Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös viikonpäivien nimiä, rään määrää ja luurankojen muotoa. Entä miksi käärme sihisee?

Onerva Nissinen, 10 ja Vieno Nissinen, 7

Kasvien kukilla on sukupuolet. Kukat ovat itse asiassa kasvien sukupuolielimiä.

Kukissa on ensinnäkin heteitä, joissa kehittyvät siitepölyhiukkaset. Nuo hiukkaset vastaavat ihmisen siittiösoluja eli ovat koiraspuolisia. Kukissa on myös emi tai emejä, joiden sisällä kehittyvät munasolut, jotka vastaavat naisten munasoluja.

Useimmissa kukissa on sekä heteitä että emejä, jolloin samassa kukassa on molemmat sukupuolet. Sellaisten kukkien sanotaan olevan kaksineuvoisia.

On myös kasvilajeja, joilla hede- ja emikukat ovat samassa yksilössä, mutta erikseen. Näin on esimerkiksi kurpitsalla. Sellaisten kasvien sanotaan olevan yksineuvoisia.

Sitten on myös kasveja, joilla hede- ja emikukat ovat eri yksilöissä. Sellainen kasvi on esimerkiksi haapa. Tällöin voidaan sanoa, että siitepölyä tuottavat kasviyksilöt ovat koiraspuolisia ja emikukkia tuottavat yksilöt naaraspuolisia.

Vaikka kukkien rakenne vaihtelee valtavasti, kaikille kukille on siis yhteistä se, että niissä tuotetaan siitepölyhiukkasia ja munasoluja tai ainakin jompiakumpia. Lopulta siitepölyhiukkaset ja munasolut yhtyvät ja munasolusta kehittyy siemen ja siitä edelleen uusi kasviyksilö.

Kurt Fagerstedt

fysiologisen kasvitieteen professori

Helsingin yliopisto

Suomen viikonpäivien nimet ovat lähtöisin germaanisista kielistä.

Miksi muut viikonpäivät päättyvät -tai paitsi keskiviikko?

Miisa Jylhäsalo, 9

Suomen viikonpäivien nimet ovat peräisin niin sanotuista germaanisista kielistä.

Suomen maanantai on samaa juurta kuin saksan Montag ja ruotsin måndag. Vastaavasti tiistai on alkuaan sama sana kuin saksan Dienstag ja ruotsin tisdag ja niin edelleen. Suomessa sanojen loppuosat -tag ja -dag ovat muuttuneet muotoon -tai.

Keskiviikko-sana on poikkeus. Se on tullut suomeen käännöksenä saksasta. Nykysaksaksi keskiviikko on Mittwoch. Se tarkoittaa samaa kuin suomen vastine eli viikon keskimmäistä päivää. Nimi perustuu siihen, että viikko alkoi ennen vanhaan sunnuntaista, jolloin keskiviikko oli viikon keskimmäinen päivä.

Suomen sana on todennäköisesti alun perin saatu keskiajalla pohjoisessa Saksassa ja Alankomaiden koillisosissa puhutusta keskialasaksasta. Siinä keskiviikkoa tarkoittanut ilmaisu oli mitwēke eri muotoineen. Se on vastaava sana kuin Mittwoch.

Mitwēke-Ilmaisuun on päädytty todennäköisesti myös siksi, että seitsenpäiväinen viikko yleistyi kristinuskon myötä.

Roomalaisen kalenterin mukaan keskiviikko oli saksalaisittain sovellettuna Odinin eli ylimystön, sodan, viisauden, runouden ja kuoleman jumalan päivä. Odinin päivän juhliminen koettiin ilmeisesti lopulta liian pakanalliseksi. Näin ollen tarvittiin uusi ilmaisu.

Kaisa Häkkinen

suomen kielen professori

Turun yliopisto

Asko Palviainen

erikoissuunnittelija

Helsingin yliopiston almanakkatoimisto

Räkä on itse asiassa hyväksi ihmisen hyvinvoinnille.

Mitä sitten tapahtuu, jos räkä loppuu ihmisen nenästä?

Mauno Honkanen, 3

Räkää eli limaa muodostuu normaalisti nenässä jatkuvasti 90 000 pienestä limarauhasesta. Nielemmekin huomaamattamme keskimäärin noin litran limaa vuorokaudessa.

Rään tehtävänä on hengitysilman kostutus ja lämmitys sekä haitallisten hiukkasten suodatus. Lima on siis tärkeää ihmisen hyvinvoinnille.

Varsinkin nuhaisena liman eritystä ei voi olla huomaamatta. Jos räkä kuitenkin loppuu, nenän limakalvot karstoittuvat, jolloin lima kuivuu kokkareiksi, haitalliset bakteerit lisääntyvät ja nenä alkaa haista. Ihminen ei kuitenkaan itse lopulta tunnista oman nenän hajua.

Liman vähentyminen voi liittyä ikääntymiseen tai sairauksiin, kuten niin sanottuun hajunenään. Hajunenän voi aiheuttaa esimerkiksi bakteeritulehdus tai sairauksien hoitoon käytettävä sädehoito. Vaikka räkä vähenee, sen eritys ei yleensä kuitenkaan onneksi lakkaa kokonaan.

Jaakko Pulkkinen

korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori

Turun yliopisto

Orlandossa Yhdysvalloissa on museo, jossa on esillä useiden eläiminen luurankoja.

Vaikuttaako ihmisen tai muun eläimen sukupuoli luurangon muotoon?

Liina Villanen, 11

Vastaus kysymykseen on kyllä. Monien nisäkkäiden, kuten karhujen, simpanssien ja gorilloiden, urokset ovat suurempia ja vahvempia kuin naaraat.

Naaraat taas ovat pienempiä ja ketterämpiä. Naaraiden luusto on tällöin usein sirompi: luut ovat lyhyemmät ja hoikemmat.

Monien lintujen naaraiden luusto on sen sijaan koiraiden luustoa isompi.

Ihmisilläkin miehen luusto on yleensä suurempi ja jykevämpi kuin naisella. Ihmisten ja muiden eläinten luut kuitenkin myös muokkautuvat sen mukaan, kuinka paljon niitä rasitetaan.

Kun lihaksia rasitetaan paljon, ne kasvavat ja vahvistuvat, jolloin luistakin tukee jykevämpiä sukupuolesta riippumatta.

Ihmisellä on myös sukupuolten välisiä eroja, jotka liittyvät naisten mahdollisuuteen synnyttää vauva. Naisen lantio on matalampi ja pyöreämpi ja alaselän nikamat ovat kiilamaisempia kuin miehellä. Jos nainen on raskaana, alaselän notko kasvaa ja sen ansiosta iso vauvamasu ei kallistu eteenpäin.

Määrällisesti miehellä ja naisella on saman verran luita, mutta monien muiden eläinlajien uroksilla luita on enemmän kuin naarailla. Useilla eläimillä on myös peniksen sisällä luu. Monilla hirvieläimillä puolestaan vain uroksella on sarvet.

Paleontologia-tieteen tutkijat pystyvät pelkkiä luita tutkimalla päättelemään esimerkiksi, mitä sukupuolta ihminen tai joku muu eläin oli, kuinka vahvat lihakset olivat ja miten raskasta elämää luiden omistaja eli.

Suvi Viranta-Kovanen

paleobiologian dosentti

Helsingin yliopisto

Jos käärme sihisee, se tuntee olevansa uhattu.

Miksi käärmeet sihisevät?

Anton Byman, 9

Käärmeet sihisevät varoittaakseen. Sihinä kertoo siis siitä, että käärme kokee olevansa uhattu.

Sihinän tavoitteena on hätistää rauhanhäiritsijät loitommalle. Usein se onnistuukin. Monet isotkin eläimet kuten vaikkapa lehmät, hevoset tai ihmiset osaavat yleensä väistää sihisevää käärmettä. Eläinten kannattaa ottaa sihinän kuultuaan varmuuden vuoksi takapakkia, koska äänen perusteella ei voi kovin helposti arvioida esimerkiksi ääntelijän kokoa ja vaarallisuutta.

Käärmeet voivat sihistä ilmaa puhaltamalla, suomuja yhteen hieromalla tai heiluttamalla häntää jotain kovaa pintaa kuten kiveä vasten. Suurimmalla osalla kalkkarokäärmeistä on hännässään puolestaan kalistin, joka koostuu nahanpaloista. Nuo nahanpalat ovat jääneet kalkkaroille niiden uusiessa nahkansa.

Jarmo Saarikivi

tutkijatohtori

Helsingin yliopisto

