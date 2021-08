Kaliforniassa 192 vahvaa laseria kohdistettiin yhteen kohteeseen. Pienen vetypelletin sisältämät isotoopit tuottivat hetkeksi fuusion ja 1,35 miljoonaa joulea energiaa.

Ydinfuusiota tuotettiin hetken ajan laserien avulla enemmän kuin koskaan fuusiokokeessa, joka onnistui elokuun alussa Yhdysvalloissa.

Koe tehtiin lasereilla Lawrence Livermoren kansallisessa NIF-laboratoriossa Pohjois-Kaliforniassa.

Kokeessa fuusio tuotti sekunnin miljardisosien ajan energiaa suuren määrän eli 1,35 miljoonaa joulea.

Se on määrä, joka vastaa hetkellisesti kymmentä prosenttia joka hetki maapallolle saapuvan auringonvalon energian määrästä.

Laser on kuvassa sinisellä. Se kohdistettiin sylinteriin, jonka keskellä oli jäädytetty vetypelletti. Se lämpeni lopulta röntgensäteiden voimasta hetkeksi sataan miljoonaan celsiusasteeseen. Taiteilijan näkemys.

Fuusio syntyi, kun 192 laserin energia kohdistettiin yhdeksi hyvin vahvaksi laseriksi kohteeseen, pieneen pellettiin.

Infrapunainen laser muunnettiin kohdekammiossa ultravioletiksi. Se kohdennettiin pienen pyyhekumin kokoiseen vetypelletin kuoreen.

Pelletin ympärillä oli muovinen kuori, joka räjähti laserin tuottamasta lämmöstä.

Pelletin keskellä oli hyvin kylmää vetyä kultasylinterin sisällä. Laser osui sylinterin seinämien kultaan ja vapautti ryöpyn röntgensäteilyä. Kohde lämpeni sen voimasta noin sataan miljoonaan asteeseen.

Kuumuus käynnisti pelletin sisällä vedyn kahden isotoopin fuusion. Nämä isotoopit olivat deuterium ja tritium. Ne alkoivat muodostaa raskaampaa alkuaine heliumia ja vapauttivat samalla energiaa.

Alkuaineen eli tässä tapauksessa vedyn isotoopeissa on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Deuteriumissa on on yksi neutroni ja tritiumissa kaksi.

Kun vedyn isotoopit sulautuivat yhteen, ne vapauttavat valtavan määrän energiaa. Pellettiin syntyi hetkeksi kuin pieni tähti.

Vastaavan kaltainen ilmiö toteutuu isossa mitassa Auringossa, jossa tonneittain vetyä muuttuu heliumiksi joka hetki.

Kaliforniassa kokeessa vapautui hetkeksi 1,3 megajoulea energiaa. Se vastasi kuitenkin vain 70 prosenttia siitä energiasta, joka lyhyeksi aikaa pellettiin kohdistettiin.

Kapseli imi osan kohdistetusta energiasta. Siksi itse reaktio tuotti hetken laskennallisesti enemmän energiaa kuin siihen kohdistettiin, kertoo verkkopalvelu Science News.

Fyysikot toivovat, että jonakin päivänä koe tuottaisi jatkuvasti enemmän energiaa kuin mitä sen synnyttämiseen kuluu. Näin olisi luotu energiantuotannon uusi muoto, fuusioenergia.

Vanhan vitsin mukaan kaupallinen fuusioenergia on aina yli 30 vuoden päässä. Itse vitsikin on yli 30 vuotta vanha.

Idea ydinfuusiosta esitettiin ensi kertaa 1920-luvulla. Laserilla kokeilut alkoivat 1965.

Laskelmien mukaan elokuun alun kokeen energiantuotto oli lähes kahdeksankertainen verrattuna kokeisiin keväällä 2021 samalla laitteella. Tulos oli peräti 25-kertainen verrattuna kokeeseen vuonna 2018.

Fuusiota tavoitellaan muullakin tapaa.

Etelä-Ranskaan on valmistumassa fuusiovoimaa kokeileva Iter-voimalaitos. Siellä jatkuvaa fuusiota yritetään tuottaa isossa fuusioreaktorissa. Se on EU:n hanke, mutta mukana on myös muita pelureita, esimerkiksi Kiina.

Sitä syntyisi isossa donitsin muotoisessa kammiossa, jota kutsutaan nimellä tokamak. Se sulkee voimakkaiden magneettikenttien sisään kuumaa plasmaa, jossa on neutronipitoista vetyä.

Iter valmistuu koekäyttöön ehkä vuoden 2025 lopulla ja on siis vasta koelaitos, ei kaupallinen.

Kiina saavutti tokamak-voimalan fuusiossa uusimman ennätyksen kesäkuun alussa. Maa kertoi, että se sai ylläpidettyä EAST-tokamakissa fuusiota yllä 101 sekuntia. Plasman lämpötila oli 129 miljoonaa astetta.

Kaliforniassa valoa pakattiin vahvaksi laseriksi kolmen jalkapallokentän kokoisella alueella. Pieni vetypelletti oli läpimitaltaan kymmenmetrisen kohdekammion keskellä.

Livermoren laserit ovat maailman tehokkaimpia. Ne voivat tuottavat jopa neljä megajoulea energiaa.

Koneisto on kuitenkin raskas. Laserit voidaan virittää Livermoren laitoksessa vain kerran päivässä.

Kaupallinen ja toimiva fuusio laserin avulla vaatisi sitä, että voimakas laser höyrystäisi useita vetypellettejä joka ikinen sekunti fuusioon.

Matkaa toimivaan fuusioon siis on. Tuotannossa tarvittaisiin jatkuvia hyvin suuria lämpötiloja ja kovaa painetta, tuotettiinpa fuusiota sitten keinolla millä hyvänsä.

Elokuinen koe kuitenkin osoitti epäilijöille, että fuusio laserin avulla todella on yksi vaihtoehto, sanoo jo eläkkeelle jäänyt fyysikko Stephen Bodner LiveScience-verkkopalvelussa.

Koe oli alun perin suunniteltu vetypommin reaktioiden tutkimiseen. Itse koetta ja sen tuloksia ei ole vielä esitetty tieteellisessä julkaisussa.