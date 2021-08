Kasvihuonepahis voidaan muuttaa hyvikseksi: hiilidioksidista saadaan esimerkiksi hiilineutraaleja polttoaineita. Suomesta voi jopa tulla niiden vientimaa.

Maailman ensimmäinen täysimittainen hiilidioksidin talteenotto- ja erotuslaitos on rakenteilla Etelä-Norjan Brevikissä sijaitsevaan sementtitehtaaseen. Toiminnan on määrä alkaa vuonna 2024. Vastaava laitos on suunnitteilla Fortumin jätteenkäsittely- ja polttolaitoksen yhteyteen Osloon.