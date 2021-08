Asteroidi 2021 PH27 on läpimitaltaan kilometrin, ja sen matka Auringon ympäri kestää vain vähän yli sata päivää.

Tutkijat ovat löytäneet asteroidin, jolla on aurinkokuntamme nopein kierto Auringon ympäri.

Asteroidi on saanut nimen 2021 PH27, ja se kiertää Auringon kerran 113 päivässä. Asiasta kertoo CNN.

Kyseessä on lyhyin kiertoaika, jota millään asteroidilla tiedetään olevan. Sitä lyhyempi kierto on vain planeetta Merkuriuksella, 88 päivää. Asteroidi on läpimitaltaan ainoastaan kilometrin. Se on kokonaan Maan kiertoradan sisäpuolella.

Etäisyys sen ja Auringon välillä on keskimäärin 20 miljoonaa kilometriä, kun se on Maan ja Auringon välillä keskimäärin 150 miljoonaa kilometriä.

Asteroidin löysivät tutkija Scott Sheppard Carnegien tiedeinstituutista sekä Brownin yliopiston tutkijat Ian Dell’Antonio ja Shenming Fu 13. elokuuta.

He saivat kuvattua asteroidin kameralla, joka oli yhdistetty teleskooppiin observatoriossa Chilessä.

Sheppard kertoi CNN:lle 2021 PH27:n kulkevan niin lähellä Aurinkoa, että sen pinnalla on lähes 500 asteen lämpötila. Hän uskoo, että asteroidi koostuu kivestä ja jostain metallista.

Sillä on myös niin epävakaa kiertorata, että se ajoittain kulkee ristiin Merkuriuksen ja Venuksen ratojen kanssa. Muutaman miljoonan vuoden kuluessa asteroidi kohtaa tuhonsa, kun se osuu toiseen planeetoista tai Aurinkoon, tai sitten se ajautuu pois radaltaan.

Seuraavaksi tutkijat haluavat selvittää, mistä asteroidi on peräisin ja mikä on sen koostumus. Pian se kiertää taas Auringon taakse eikä sitä voi nähdä ennen kuin ensi vuoden alkupuolella.

Kokonaan Maan kiertoradan sisäpuolella kulkevia asteroideja tunnetaan vain noin kaksikymmentä.