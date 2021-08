Tähtitieteilijät löysivät uudet asteroidit valokuvista. Lisää löytyy, mutta yhä pienempiä. Miljoonia pikkukiviä kiertää asteroidivyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin välissä.

Asteroidivyöhykkeellä on valtavasti kohteita. Yhä pienempiä löytyy lisää. Galileo-luotain kuvasi 1993 läpimitaltaan 56-kilometrisen asteroidin, Idan, ja sen kiertolaisen.

AsteroidivyöhykKeeltä Marsin ja Jupiterin kiertoratojen välistä on löytynyt kerralla yli puoli miljoonaa kivistä kiertolaista. Niiden koko on enimmillään kilometrejä.

Asteroidit todensivat tähtitieteilijät Aleksei Sergejev ja Benoit Carry He ovat Côte d’Azurin yliopistossa Ranskassa. He eivät napanneet asteroideja kaukoputkilla, vaan ne löytyivät kuva-arkistoja tutkimalla.

Parivaljakko selasi tähtitaivasta kartoittaneen suurhankeen eli Sloan Digital Sky Surveyn (SDSS) kuvia ja tiedostoja.

SDSS kuvasi avaruutta vuosina 1998–2009, myös asteroidivyöhykettä. Se myös mittasi havaittujen kappaleiden lähettämiä värien kirjoa. Laitteena oli Apache Pointin observatorio New Mexicon osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Sergejev ja Carry vertalivat kuvia ja etsivät niistä nopeasti liikkuvia kohteita. Juuri ne ovat mahdollisia asteroideja tai komeettoja.

Löytöjen radat on laskettava, sillä sen tiedon avulla voi määrittää, onko löytö todella uusi vai jo aiemmin havaittu.

Tutkijat löysivät kuvista yli miljoona kohdetta, jotka jo tunnettiin. Sen lisäksi haaviin jäi myös 506 200 havaintoa kohteista, joita ei ollut noteerattu aiemmin. Useimmat niistä paljastuivat asteroideiksi.

Asteroideja on tähän asti yleensä löydetty noin 4 000 kappaletta kuukaudessa.

Uusia löytyy koko ajan, koska kiviä on asteroidivyöhykkeellä paljon. Mitä tarkemmilla laitteilla vyöhykettä katsotaan, sitä enemmän pieniä kiertolaisia löytyy.

Yli 25 kilometrin läpimittaisista asteroidivyöhykkeen asteroideista tunnetaan luultavasti kaikki. Yli yhden kilometrin läpimittaisten asteroidien määrä on arviolta 100 000–1 000 000.

Eri teleskoopeilla toki löydetään vielä paljon asteroideja, mutta tuskinpa puolta miljoonaa yhdellä kertaa.

Luetteloimattomien kohteiden iso määrä yllätti, Carry sanoo New Scientist -lehdessä.

”Odotimme laskennasta ehkä 30 000 tai 40 000 uutta asteroidia. Yhtäkkiä meillä olikin hurja luettelo.”

”Tämän piti olla ehkä muutaman viikon työ, mutta se venähtikin vuodeksi”, hän sanoo.

Tulokset julkaisi esijulkaisupalvelu ArXiv.

Tähtitieteilijät käyttävät asteroidien luokitteluun SDSS:n mittauksia kohteen väristä ja kirkkaudesta.

Ne paljastavat, mistä asteroidin pinta koostuu. Sen avulla voi arvioida, mikä on asteroidin alkuperä.

Jos laskee asteroidien ratoja ja tyyppien suhteellisia osuuksia, tarjoaa se keinoja ymmärtää, miten aurinkokuntamme aikoinaan muuttui ja kehittyi, Carry sanoo.

Asteroideja harhailee myös lähellä maapalloa. Joissakin on paljon arvokkaita mineraaleja. Taiteilijan näkemys.

Asteroidin koon alarajaa on määritelty 10 metristä 200 metriin.

Noin puolet kaikkien asteroidien massasta on neljässä suurimmassa asteroidissa. Ne ovat Ceres, Vesta, Pallas ja Hygiea.

Näistä isoista Cerestä ja Vestaa kuvasi aivan läheltä Dawn-luotain vuosina 2011–2015.

Asteroidivyöhykkeen koko massa on vähäinen, vaikka kappaleita on satoja tuhansia. Se on noin neljä prosenttia oman Kuumme massasta.

Suurimman Cereksen läpimitta on noin 940 kilometriä. Se on ainoa asteroidi, joka on kunnolla pyöreä.

Pyöreys takasi Cerekselle myös kääpiöplaneetan arvonimen. Siitä päättää kansainvälinen tähtitieteellinen liitto (IAU).