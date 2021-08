Psykoterapia yleistyy nopeasti. Tämä laaja kirjoitus pohtii, millaisiin ongelmiin se tehoaa ja kuinka hyvin. Vaikutusta on yllättävän hankala osoittaa, varsinkin kun terapian muotoja on valtavasti.

Terapian tavoitteena on mielenterveyshäiriön oireiden lieventäminen tai poistaminen keskustelemalla.

Mielenterveyden ongelmista kärsii yhä useampi. Ne ovat jo suurin sairauspoissaolojen syy Suomessa.

Hoitoon on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: lääkitys ja psykoterapia. Psyykenlääkkeitä käyttää joka vuosi noin 700 000 suomalaista, mutta myös terapia on yleistynyt nopeasti – pelkästään Kelan tuella psykoterapiaa sai viime vuonna yli 56­000 ihmistä. Määrä on lähes nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Tästä huolimatta psykoterapiaan eivät pääse kaikki, jotka sitä haluavat tai tarvitsevat.