Terapian tavoitteena on mielenterveyshäiriön oireiden lieventäminen tai poistaminen keskustelemalla.

Psykoterapia yleistyy nopeasti. Tämä laaja kirjoitus pohtii, millaisiin ongelmiin se tehoaa ja kuinka hyvin. Vaikutusta on yllättävän hankala osoittaa, varsinkin kun terapian muotoja on valtavasti.

Mielenterveyden ongelmista kärsii yhä useampi. Ne ovat jo suurin sairauspoissaolojen syy Suomessa.

Hoitoon on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: lääkitys ja psykoterapia. Psyykenlääkkeitä käyttää joka vuosi noin 700 000 suomalaista, mutta myös terapia on yleistynyt nopeasti – pelkästään Kelan tuella psykoterapiaa sai viime vuonna yli 56­000 ihmistä. Määrä on lähes nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Tästä huolimatta psykoterapiaan eivät pääse kaikki, jotka sitä haluavat tai tarvitsevat.

Psykoterapia on tutkimusten mukaan hyödyllinen ja riittämättömästi käytetty hoito useissa psykiatrisissa sairauksissa, kommentoi psykiatrian linjajohtaja, ylilääkäri Eila Sailas kollegoineen Duodecim-lehden tutkimuskatsauksessa vuonna 2019.

Jonot ovat pitkiä ja palvelut ruuhkautuneet. Suomessa psykoterapiaa saa antaa koulutettu ammattilainen, yleensä joko psykologi tai mielenterveyden häiriöihin erikoistunut lääkäri eli psykiatri.

Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa saa vain psykiatrisella diagnoosilla, mutta päteviä terapeutteja on rajallinen määrä. Siksi on tärkeää punnita, kuka psykoterapiasta eniten hyötyy ja millaisiin ongelmiin se tehoaa – ja miten hyvin.

Terapian tavoitteena on mielenterveyshäiriön oireiden lieventäminen tai poistaminen keskustelemalla.

Vaikka terapia-sana merkitsee parantamista ja psykoterapia luokitellaan hoitomuodoksi, se ei suoraan paranna sairautta vaan auttaa potilasta ratkomaan ongelmiaan. Kun olo ja toimintakyky kohentuvat, myös itse sairauden paraneminen voi edetä.

Perimmiltään psykoterapia on siis tuettua itsehoitoa. Varsinaisen parantamistyön tekee potilas, ei hoidon antaja, toisin kuin monissa muissa hoidoissa. Kun kirurgi korjaa vioittuneen polven, hän hoitaa vaivan kuntoon. Sen sijaan psykoterapiassa potilaalle ojennetaan instrumentteja, joiden avulla hän oppii itse vapauttamaan mielen jumejaan ja korjaamaan oireitaan.

Tämä näkökulma on tärkeä pitää mielessä myös silloin, kun pohditaan psykoterapian vaikuttavuutta: mistä hoitovaste lopulta tulee ja kenestä se on kiinni? Instrumentin antajasta vai käyttäjästä? Vai jostain aivan muusta?

Avaamatta vaikuttavuustutkimuksen periaatteita ja vaikeuksia on mahdotonta ottaa kantaa, milloin, mihin ja keneen psykoterapia tepsii.

Satamäärin vaihtoehtoja

Teoriaan ja tieteelliseen tutkimukseen nojaavan psykoterapian alkupisteenä pidetään 1900-luvun alkua ja itävaltalaisen lääkärin Sigmund Freudin kehittämää psykoanalyysiä.

Sen jälkeen terapiasuuntauksia ja -muotoja on ilmaantunut tavattoman paljon. 1990-luvun alussa erilaisia terapiamalleja oli noin 400, 2000-luvun puolivälissä niiden määrä ylsi jo tuhanteen, kirjoitti psykoterapeutti Sanna Aulankoski vuonna 2011 Psykologia-lehdessä.

Usein terapiamuodot jaotellaan laajempiin suuntauksiin, joita ovat muun muassa kognitiivinen, psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen terapia sekä hahmo- ja käyttäytymisterapiat. Lisäksi on esimerkiksi taide-, kriisi- ja traumaterapiaa ja pienille lapsille tarkoitettua varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa.

Pääsuuntaukset ovat haarautuneet lukuisiin kilpaileviin koulukuntiin. Kaikilla on omat käsityksensä ihmismielen toiminnasta, ja ne painottavat erilaisia käytäntöjä.

” Miten todistaa aukottomasti pelon tai ahdistuksen väheneminen, kun kyse on sisäisistä tunteista ja kokemuksista?

Vaihtoehtojen viidakkoa kasvattavat vielä toteuttamistavat. On yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapiaa, ja niitä voidaan antaa lyhyen tai pitkän kaavan mukaan. Esimerkiksi ratkaisukeskeinen terapia voi kestää alle 20 kertaa, kun taas psykodynaaminen terapia vie tavallisesti vuosia. Tapaamisten tiheys voi vaihdella viikoittaisesta tai harvemmasta useaan kertaan viikossa.

Kaikki nämä muuttujat pitää ottaa huomioon, kun selvitetään psykoterapian vaikuttavuutta. Lisäksi on huomioitava, hoidetaanko lapsia, nuoria vai aikuisia, ja millaista ja kuinka vakavaa psyykkistä ongelmaa hoidetaan.

On myös määriteltävä, mitä vaikuttavuus tarkoittaa. Milloin potilaan voi katsoa saaneen terapiasta apua? Lähtökohta on sama kuin lääkehoidon arvioinnissa: seurauksia verrataan joko hoitoa saamattomiin tai jotakin toista hoitomuotoa saaneisiin. Vaikutus voi tulla näkyviin vasta pitkän hoitojakson jälkeen ja vastaavasti kadota nopeasti hoidon päätyttyä.

Lääkkeen ja terapian arvioinnin erottaa kuitenkin mitattavuus. Siinä missä ihottumaan levitetty kortisonivoide poistaa punoituksen ja rakkulat, terapian teho jää yleensä abstraktiksi ja mahdottomaksi mitata objektiivisesti. Miten todistaa aukottomasti pelon tai ahdistuksen väheneminen, kun kyse on sisäisistä tunteista ja kokemuksista, joista vain potilas itse voi raportoida oman kykynsä ja halunsa mukaan?

Olennaista on mitata muutoksia potilaan toimintakyvyssä ja sairauden oireissa, sillä juuri niihin terapiassa pyritään vaikuttamaan, ohjeistaa psykiatrian professori Jyrki Korkeila Käypä hoito -sivustolla. Jos terapia tehoaa, toimintakyvyn pitää kohentua ja oireiden vähentyä.

Muita käypiä mittareita ovat esimerkiksi potilaan käyttämien terveyspalveluiden määrä ja elämänlaadun muutokset, kuten sairauslomien väheneminen ja unen laadun paraneminen. Vakavimmissa tapauksissa myös muutos itsetuhoisessa käyttäytymisessä voi kertoa hoidon onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Entä kuinka suuri muutos on merkityksellinen? Jos pakko-oireinen käsienpesu vähenee päivittäisestä 50 kerrasta 40:een, onko terapia tepsinyt?

Terapialla voi myös olla vaikutuksia, jotka eivät liity suoraan terveyteen. Juttelutuokio terapeutin luona voi ilahduttaa, vaikka sairauden oireet eivät laantuisi.

Jotkin psyykkiset sairaudet aaltoilevat, joten potilaan vointi voi välillä kohentua, välillä pahentua, terapiasta huolimatta.

Kuka voi punnita?

Oma ongelmansa on, kuka pystyy arvioimaan terapian tehoa luotettavasti. Tavanomaisen käytännön mukaan terapeutti ja potilas puntaroivat asiaa keskenään.

Sen enempää terapeutin arviolla hoidon onnistumisesta kuin potilaan tyytyväisyydellä ei kuitenkaan näytä olevan selvää yhteyttä oireiden lievittymiseen tai toimintakyvyn elpymiseen, Jyrki Korkeila huomauttaa.

Hyödyn mittaaminen itsearviointiin pohjaavalla silmällä on vaarallista, toteavat Eila Sailas ja hänen kollegansa. Psykoterapeutit itse arvioivat, että potilaiden oireet vähenevät tai potilaat paranevat noin 85 prosentissa tapauksista, mikä on selvästi suurempi luku kuin on saatu tutkimuksissa.

Joskus terapian hyvä vaikutus voi olla näennäistä. Tällaisesta on kyse, kun terapia tuntuu auttaneen, vaikka käännettä parempaan ei ole tapahtunut. Potilas voi esimerkiksi muistaa voineensa aikaisemmin vieläkin huonommin. Toisaalta osa psyykkisistä sairauksista aaltoilee, joten potilaan vointi voi välillä kohentua, välillä pahentua, kävi hän terapiassa tai ei.

Täsmällisintä tietoa saadaan järjestelmällisellä arvioinnilla, joka huomioi sekä positiiviset että negatiiviset muutokset. Näitä tietoja kaipaavat myös hoidon maksajat, kuten Kela, joka kustansi kuntoutuspsykoterapiaa viime vuonna sadalla miljoonalla eurolla.

” Yksi uusi keino jäljittää terapian vaikutuksia ovat aivokuvaukset.

Aiemmin psykoterapioiden tuloksia ei seurattu systemaattisesti eikä potilaskohtaisesti juuri missään, Sailas kirjoittaa. Maksajat ovat tarkastelleet terapioiden onnistumista terapeuttien kirjoittamien hoidonkulkua kuvailevien laadullisten lausuntojen avulla. Vertailukelpoisia lukuja esimerkiksi potilaiden kuntoutumisesta takaisin työelämään ei ole ollut.

Tämän vuoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri otti vuonna 2018 käyttöön psykoterapian laaturekisterin. Siihen ryhdyttiin keräämään seurantatietoa aikuispsykiatrian ostopalveluterapioista. Laaturekisterissä seuranta perustuu toimintakyky- ja oiremittareihin sekä terapeuteilta jäsennellysti kerättävään laadulliseen tietoon terapian kulusta. Myös potilailla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus viestiä itse suoraan rekisteriin havaintonsa terapian hyödyistä ja haitoista.

Yksi uusi keino jäljittää terapian vaikutuksia ovat aivokuvaukset. Psyykkiset sairaudet muuttavat aivotoimintaa, ja lääkityksen ja terapian voi olettaa korjaavan muutoksia. Joitakin todisteita tästä on tutkimuksissa saatukin. Myös tuloksia terapioiden pitkäkestoisesta hyödystä on kertymässä, mutta toistaiseksi näitä tietoja ei juuri ole käytettävissä.

Meta-analyysillä selkeyttä

Rekistereihin ja pitkiin seuranta-aineistoihin pohjautuvat tutkimukset ovat tärkeitä, kun arvioidaan hoitojen tehoa. Niistä voidaan havaita vaikutuksia, joita pisteittäisissä tutkimuksissa ei ehkä ole osattu mitata. Toisaalta seurannoistakin voi puuttua vaikutukseen yhteydessä olevia tärkeitä tietoja.

Yksittäisen tutkimuksen on ylipäätään mahdoton ottaa huomioon saati kontrolloida kaikkia mahdollisia tekijöitä, jotka vaikuttavat hoidon tulokseen, ja juuri terapiatutkimuksessa muuttujia on valtava kirjo.

Ehkä tulos vaikkapa ryhmäterapian loistavasta tehosta ei ollutkaan terapeutin tai terapiamuodon ansiota vaan yhden ryhmään sattumalta osuneen potilaan antaman vertaistuen seuraus. Ehkä ahdistusoireet yksilöterapian aikana katosivat, koska potilas sai samaan aikaan uuden kiinnostavan työpaikan ja hänen hometalonsa korjausurakka lopultakin valmistui.

Kysymys psykoterapian vaikuttavuudesta on erinomainen esimerkki siitä, miksi psykologiatieteessä arvostetaan ja käytetään runsaasti koontitutkimuksia eli meta-analyysejä.

Meta-analyysi on tilastollinen menetelmä, jolla yhdistetään systemaattisella tavalla useiden tutkimusten tulokset niin, että yksittäisten tulosten virheiden painoarvo vähenisi. Siten se on sekä synteesi että eräänlainen painotettu keskiarvoinen tulos laadinta-aikansa tiedosta. Eri tutkijoiden eri kulttuureissa eri menetelmillä ja eri aikaan tekemien tutkimusten yhdistäminen johtaa luotettavampaan tietoon.

Vaikuttavuuteen ovat erikoistuneet Cochrane-instituutin meta-analyysit, jotka laaditaan satunnaistetuista kokeista. Ne on koottu Cochrane-kirjastoon, joka on kaikkien saatavilla internetissä.

Kirjasto on maailman arvostetuimpia ja luotettavimpia tietolähteitä terveystieteissä. Instituutti ja kirjasto ovat saaneet nimensä näyttöön perustuvan lääketieteen puolesta puhuneen brittiepidemiologin Archie Cochranen mukaan.

Tutkimuskatsauksia meta-analyysien pohjaksi laatii Cochrane-tutkijaverkosto, joka perustettiin vuonna 1993. Yhteistyötä tekee lähes 40 000 lääkäriä ja tutkijaa 130 maasta, ja verkosto tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta. Suomessakin Cochrane-katsauksia hyödynnetään hoitosuositusten ja terveyspoliittisten päätösten tukena.

Terapiasta on apua, mutta...

Cochrane-kirjastosta löytyy yli sata katsausta psykoterapiasta. Niissä on selvitetty terapian vaikuttavuutta muun muassa masennukseen, epävakaaseen ja antisosiaaliseen persoonallisuushäiriöön, pakko-oireisiin, ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriöön, traumaperäiseen stressihäiriöön, psykoottisuuteen, pelihimoon sekä syömishäiriöihin ja kroonisiin kiputiloihin.

Myös trauman, kriisin, parisuhdeväkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja kidutuksen uhrien oireita on hoidettu terapialla. Lisäksi sen avulla on suitsittu aivovaurion, syöpähoidon, epilepsian, fibromyalgian, ms-taudin, migreenin ja astman sekä päihderiippuvuuden, diabeteksen, dementian ja hiv-tartunnan yhteydessä ilmeneviä psyykkisiä oireita.

Jo tämä kirjo kertoo, miksi kysymykseen, tehoaako psykoterapia, ei ole yhtä tai yksinkertaista vastausta. On myös olemassa joukko psyyken sairauksia, joihin terapia ei tehoa, kuten skitsofrenia tai psykoosi. Silti näidenkin sairauksien kanssa elämiseen voi terapiasta saada voimavaroja.

Kovin pitkälle meneviä päätelmiä on siis uskaliasta vetää edes Cochrane-katsausten perusteella. Muutama yleishavainto on kuitenkin poimittavissa.

” Joskus terapia voi pahentaa oireita, lisätä maanisuutta tai itsetuhoisuutta.

Usein satunnaistetuissa verrokkiryhmäkokeissa mainitaan monenlaisten terapiamuotojen vaikuttaneen tutkittuun ongelmaan ja tulosten olleen lupaavia.

Mutta. Yleensä katsausten laatijat varoittavat joko tutkimusten vähäisyydestä tai niiden heikosta laadusta tai molemmista. Usein tutkittavien määrä on ollut pieni ja tiedot vaikutusten pysyvyydestä puuttuneet.

Näyttö terapian tehosta summataankin useimmiten enintään kohtalaiseksi.

Tyypillinen esimerkki on vaikkapa vuonna 2018 julkaistu Cochrane-katsaus masennuksesta, joka on yleisimpiä syitä terapian aloittamiseen.

Katsauksen mukaan puolen vuoden terapia auttoi potilaita, joiden oireita lääkehoito ei ollut lievittänyt. Laatijat olivat silti vain kohtuullisen vakuuttuneita terapian tehosta, koska tutkimuksia oli tehty ainoastaan kuusi ja potilaat olivat tienneet, että he osallistuvat vertailuun.

Vuonna 2012 julkaistu meta-analyysi puolestaan totesi, että tutkimuksissa on saatu toisistaan poikkeavia, jopa ristiriitaisia tuloksia siitä, miten psykoterapia tehoaa lasten ja nuorten masennukseen. Näytön perusteella ei voinut esimerkiksi päätellä, olisiko oireita tehokkainta hoitaa lääkkeillä, terapialla vai näiden yhdistelmällä.

Meta-analyyseissäkin on omat riskinsä. Huonosti toteutetuista tutkimuksista tehty meta-analyysi on huono. Tutkijat eivät myöskään aina julkaise jokaisen tutkimuksensa tuloksia. On mielekkäämpää kirjoittaa raportti tutkimuksesta, jossa havaitaan muutos, kuin kokeesta, jossa saadaan nollatulos.

Siksi on mahdollista, että meta-analyyseistä puuttuu suuri joukko tutkimuksia, joissa terapia ei ole tehonnut. Tämä saa terapian näyttämään tehokkaammalta kuin se oikeasti on.

Mikään terapian muoto ei ole osoittautunut muita huonommaksi tai paremmaksi.

Hoito voi myös haitata

Tehottomuus ei ole terapian pahin mahdollinen seuraus. Joskus terapia voi olla haitallista. Varjopuolta ei kuitenkaan tarkkaan tunneta, koska haittojen tutkiminen on jäänyt sivurooliin, Eila Sailas sanoo. Eri tutkimuksissa psykoterapia on aiheuttanut haittavaikutuksia 3–15 prosentille hoidetuista.

Brittitutkijat David Nutt ja Michael Sharpe totesivat vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessaan, että terapia saattaa pahentaa oireita, lisätä maanisuutta tai itsetuhoisuutta ja jopa suoranaisia itsemurhayrityksiä.

Esimerkiksi traumahäiriön terapointi voi pahentaa potilaan vointia, kun traumaattiset asiat palautetaan mieleen ja otetaan käsittelyyn. Altistusterapia taas voi aiheuttaa traumahäiriön. Siinä ajatuksena on siedättää potilasta altistamalla hänet pelkonsa kohteelle. Kaikki eivät tätä kestä.

Vallitsevan käsityksen mukaan terapian kuuluukin aluksi pahentaa oloa: paraneminen tapahtuu vaikeuksien voittamisen kautta. Tämä voi saada terapeutin sivuuttamaan haitalliset oireet tai odottamaan, että ne väistyvät.

” Ilman potilaan ja terapeutin yhteistyötä on turha odottaa tuloksia.

Haittoihin pätee sama kuin hyötyihin: arvioinnin vaikeus ja mielipiteiden ristiriitaisuus. Potilaan, terapeutin ja yhteiskunnan näkökulmasta eri asiat voivat olla haitallisia.

Potilas voi kokea esimerkiksi epämiellyttävien tunteiden heräämisen haittavaikutuksena, vaikka terapeutin mielestä sellainen olisi välttämätöntä muutoksen aikaansaamiseksi. Yhteiskunta ja läheiset voivat pitää haittoina terapeuttiin kohdistuvan riippuvuussuhteen kehittymistä tai sairaan rooliin asettumista.

Joskus haitat voivat kohdistua johonkuhun toiseenkin kuin potilaaseen. Seksuaalisen hyväksikäytön uhreilla ilmenee joskus valemuistoja, jotka järkyttävät ja stressaavat viattomia syytettyjä ja voivat jopa johtaa vääriin tuomioihin.

Nutt ja Sharpe kertovat esimerkin pakko-oireisesta potilaasta, joka hämmentyi terapiassa niin, että alkoi uskoa joutuneensa isänsä hyväksikäytön uhriksi. Pakko-oireisuutensa vuoksi hän ei päässyt ajatuksesta eroon vaan märehti hyväksikäytön mahdollisuutta jatkuvasti, vaikka tiesi, ettei niin ollut todellisuudessa käynyt. Vuosikausiin hän ei kestänyt olla edes samassa huoneessa isänsä kanssa. Tilanne pahensi potilaan oloa ja ahdisti muuta perhettä suunnattomasti.

Teho teoriaa tärkeämpää

Valtavasta tutkimusmäärästä huolimatta mikään terapiamuoto ei ole osoittautunut muita huonommaksi tai paremmaksi. Sama terapia ei välttämättä tehoa yhtä hyvin vaikkapa syömishäiriöön, pelkotilaan ja masennukseen, mutta toisaalta samaan häiriöön voi eri ihmisillä purra eri terapia.

Kun yhden ongelmiin on haettava syyt psykodynaamisesti lapsuudesta, toisen ongelmat ratkeavat paremmin kognitiivisin eli tiedollisin keinoin. Joihinkin ongelmiin ja joihinkin potilaisiin tehoavat enemmän ryhmätapaamiset kuin yksilötapaamiset ja päinvastoin.

Terapioissa on yhteisiä tekijöitä, jotka voivat selittää niiden vaikutusta. Niihin kuuluvat esimerkiksi ongelman nimeäminen ja asettaminen perspektiiviin, terapeutin auktoriteetti, palvelusta maksaminen, toivon herääminen, voimavarojen vahvistaminen ja merkityksen etsiminen, Jyrki Korkeila listaa.

Terapian hyötyyn vaikuttaa erityisesti kaksi asiaa: suhde terapeuttiin ja oma panostus. Ratkaisevinta on, että terapeutin ja potilaan vuorovaikutus toimii hyvin. Vastaavasti voi väittää, että ilman yhteistyötä on turha odottaa tuloksia. Hoidettavan on oltava avoin ja rehellinen ja sitouduttava yhdessä sovittuihin tavoitteisiin.

Potilaan kannalta tämä on oikeastaan huojentavaa: viime kädessähän hän valitsee itse, millaiseen psykoterapiaan menee. Olisi kuitenkin mahdotonta verrata tuhatta terapiamuotoa keskenään ja valita niistä juuri omalle persoonalle, sairaudelle ja kukkarolle paras. Käytännössä on valittava siitä, mitä kulloinkin on tarjolla ja mistä Kela ehkä suostuu osan maksamaan.

Siksi on onnekasta, että tutkimusten mukaan terapiamuotoa olennaisempaa on onnistua valitsemaan oikea terapeutti – ihminen, jonka kanssa vuorovaikutus toimii kitkatta.

On mahdollista, että koko terapian tehossa on kyse yksilöiden välisestä kemiasta, jonka turvin terapeutti tukee potilaan selviämistä elämässä.

Toisinaan terapiasta seuraa myös spontaani paraneminen, josta terapeutti ei voi ottaa kunniaa itselleen.

Psykoterapian yleisimmät suuntaukset

1. Kognitiivinen psykoterapia

Keskipisteessä ovat ajatukset, mielikuvat ja uskomukset.

Kun oppii havaitsemaan eri tilanteissa heräävät ajatukset ja uskomukset, niitä voi muokata ja sitä kautta muuttaa tunteitaan ja käytöstään edullisempaan suuntaan.

Motto: Asiat sinänsä eivät saa ihmistä menettämään mielenrauhaansa vaan hänen käsityksensä asioista.

2. Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Keskipisteessä on ajatusten, tunteiden ja reaktioiden keskinäinen yhteys.

Kun saa analysoitua ja jäsenneltyä tietoa käytöksestä ja ongelmasta, oppii oireita vähentäviä, elämänlaatua parantavia toimintatapoja.

Motto: Niskalenkki opitusta ongelmasta etenee jäsentyneesti ongelman määrittelystä toimintasuunnitelman laatimiseen ja sen toteuttamiseen valmennushengessä.

3. Psykodynaaminen psykoterapia, psykoanalyysi

Keskipisteessä ovat menneisyys ja lapsuuden kokemukset.

Kun oireiden alkuperää tutkimalla tiedostaa, miten menneisyys vaikuttaa nykyisiin tunteisiin, oppii käsittelemään sisäisiä ristiriitojaan, mikä auttaa sopeutumaan nykytilanteeseen.

Motto: Hiljaa hyvää tulee, joten asiakasta ei ohjailla eikä hänelle tarjoilla pikaisia ratkaisuja.

4. Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Keskipisteessä ovat sisäistyneet toimintatavat ja roolit.

Kun tunnistaa omat ongelmalliset toimintatapansa ja asetelmansa, voi oppia tietoisempia, hallitumpia ja joustavampia tapoja toimia ja suhtautua asioihin.

Motto: Historia on mielen sisäisenä keskusteluna läsnä nykypäivässä ja suhteessa elämään ja ihmisiin.

5. Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Keskipisteessä ovat voimavarat ja tulevaisuus.

Kun huomio kääntyy ongelmista toiveisiin ja mahdollisuuksiin, vahvuudet ja taidot saadaan paremmin käyttöön ja tilanne paranee.

Motto: Katse eteenpäin, sillä tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet mielessä voi kulkea niitä kohti.

6. Integratiivinen psykoterapia

Keskipisteessä on muutoksen aikaansaaminen.

Kun tarkastelee sekä menneitä että nykyisiä kokemuksia, oppii kokeilemaan uusia toimintatapoja.

Motto: Konstit ovat monet. Käyttämällä useasta terapiamuodosta tehokkaimmat osat asiakasta autetaan joustavasti.

7. Perhepsykoterapia

Keskipisteessä on perheen vuorovaikutus.

Kun kommunikointi paranee, perheenjäsenten hyvinvointi kohenee ja ongelmat alkavat lievittyä.

Motto: Vaikeuksien kimppuun yhteisvoimin.

Taina Kuuskorpi on psykologi, tietokirjailija ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2021.