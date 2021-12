Poikasten välinen raju kilpailu elintilasta riippuu ravinnon määrästä, mutta joidenkin lajien vanhempi yrittää tappaa nuoremman aina. Koiraiden tiedetään tappavan poikasia, mutta niin tekevät emotkin.

Hietahai on petokala, joka ei laske munia vaan synnyttää enintään kaksi elävää poikasta. Sitä ennen emon sisuksissa on tapahtunut melkoinen verilöyly.

Hietahailla on kaksi kohtua. Raskauden alussa niistä kummastakin voi löytyä jopa puolensataa alkiota. Ne uivat kohdussa vapaasti ja kilpailevat siitä, mikä niistä kykenee kasvamaan nopeimmin.

Kasvu on sananmukaisesti elinehto: kun ensimmäinen kalanalku saavuttaa kymmenen sentin rajapyykin, sille kasvaa hampaat. Tällöin se kääntyy sisaruksiaan vastaan ja alkaa syödä niitä.

Pienemmillä ei ole mitään mahdollisuutta puolustautua isoimman purukalustolta. Julmuri kasvaa haukkaus haukkaukselta, kunnes kaikki muut on syöty. Jos ahmatti tarvitsee vielä lisää ravintoa, emo tuottaa sille ateriaksi munasoluja.

Hietahain kohdut ovat yhteydessä toisiinsa, joten yhden kohdun tyhjäksi syönyt poikanen voi myös uida toiseen ja jatkaa alkioiden popsimista siellä.

Ruosteviiksihaipoikasten verilöylyssä voi olla kaksi voittajaa.

Näin tekee esimerkiksi ruosteviiksihai. Vuonna 2018 japanilaiset tutkijat seurasivat ultraäänilaitteen avulla, kuinka ruosteviiksihain poikanen siirtyi kohdusta toiseen ja sen jälkeen alkioiden määrä ”vallatussa” kohdussa alkoi huveta.

Toiseen kohtuun tunkeutumiseen sisältyy kuitenkin riski. Tulija voi törmätä tämän kohdun valtiaaseen ja joutua taisteluun tasavertaisen vastustajan kanssa.

Häntä naamasta läpi

Hanka-antiloopit keihästävät kilpailijansa jo kohdussa.

Kohtu on julmuuksien näyttämö myös yhdellä nisäkäslajilla, hanka-antiloopilla. Silläkin on kaksiosainen kohtu, ja aluksi 6–7 alkiota ajelehtii vapaasti kohtujen välillä.

Muutaman päivän kuluttua alkiot alkavat kasvaa pituutta ja niistä tulee pitkulaisia pusseja. Kun kaksi pussia kohtaa, ne kietoutuvat toistensa ympärille ja kuolevat. Lopulta alkioita jää jäljelle enää pari.

Nyt seuraa vielä karmeampi kohtaus. Halutuin paikka kiinnittyä kohdun seinämään on toisessa kohdussa lähellä synnytyskanavaa. Voittaja on se, joka pääsee kiinnittymään juuri tähän kohtaan. Häviäjä kiinnittyy alaviistoon voittajan taakse, naama sen takapuolta kohti.

Halutuimmassa paikassa verisuonisto on tiuhempaa kuin muualla, joten siihen kiinnittynyt voittaja-alkio kasvaa nopeasti. Sen häntä venyy kiinni häviäjän naamaan, lävistää sen ja tunkeutuu lopulta koko sikiön läpi. Sisaruksella ei ole mitään mahdollisuutta selvitä. Yhdysvaltalainen eläintieteilijä Bart O’Gara, joka kuvasi tämän tapahtumaketjun vuonna 1969, käytti voittajan hännästä osuvaa nimitystä ”nekroottinen kärki”.

Sika sotii nisistä

Sisarusten välinen taistelu voidaan käydä myös pian sen jälkeen kun poikaset ovat syntyneet. Toistensa kimppuun karkaavat esimerkiksi pienet porsaat.

Kun siat syntyvät, niiden alaleuassa sojottaa kaksi terävää hammasta. Hoitajilla on tapana poistaa ne, etteivät eläimet pääse vahingoittamaan toisiaan. Juuri vahingoittamiseen nämä hampaat on tarkoitettu: ne ovat keskeinen ase pääsyssä parhaille nisille.

Hampaat auttavat raivaamaan tietä parhaille paikoille.

Sian maitoautomaatissa kaikki hanat eivät ole samanarvoisia, vaan emon ruumiin etuosan nisät antavat paremmin maitoa kuin takaruumiin. Niinpä pikku possut tappelevat yksinoikeudesta runsaammin maitoa heruttaviin nisiin.

Millainen vaikutus tällä kamppailulla on porsaiden selviämiseen, ei tiedetä. Sikaloiden omistajat luonnollisesti koettavat pitää kaikki porsaat hengissä, eikä luonnonvaraisista sioista ole tutkimustietoa. On kuitenkin oletettavaa, että luonnossa hampaiden aiheuttamat haavat voivat infektoitua ja tappaa uhrinsa, jolloin kilpailijoita on vähemmän.

Hyökkäily luo hierarkian

Useimmat lihansyöjänisäkkäät putkahtavat maailmaan avuttomina, sokeina ja hampaattomina. Ei kuitenkaan hyeena. Sen poikaset syntyvät valppaina, silmät avoinna ja teräviä hampaita suussa. Hampaiden käyttötarkoitus on sama kuin porsailla: taistella sisarusta vastaan. Tutkijat ovat arvioineet, että noin 25 prosenttia hyeenoista kuolee sisarustapon seurauksena.

Hyeena käy pikkusisaruksensa kimppuun vain tunnin ikäisenä.

Vuonna 1991 Berkeleyn yliopiston tutkijaryhmä osoitti, että sisarusten välinen taistelu alkaa heti, kun jälkimmäinen hyeenan kahdesta poikasesta syntyy. Erään kerran he todistivat jopa tapausta, jossa poikanen oli vielä puolittain sikiöpussin sisällä, kun tuntia vanhempi sisarus kävi sen kimppuun.

Ensi päivinään esikoisella ei välttämättä vielä ole riittävästi voimaa kuopuksen tappamiseen, mutta höykytys luo sisarusten välille hierarkian, jossa ensin syntynyt poikanen dominoi ja saa ruokailla ensin.

Jos pikkusisarus selviää hengissä isompansa kynsistä ja ravintoa on saatavilla runsaasti, se saattaa selvitä aikuiseksi. Huonossa ravintotilanteessa se kuolee nälkään.

Siskot veljiä vastaan

Luonto ei tarjoa montaa makaaberimpaa näkyä kuin perhostoukan, jota loispistiäisen toukat syövät sisältäpäin. Näky muuttuu kuitenkin vielä astetta mustemmaksi, kun loisena on hyppykiilupistiäisiin kuuluva Copidosoma floridanum. Perhostoukan lisäksi siskot ahmivat myös veljiään.

Kauhunäytelmän käsikirjoitus perustuu pistiäisten omintakeiseen sukupuuhun: siskot ovat läheisempää sukua keskenään kuin koiraspuolisten sisarustensa kanssa. Niinpä naarailla on taipumus puhaltaa yhteen hiileen, ja joskus se tarkoittaa toimimista omia veljiä vastaan.

Loispistiäisen toukat syövät perhosentoukan lisäksi toisiaan.

C. floridanum laskee perhostoukkaan kaksi munaa, joista toinen on koiras- ja toinen naaraspuolinen. Munat alkavat kopioitua, ja lopulta isäntätoukka sisältää noin 200 koirasmunaa ja 1 200 naarasmunaa. Sukupuolijakauma on siis muuttunut tasapuolisesta huiman naarasvoittoiseksi.

Kun loistoukat kuoriutuvat, osa naaraista erottuu joukosta. Ne ovat muita naaraita suurempia, ja niillä on vahvat leuat. Kyseessä on sotilaskasti, jonka tehtävä on varmistaa, että muut loispistiäiset eivät muni samaan isäntätoukkaan. Jos näin käy, sotilastoukat tappavat ne. Sotilaskastiin kuuluvat eivät itse lisäänny, vaan niiden tehtävä on suojella lisääntyviä naaraita.

Sotilasnaaraat hyökkäävät himokkaasti myös veljiensä kimppuun. Veljet koettavat paeta sotilassiskojaan isäntätoukan rasvakudokseen, mutta siskot löytävät ja tuhoavat niistä suurimman osan. Näin sukupuolijakauma vinoutuu entistä enemmän.

Sotilaiden käyttäytymistä selittää se, että kaikki naaraat ovat klooneja keskenään. Kun sotilaat edistävät siskojensa lisääntymismenestystä, ne edistävät myös omien geeniensä leviämistä.

Koska koiraatkin ovat klooneja keskenään, sotilaille on se ja sama mitkä niistä kuolevat, kunhan koiraita jää tarpeeksi naaraiden hedelmöittämiseen. C. floridanum on nimittäin insestinen, eli kuoriuduttuaan naaraat parittelevat veljiensä kanssa.

Aristoteles havainnoi ensin

Sellaista sisarusten välistä taistelua, joka johtaa heikomman sisaruksen kuolemaan, kutsutaan siblisidiksi. Se on yleistä petolinnuilla, mutta sitä esiintyy säännönmukaisesti myös suulilla, haikaroilla, pelikaaneilla ja kuningaskalastajilla. Eri lajit kuitenkin eroavat toisistaan siinä, onko käytös valinnaista vai pakollista.

Valinnaista käytös on silloin, kun sisarusten välinen aggressio on riippuvaista esimerkiksi ravintotilanteesta. Kun ravintoa on vähän, sisarusten aggressio toisiaan kohtaan lisääntyy ja johtaa herkästi heikomman sisaruksen kuolemaan.

Pakollisella siblisidillä tarkoitetaan, että vanhempi sisarus koettaa tappaa sisarensa aina, eli siihen ei vaikuta ravinnon saatavuus tai muutkaan olot.

Petolintujen, kuten muuttohaukan, sisarussota johtaa kuolemaan.

Pakollisesta siblisidista tunnettu ryhmä ovat kotkat. Varhaisin havainto kotkasisarusten välisestä kilpailusta on luultavasti Aristoteleen (384–322 eaa.). Hän kirjoitti Eläinten historiassa: ”Kotka laskee kolme munaa, joista kuoriutuu kaksi poikasta, joista vanhemmat hoitavat yhtä.”

Yksityiskohtaisimmin sisarustappoa on tutkittu Etelä-Afrikassa elävällä mustakotkalla. Se munii kaksi munaa. Kun nuorempi poikanen kuoriutuu, pesän rauha rikkoutuu. Muutamassa tunnissa vanhempi poikanen on jo nuoremman kimpussa. Se nokkii pikkusisarustaan heltymättömästi, vaikka ei itsekään ole kuin korkeintaan kolmen päivän ikäinen. Vanhemmat eivät kiinnitä jälkikasvunsa taisteluun huomiota.

Kun emot antavat ruokaa nuoremmalle sisarukselle, vanhempi poikanen muuttuu entistä aggressiivisemmaksi. Mustakotkia tarkkaillut lintutieteilijä Valerie Gargett laski, että eräässä tapauksessa vanhempi poikanen hyökkäsi nuoremman kimppuun kolmen päivän aikana 38 kertaa ja nokkaisi sitä 1 569 kertaa, ennen kuin se kuoli.

Noiden kolmen päivän aikana vanhempi sisarus sai lisää painoa 50 grammaa, kun taas nuorempi kuihtui 18 grammaa. Samaan aikaan pesän ympärillä lojui 5,7 kiloa kalliotamaanin raatoja, eli ravinto olisi riittänyt molemmille poikasille.

Miksi kotkat munivat kaksi munaa, jos vain yksi poikanen selviää? Paras vastaus on, että toinen muna on varamuna. Jos ensimmäinen muna tuhoutuu tai poikanen kuolee, vanhemmat voivat edelleen kasvattaa poikasen aikuiseksi.

Biologit ovat laskeneet, että toisen munan tuottaminen on kannattavaa, jos siitä kuoriutuva poikanen jää 20 prosentin todennäköisyydellä henkiin ja varttuu aikuiseksi. Tutkimukset kotkilla ja muutamilla muilla linnuilla ovat osoittaneet, että juuri niin käy tosielämässä. Vanhempi sisarus ei siis aina onnistu tappotyössään.

Kolmas pyörä raivostuttaa

Mustakotka munii kaksi munaa, joista toinen on varamuna. Entä kun munia on kolme? Millaista on olla silloin pahnanpohjimmainen? Tähän voisi vastata lehmähaikara.

Lehmähaikarapesueen nuorimmaisen elämä on yhtä terroria. Sen riesana on peräti kaksi isosisarusta, jotka näykkivät sitä lakkaamatta. Äitikään ei auta: Emolinnut seisovat usein pesän laidalla ja katsovat, kuinka kaksi vanhinta poikasta kiusaa nuorinta. Ne eivät reagoi tilanteeseen mitenkään.

Julma näytelmä selittyy sillä, että lehmähaikaravanhemmat pystyvät ruokkimaan vain kaksi poikasta ja kolmas on varapoikanen. Se korvaa isomman sisaruksensa, jos tämä sattuu kuolemaan.

Sopu pysyy lehmähaikaran pesässä, kunhan sieltä löytyy vain kaksi poikasta.

Varapoikanenkin saattaa selviytyä aikuiseksi, jos ruokaa on jonakin vuonna yllin kyllin. Sisarusten taistelu on siis mekanismi, jolla pesuekoko saadaan vastaamaan ravintotilannetta. Kun sisarukset hoitavat asian keskenään, vanhempien ei tarvitse puuttua asiaan.

Myös monien muiden haikaralajien pesissä käydään sisarusten taistelua, mutta kaikki eivät ole yhtä väkivaltaisia. Esimerkiksi amerikanharmaahaikara munii 3–5 munaa. Sisarukset eivät ole erityisen aggressiivisia toisiaan kohtaan, mutta siitä huolimatta kaksi nuorinta harvoin selviää aikuiseksi.

Jos pesuekoko kutistuu ilman väkivaltaakin, miksi lehmähaikarat ovat niin aggressiivisia? Tutkimuksissa tätä on selvitetty pitämällä lehmähaikaroiden poikasia sekä nälässä että tavallista paremmin ruokittuina. Aggressiivisuus ei liity ravintoon, sillä kylläisinäkin kaksi vanhinta sisarusta jatkavat nuorimman kurittamista.

Tutkijat ovat myös muokanneet haikarapoikueita niin, että kaikki poikaset ovat olleet samanikäisiä. Näin mikään niistä ei ole saanut iän tuomaa etua. Tässä tapauksessa poikaset tappelivat toisiaan vastaan kahta kauheammin.

On kuitenkin yksi keino, jolla taistelu pesässä rauhoittuu lähes välittömästi. Sen hoksasi yhdysvaltalaisen Oklahoman yliopiston professori Douglas Mock, joka on erikoistunut sisaruskilpailun evoluutioon.

Mock huomasi, että jos nuorin poikanen poistetaan pesästä, kaksi muuta tyyntyvät ja alkavat elää sulassa sovussa. Näin käy myös silloin, kun pesästä poistetaan keskimmäinen tai vanhin sisarus – ratkaisevaa on, että poikasia jää pesään vain kaksi. Aivan kuin haikarat osaisivat laskea kolmeen ja tietäisivät, että kolmas on liikaa. Jos pesästä poistettu poikanen palautetaan, tappelu jatkuu kuin se ei olisi koskaan tauonnutkaan.

Mockin tutkimukset ovat osoittaneet, että kaksi vanhinta sisarusta altistuvat munassa paljon suuremmille pitoisuuksille testosteronia kuin sisarussarjan nuorin.

Tämä ei ainoastaan selitä vanhempien sisarusten aggressiivisuutta, vaan viittaa siihen, että emot toimivat sittenkin sisaruskilpailun salaisina kapellimestareina. Ne antavat kahdelle vanhemmalle sisarukselle paitsi iän tuoman etulyöntiaseman myös hormonibuustin.

Emo valitsee selviytyjän

Eräiden pingviinien versiot varamunasta tai varapoikasesta ovat niin erikoisia, ettei niille ole keksitty tyydyttävää selitystä. Esimerkiksi patagonianpingviini munii aina kaksi munaa, mutta hengissä selviää vain yksi poikanen. Tämä ei johdu sisarten välisestä taistelusta vaan emojen valinnasta.

Kun emot ruokkivat poikasia, ne eivät anna nuoremmalle koskaan mitään. Emot käyttäytyvät kuin nuorempaa poikasta ei olisi olemassakaan, ja se kuolee nopeasti nälkään. Tässä tapauksessa pelkkä syntymäjärjestys määrää sen, kumpi poikasista jää henkiin.

Pingviineistä saavat kasvaa vain emojen valitsemat.

Töyhtöpingviini puolestaan pyöräyttää ensin pienen ja sitten ison munan. Emo voisi tasoittaa tilannetta, jos se aloittaisi hautomisen heti, kun ensimmäinen muna on puserrettu pesään. Näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan emo ryhtyy hautomaan vasta, kun toinen muna on munittu.

Seurauksena on, että poikaset kuoriutuvat samanaikaisesti ja pikkusisarus on isosisarustaan selvästi suurempi. Ne eivät ole aggressiivisia toisiaan kohtaan, mutta kun emot tuovat ruokaa, suurempi talloo pienemmän aina jalkoihinsa, ja se nälkiintyy muutamassa päivässä kuoliaaksi.

Erikoisin strategia on töyhtöpingviineihin lukeutuvalla macquarienpingviinillä. Sekin laskee pienen ja ison munan, mutta juuri ennen kakkosmunan munimista emo tekee omituisen siirron. Se vierittää ensimmäisen munan pesästä ja hylkää sen.

Käyttäytymistä on vaikea ymmärtää. Jos toinen muna hylätään joka tapauksessa, voiko sitä sanoa varamunaksi ollenkaan? Onko se pikemmin harjoittelumuna?

Vanhemmat murhaajina

Kun emot tappavat omia tai saman lajin eläviä poikasia, ilmiötä kutsutaan infantisidiksi. Sellaista todistettiin sattumalta muutama vuosi sitten suorana lähetyksenä Yhdysvaltain Pittsburghista.

Muuttohaukka pesi paikallisen yliopiston katedraaliin, ja paikalle keksittiin asentaa kamera lintuperheen seuraamista varten. Linssiin ilmestyi ensin kolme munaa, sitten ensimmäinen poikanen kuoriutui. Kaikki vaikutti idylliseltä, kunnes oli toisen poikasen vuoro kuoriutua. Emo tappoi sen ja syötti esikoiselle. Kolmannen poikasen kuoriutuessa emo tappoi senkin, söi itse puolet ja syötti loput esikoiselle.

Koiraiden harjoittama infantisidi taas on tavallista lajeilla, joilla hallitsevalla koiraalla on yksinoikeus paritella haareminsa naaraiden kanssa. Kun hallitseva koiras syrjäytetään, uusi koiras tappaa kaikki edellisen koiraan pienet poikaset. Luontodokumentit ovat näyttäneet ilmiön leijonalla ja karhulla, mutta sitä tavataan myös esimerkiksi virtahevoilla, seeproilla ja jopa villinä elävillä hevosilla.

Joillakin lajeilla sukupuoliroolit ovat vaihtuneet. Esimerkiksi helttajassana-linnun koiraat hoitavat poikasia ja naaraat puolustavat reviiriä. Naaraat myös taistelevat verisesti toisiaan vastaan siitä, kuka saa paritella koiraan kanssa.

Jos naaras kuolee tai häviää reviiritaistelun, uusi naaras tappaa koiraan hoivaamat poikaset välittömästi ja alkaa kosia koirasta. Yhdysvaltalaisen Cornellin yliopiston biologi Stephen Emle osoitti kokeissaan, että naaraat ovat liikkeissään hämmästyttävän nopeita. Kun Emle poisti pariutuneet naaraat viideltä reviiriltä, aamun koittaessa kaikki poikaset olivat kuolleet ja koirailla oli uudet puolisot.

Hieman samaan tapaan käyttäytyvät jättiläisvesiluteet. Näillä lajeilla koiras kantaa munia selässään, ja ilman koiraan hoivaa munat kuolevat kuivuuteen. Lisäksi munia uhkaavat sellaiset jättiläisvesiludenaaraat, jotka eivät ole päässeet lisääntymään. Jos naaras onnistuu tuhoamaan koiraan suojelemat munat, koiras hedelmöittää sen ja saa selkäänsä tappajanaaraan tuottamat munat.

Infantisidi on yleistä myös tavallisella varpusella. Poikasia murhaavat sekä varpuskoiraat että naaraat, mutta eri syistä. Kun koiras tappaa toisen varpusparin poikaset, kyseessä on yleensä yksilö, jonka oma puoliso on kuollut. Koiraan kannalta tässä on järkeä, sillä naaras perustaa melko säännönmukaisesti uuden poikueen tappajan kanssa.

Kun tappajana on naaras, se on lähes aina ”jalkavaimo”, ja tuhottu pesä kuuluu koiraan ”ensimmäiselle vaimolle”. Osalla varpuskoiraista nimittäin on kaksi puolisoa, mutta koiras auttaa vain niistä ensimmäistä. Kun toinen tappaa ensimmäisen pesueen, se saa koiraan työpanoksen itselleen.

Hyvä emo – tai sitten ei

Sorsalintujen poikaset ovat usein vaatimattoman värisiä – paitsi nokikanan. Sen poikaset ovat räikeän musta-punakirjavia. Väri liittyy nokikanojen erikoiseen äitiyteen.

Nokikanaemon on havaittu ruokkivan innokkaimmin poikasia, joiden punaväri on voimakkain. Näin nokikana varmistaa, että pesueen pienimmät tulee ruokittua hyvin. Punaväri nimittäin on voimakkain juuri nuorimmilla poikasilla. Kyseessä on harvinainen poikkeustapaus eläinmaailmassa, missä voimakkaimmat yksilöt ovat yleensä myös voimakkaimman värisiä.

Jos nokikanaemo huolehtii, että pesueen pienimmät jäävät henkiin, pitäisikö sille antaa hyvä äiti -palkinto? Ehkä ei.

Nokikana saattaa olla erittäin aggressiivinen poikasiaan kohtaan. Jos vanhemmat poikaset esimerkiksi kerjäävät ruokaa väärällä hetkellä, emo saattaa kurittaa niitä varsin väkivaltaisesti. Ei ole harvinaista, että poikanen kuolee kuritukseen.

Jani Kaaro on vapaa tiedetoimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 11/2021.

Päälähde: Douglas W. Mock. More Than Kin and Less Than Kind. The Evolution of Family Conflict. Harvard University Press, 2006.