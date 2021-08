Löytö tukee teoriaa, jonka mukaan valaat kehittyivät maalla elävistä peuraa muistuttavista eläimistä.

Egyptistä on löydetty ennestään tuntematon muinainen valaslaji, jolla oli neljä raajaa.

Tutkijat löysivät tieteelle uuden lajin fossiilin Egyptin aavikolta, joka on muinoin ollut meren peittämä. Valas on tutkimusten mukaan elänyt noin 43 miljoonaa vuotta sitten.

Valas on ollut niin kutsuttu amfibio, eli se on pystynyt etenemään sekä vedessä että maalla. Valaalla on ollut neljä alaraajaa, jolla se on voinut kävellä maalla sekä uida vedessä.

Tutkimuksen uudesta valaslajista julkaisi keskiviikkona The Royal Society. Tutkimuksesta kertovat muun muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Lajille annettiin latinankielinen nimi Phiomicetus anubis. Nimen ensimmäinen osa viittaa muinaiseen valassukuun. Toinen osa taasen Egyptin mytologian kuolemaan liitettyyn jumalaan Anubikseen. Tutkijoiden löytämä valaan kallon muoto muistuttaa Anubis-jumalan šakaalin päätä.

Löytö on tutkijoiden mukaan alkeellisin tunnettu sukupuuttoon kuollut valas Afrikan alueelta. Se tukee teoriaa, jonka mukaan nykyajan valaiden esivanhemmat ovat kehittyneet kymmenien miljoonien vuosien aikana peurojen kaltaisista maalla elävistä eläimistä.

Valaiden varhaisesta kehityksestä tiedetään kuitenkin edelleen verrattain vähän.

Anubis-valas on arvioiden mukaan painanut noin 600 kiloa ja ollut noin kolme metriä pitkä. Valaalla oli vahvat leuat, joilla se nappasi saaliinsa kiinni vedessä.

Löydettyjä osia Anubiksen luurangosta on tutkittu Egyptissä sijaitsevassa Mansouran yliopistossa

”Phiomicetus anubis on tärkeä uusi valaslaji ja merkittävä löytö Egyptin ja Afrikan paleontologialle”, kertoo tutkimuksen pääkirjoittaja Abdullah Gohar uutistoimisto Reutersille.

Anubiksen fossiili löydettiin Egyptistä Faijumin keitaan painaumasta. Se on merenpinnan alapuolella oleva alue, joka on muodostunut tuulen aiheuttamasta eroosioista noin 1,8 miljoonaa vuotta sitten.

Alueen koko on noin 12 000 neliökilometriä. Koska alue oli aikoinaan merta, on se otollinen alue fossiilien löytämiselle.