiilisista polttoaineista.

Maatalous tuottaa metaanipäästöjä erityisesti karjan lannasta sekä jätevesistä, joissa syntyy biokaasua hapettoman hajoamisen kautta jätevesitankeissa tai avovedessä. Syntyvä kaasu on suurimmaksi osaksi metaania. Samanlaista kaasua syntyy myös kaatopaikoilla.

Tekniikka näiden metaanipäästöjen kaappaamiseksi mädättämöissä on jo. Useat maat ovat ottaneet hankkeeksi mädättämöiden rakentamisen metaanipäästöjen vähentämiseksi.

Kesäkuussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan useat Euroopan maat päästävät öljy- ja kaasutuotannon yhteydessä ilmaan huomattavasti enemmän metaania kuin ovat aiemmin ilmoittaneet.

Metaanikuplia kerääntyy järven jään alle. Kuva liittyy Alaskan yliopiston tutkimukseen.

Myös luonnon metaanipäästöt ovat ongelma. Metaania muodostuu hapettoman hajoamisen kautta suomailla, mutta isompi metaanipotti löytyy jäisestä maasta.

Metaania on sitoutunut maaperään huomattavia määriä arktisilla alueilla, missä pelko on se, että maapallon lämpötilan nousu sulattaa ikiroutaa ja päästää valtavia määriä metaania kerralla ilmakehään.

Lue lisää: Napa-alueen ”nukkuva jättiläinen” heräilee: Ikiroudasta vuotaa metaania jopa ilmakehään saakka

Pelkona on se, että isoin osa metaanista rysähtää kerralla ilmakehään. Suurin osa ilmastotieteilijöistä kuitenkin uskoo, että tällaisen metaanipommin mahdollisuus lähivuosina on hyvin pieni.

Todennäköisyys kasvaa, kun ilmastokriisi pahenee ja lämpötilat nousevat edelleen. Silloin isot metaanipäästöt kiihdyttävät lämpenemistä, joka johtaa entistä laajempiin metaanipäästöihin. Kehää voi olla vaikea katkaista.

Metaanipäästöt voivat merkitä ratkaisevaa eroa katastrofin ja maailmanlopun välillä, kommentoi Siperian metaanipäästöjä tutkinut professori Nikolaus Froitzheim kommentoi Guardianin haastattelussa.