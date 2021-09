Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös kukkien kastelua, valtioiden kokoa ja muurahaisten kotimatkaa. Entä miksi yöunet tuntuvat niin lyhyiltä?

Korkealla vuorella on raskasta liikkua, koska ilmassa on vähän happea.

Eetu Vepsä, 8

MOUNT EverEst on niin iso vuori, että sen huipulla on todella kylmä. Siellä äärimmäisen vaikea kakata. Lämpötila vaihtelee miinus 16–41 asteen välillä, mutta kylmyyden tunnetta lisäävät hyvin usein kovat tuulet. Lähtökohtana onkin, että Mount Everestin huipulla on syytä pidätellä hätää tiukasti.

Yleensä kiipeilijät pyrkivät hoitamaan tarpeensa leireissä, joissa he yöpyvät kiipeilypäivän jälkeen.

Koska Mount Everest on vuori, jolla käy todella paljon kiipeilijöitä, on erityisen tärkeää, ettei leirissäkään tarpeita tehdä minne sattuu. Yleensä siellä käytetään säiliöitä, jotka kannetaan pois vuorelta. Kiipeilijät kantavat ne itse tai apuna olevat kantajat.

Kiipeillessä käytetään ulostamiseen suunniteltua biohajoavaa pussia. Sekin pitää kuitenkin kantaa reitiltä alas. Varsinkin tuon pussin käyttö vaatii harjoittelua.

Kylmyyden takia vuorikiipeilijöiden vaatteet on monesti suunniteltu siten, että ne voi avata tarpeiden tekoa varten. Niitä ei siis tarvitse ottaa kokonaan pois päältä. Se vähän helpottaa, jos vessahätä yllättää kylmyydessä.

Juho Risku

puheenjohtaja

Suomen kiipeilyliitto

Vaikuttaako hiilihappovedellä kastelu jotenkin kukkien tai kasvien kasvuun?

Ilari Hintsanen, 9

Hiilihappovedet ovat usein mineraalivesiä eli niihin on lisätty alkuaineita,, kuten natriumia ja kaliumia. Tällöin noita alkuaineita on enemmän kuin vesijohtovedessä. Monet niistä ovat kasveille sopivia ravinteita, joten mineraalivedellä kastelulla voisi olla pieni merkitys kasvien kasvuun.

Esimerkiksi juuri kalium on kasveille hyvä lannoite. Kaliumin pitoisuus mineraalivedessä on tyypillisesti kuitenkin vain noin kahdeskymmenesosa kasvien lannoittamiseen tarkoitetuista liuoksista. Tärkeimmät kasvien ravinteet typpi ja fosfori yleensä puolestaan puuttuvat mineraalivesistä. Mineraalivedet sisältävät aina paljon natriumia, josta ei ole kasveille hyötyä, koska ne tarvitsevat sitä vain hyvin pienen määrän.

Hiilidioksidi on kukkien fotosynteesin eli sokeria ja happea synnyttävän yhteyttämisen raaka-aine. Hiilihappovesikastelu voisikin hiukan tehostaa fotosynteesiä. Kastelemista pitäisi kuitenkin muistaa tehdä todella usein ja päiväsaikaan, sillä hiilidioksidi leviää nopeasti kasvien läheisyydestä muualle.

Kastelijan uloshengityksessään hönkimä hiilidioksidi vaikuttaisi kuitenkin todennäköisesti enemmän. Hieman enemmän hiilidioksidia syntyisi mineraaliveden usein sisältämästä bikarbonaatista, joka voi muuttua ruukkumullassa hiilidioksidiksi.

Esa Tyystjärvi

kasvifysiologian ja -biofysiikan dosentti

Turun yliopisto

Mikä on maailman keskikokoisin valtio?

Aino Grusander, 8

Koska eri valtiot tunnustavat eri määrän muita valtioita, on hyvä ottaa lähtökohdaksi Yhdistyneiden kansakuntien määrittelemä luku: 193 valtiota.

Koko maailman maapinta-ala ilman valtiotonta Etelämannerta on noin 135 miljoonaa neliökilometriä. Kun tuo ala jaetaan 193 valtiolla, keskiarvoksi saadaan noin 700 000 neliökilometriä. Lähimpänä sitä on noin kaksi kertaa Suomen kokoinen Sambia.

Toisaalta keskikokoisuudella voidaan tarkoitaa myös listan 97. suurinta valtiota. Tällaisella valtiolla on silloin yhtä monta suurempaa ja pienempää kaveria. Sillä tavalla tarkasteltuna keskikokoisin olisi Nicaragua. Se on hieman Lapin maakuntaa isompi.

Valtioiden keskikokoisuutta voidaan mitata myös väkiluvun kautta. Ihmisiä on tällä hetkellä vajaat 7,9 miljardia. Keskiarvoinen valtion koko on 41 miljoonaa asukasta. Irak on lähes tismalleen sen kokoinen. Keskimmäinen 193 valtion listalla olisi puolestaan 9,1 miljoonan asukkaan Papua-Uusi-Guinea. Lisää haastetta keskikokoisuuden selvittämiseen tuo kuitenkin se, että väestön määrää tilastoidaan monissa valtioissa eri tavoin.

Pia Bäcklund

maantieteen apulaisprofessori

Helsingin yliopisto

Jos muurahainen joutuu pitkän matkan päähän omasta keostaan, lähteekö se etsimään omaa kekoaan?

Tiina Karvonen, 8

Muurahainen, joka päätyy pois oman yhteiskuntansa reviiriltä on pahassa pulassa. Muurahaiset nimittäin suunnistavat kotireviirillään hajuista muodostuvien polkujen ja muistamiensa maamerkkien avulla. Jos murkut joutuvat yhtäkkiä tutulta alueeltaan kauaksi pois, ne eivät todennäköisesti löydä sinne takaisin, vaikka sitä luultavasti yrittävätkin.

Etsiessään tuttuja hajuja ja maamerkkejä muurahaiset todennäköisesti välttelevät vieraiden pesien reviirejä, eivätkä päädy pesään muuten kuin vahingossa. Jos muurahainen kuitenkin tupsahtaa toiseen pesään, sitä ei luultavasti hyväksytä siellä. Murkut tunnistavat hajusta oman ryhmänsä jäsenet ja hyökkäävät helposti vääränhajuisten yksilöiden kimppuun.

Joskus muurahaisyhteiskunnat ovat kuitenkin laajalle ulottuvia pesien verkostoja, joten useiden satojenkin metrien päähän kotipesästään päätynyt muurahainen saattaa vielä olla saman yhteiskunnan alueella. Tällöin se kyllä hyväksytään joukkoon!

Heikki Helanterä

muurahaistutkija, apulaisprofessori

Oulun yliopisto

Miksi yöunien nukkuminen tuntuu niin lyhyeltä ajalta? Vaikka nukkuisi 9 tuntia, tuntuu kuin olisi nukkunut vain minuutin

Oliver Hietanen, 8

Joskus yöunien jälkeen ihmisistä tosiaan tuntuu siltä kuin olisi nukkunut vain hetkisen. Ajan nopeutumisen tuntemukseen voi olla useita syitä.

Unen aikana tietoisuuden taso ensinnäkin vaihtelee. REM- eli vilkeunivaiheen aikana näemme unia, jotka voivat tuntua aivan todellisilta ja antavat jonkin verran vihjeitä ajan kulumisesta yön aikana. Syvän unen aikana taas tietoisuutemme yleensä katoaa täysin.

Tutkijat arvelevat, että aika tuntuu yöllä erilaiselta myös muistin toimintaan liittyvän hippokampus-aivoalueen toiminnan takia. Hippokampuksen kautta järjestellään päivän aikana tapahtuneita asioita muistoiksi. Aikaan liittyvien muistojen käsittely on todennäköisesti tärkeä tehtävä, jonka toteutumista väsymys ja univaiheet voivat muuttaa niin, että aikakokemus muuttuu.

Myös heräämishetkellä vallinnut univaihe voi vaikuttaa siihen, miten koemme ajan. Jos herää kesken syvän unen, on herääminen hitaampaa. Se saattaa usein vaikuttaa siihen, että tuntee itsensä väsyneeksi ja ettei olisi nukahtanut kuin hetkeksi.

Liisa Kuula

psykologian tutkijatohtori

Helsingin yliopisto