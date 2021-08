Koirien turkkien kuvioista osa on hyvin vanhaa alkuperää. Perusta ei olekaan jalostuksessa.

Koirarotuja on satoja. Kaikkien karvoituksen väritys perustuu viiteen malliin. Agouti-geenin ilmentyminen määrittää koiran turkin kellertävää väriä. Koirassa keltaisuutta tuottava geei voi näyttää myös ruskealta tai lähes valkoiselta. Ohessa vaakariveillä kolme kellertävän mallia eri roduissa: hallitseva, varjostettu ja keltaisen raidoitettu sekoitus.

Koirien karvoitusten värit ja muodot eivät perustu koirien jalostukseen.

Koirien ja susien muinaisten geenien vertailu on paljastanut, että koiran värikuvioinnin ja niiden muotojen perusta on paljon kauempana. Se on jopa kahden miljoonan vuoden päässä.

Tähän asti on oletettu, että lähinnä ihminen tuotti lukuisilla risteyksillä koiran karvoituksen värit ja turkin laikut ja läiskät.

Ihmisen jalostustyön tulos tuhansien vuosien aikana onkin todella monipuolinen. Se näkyy sadoissa koiraroduissa, vaikkapa dalmatiankoirasta unkarinpaimenkoiriin. Karvoituksen värejäkin on joka lähtöön.

Geenitutkimus kuitenkin paljastaa, että osa karvojen värikuvioinnin taustasta on paljon kauempana kuin koirien jalostuksessa.

Luonnonvalinta muutti koirien esivanhempien karvoitusta jo yli 10 000 vuotta sitten. Koirien ja silloisten susien karvoituksen väritys muuttuivat siis ilman ihmistä, luonnostaan.

”Osa turkin värikuvioinnista kehittyi nykyiseen muotoonsa jo ennen kuin koirat olivat koiria”, sanoo geneetikko Danika Bannasch Kalifornian yliopistosta Davisista yliopiston verkkosivuilla.

Hän oli yksi tutkijoista, jotka tutkivat koirien karvoituksen värien ja muotojen alkuperää.

Isoa tutkimusta kokosi Bernin yliopisto Sveitsissä. Mukana oli koko joukko suomalaisia geneetikkoja.

”Oli kiinnostavaa olla mukana edistämässä tätä kansainvälistä tutkimusta. Hyödynsimme biopankkiamme ja muuta osaamista”, sanoo molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi.

Lohit johtaa koirien geenien tutkimusryhmää Helsingin yliopistossa. Se toimii myös Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Helsingissä.

”Koirien värikirjojen taustalla on lukuisia geenejä ja periytymisen malleja. Tämä tutkimus paljasti yhden mallin, siis jo miljoonia vuosia sitten syntyneen geenisäätelyn, ja sen moniulotteisen yhteyden väritykseen.”

Geneetikot tutkivat näytteistä Euraasian varhaisimpien koirien muinaista dna:ta, lähes 10 000 vuotta vanhaa.

He löysivät niistä samoja geenimuutoksia kuin tämän päivän koirista. Koirien väritystä säätelevät niin sanotun agouti-geenin proteiinit.

Koirien geenit tuottavat kahta eri pigmenttiä eli väriainetta. Musta on nimeltään eumelaniini ja keltainen feomelaniini, kertoo verkkosivu ScienceDaily.

Näistä ja niiden yhdistelmistä syntyvät osa koiran karvoituksen erilaisista väreistä ja kuvioista.

Agouti-geenin ilmentyminen määrittää koiran turkin kellertävää väriä. Se siis säätelee keltaista karvoituksessa. Koirassa tuo keltainen voi näyttää myös ruskealta tai lähes valkoiselta.

Jos agoutin tuottama proteiini ei ole mukana, kun karvoituksen väri muodostuu, tekee sen musta eulamiini.

Suomalaiset tutkijat ja suomalaiset koirarodut antoivat tässä tutkimukseen oman panoksensa.

”Keräsimme tutkimukseen ihonäytteitä erirotuisista suomalaisista koirista. Tutkimme niissä agouti-geenin ilmentymisen säätelyä eri värikuvioiden alueella”, kertoo molekyyligenetiikan dosentti Marjo Hytönen Lohen ryhmästä.

”Tulokset vahvistivat eri värityksiin johtavat säätelyohjelmat. Tässä tunnistettu mekanismi on hyvin kiinnostava ja monimutkaisempi kuin aiemmin oletettiin”, jatkaa Hytönen.

Agouti-geenin ilmeneminen tuottaa karvoitukseen viisi eri värimallia.

Nuo viisi ovat hallitseva ja varjostettu keltainen ja keltaisen sekoitus. Siinä on kaksi tai useampia kellertävää raitaa.

Lisäksi geenin erilainen säätely voi tuottaa vielä koiralle mustan satulan muotoisen laikun. Tai värikuvion, jossa koira on valtaosin musta, mutta sillä on keltaiset merkkikuviot päässä, rinnassa ja raajoissa.

Se minkä väriseksi koiran karvoitus tulee, riippuu siitä, milloin missä ja kuinka paljon dna:n säätelyalue ohjaa agouti-geeniä tuottamaan proteiinia.

Joskus karvoitus muodostuu kelta–musta-raidalliseksi. Joskus se on kokonaan keltaista tai mustaa.

” Jääkaudella valkoinen karvoitus tarjosi etuja koiraeläimille.

Geneetikot vertasivat lisäksi myös nykyisten koirien perimiä muinaisiin harmaasusiin. Työ on helpottunut, koska susien perimiä on selvitetty yhä enemmän eri puolilla maapalloa.

He löysivät noin 40 000 vuotta sitten eläneistä susista samoja geenimuotoja, jotka määrittävät nykyisten koirien karvojen väriä. Koirat kesyyntyivät susista myöhemmin, noin 30 000 vuotta sitten.

Työ osoitti johtolankoja vielä kauemmas. Kun tutkijat vertasivat muinaisten koirien ja susien perimiä 4 000-35 000 vuoden takaa, he löysivät samanlaisia värejä, kertoo verkkosivu Science Alert.

Tämä viittaisi siihen, että agouti--geeni vaikutti jo ennen kuin koirat olivat kesyyntyneet susista.

Tutkijat päättelivät, että karvoituksen värien vaihtelusta vastaavia agouti-geenejä näkyi jo 35 000 vuotta sitten muinaisissa susissa ja 9 500 tuhatta vuotta sitten muinaisissa koirissa.

Nykyiset arktiset sudet eli napasudet ovat vaaleampia, koska niiden karvoituksessa on yhä edeltäjiään enemmän ikivanhaa keltaista pigmenttiä.

Nykyisten harmaasusien karvoissa on yleensä enemmän tummaa pigmenttiä. Tämä susilaji elää Suomessakin. Koirissa voi olla molempia sävyjä.

Nykyisten koirien hallitsevaa keltaista karvan väriä tuottavat geenit ovat lähes identtisiä harmaasusien geenivarianttien kanssa. Niillä on siis samanalaiset geenien yhdistelmät eli haplotyypit.

Kaukaisin arktisten harmaasusien ja koirien yhteinen esivanhempi oli koiraeläin, joka eli yli kaksi miljoonaa vuotta sitten. Koiraeläimiin kuuluvat muun muassa sakaalit ja kojootti.

Koirilla, susilla ja kaikilla koiraeläimillä on yhteinen etäinen sukulainen, jonka perimässä on esiintynyt tuttuja geenimuotoja, niitä, jotka ohjaavat nykyisten koirien karvojen väritystä.

”Meidät yllätti se, että vaaleilla susilla ja kellertävillä koirilla on lähes samanlaiset agouti-geenit dna:ssaan”, sanoo geneetikko Chris Kaelin HudsonAlpha -biotekniikan instituutista, joka sijaitsee Yhdysvaltain Huntsvillessä Alabamassa.

Kun harmaasusien ja koirien esivanhemmat elivät, oli pohjoisella pallonpuoliskolla jääkausi. Se tarkoitti, että valkoinen karvoitus tarjosi etuja koiraeläimille.

Kun sudet myöhemmin erkaantuivat omaksi lajikseen, ne kantoivat tätä karvoituksen ominaisuutta. Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Nature Ecology & Evolution.

