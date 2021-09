Suomalaiset tutkijat suhtautuvat tulokseen varauksella. Varsinaista tarvetta talviruokinnalle ei heidänkään mielestään kuitenkaan ole.

Punarinta on löytänyt ravitsevaa ruokaa. Kuva on Britanniasta.

Jos pihallasi on lintujen ruokintapaikka, et ole ainoa. Lintujen talviruokinta on kaiken aikaa suositumpaa.

Ylivoimaisesti suurin osa auringonkukan siemenistä menee linnunruoaksi. Yksistään niitä tuotiin Suomeen yli 13 miljoonaa kiloa talvessa parin vuoden takaisen tiedon mukaan.

Tarkkaa lukua talviruokintapaikkojen määrästä ei ole, mutta niitä voi olla noin 350 000, sanoo eläinfysiologian emeritusprofessori Esa Hohtola Oulun yliopistosta.

Tiedetään, että esimerkiksi talitinttien määrä on kasvanut juuri talviruokinnan ansiosta.

Muita ruokinnasta selvästi hyötyneitä lajeja ovat esimerkiksi sinitiainen ja pikkuvarpunen.

Viime vuosina talviruokintapaikoilla on havaittu yhä useammin myös lajeja, joiden vierailu niillä oli aiemmin satunnaista, kuten töyhtötiaisia, urpiaisia ja tikkoja.

Lintujen ystävillä riittää siis pihoillaan seurattavaa.

Viime aikoina on talviruokinnan hyötyjä on kuitenkin kyseenalaistettu. Luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä Metsähallituksesta arvosteli luonnonvaraisten eläinten ruokintaa Vieraskynä-kirjoituksessa Helsingin Sanomissa äskettäin.

Britanniassa julkaistiin vastikään lintujen talviruokinnasta tutkimus, joka on yhtä lailla kriittinen. Manchester Metropolitan -yliopiston tutkimuksen julkaisi Biological Conservation -tiedelehti.

Onko lintujen talviruokinnasta enemmän haittaa kuin hyötyä, kysyy Britannian yleisradioyhtiön BBC uutisessaan tutkimuksesta.

Talviruokinnan haitallisuuden voi pelkistää kahteen perusteluun, jotka ovat osittain vastakkaisia.

Ensimmäinen perustelu on se, että talviruokinta sotkee lintulajien keskinäisiä suhteita ja uhkaa lintulajien monipuolisuutta.

Kun talvehtivat lajit saavat vaikeinakin talvina runsaasti ravintoa, niiden kannat vahvistuvat. Näin ne saavat kilpailuedun muuttolintuja vastaan. Muuttolinnut kohtaavat raskaalta matkalta palatessaan runsaslukuiset ja hyvinvoivat kilpailijansa.

Britanniassa sinitiaisen on ajateltu runsaana vievän parhaat pesäpaikat hömötiaisen ja viitatiaisen edestä.

Suomessa ainakaan tämän kaltaisesta vinoumasta ei ole näyttöä.

Täällä talvehtiva talitintti ja muuttolintu kirjosieppo tappelevat meillä samoista pesäpakoista. Kirjosiepon kanta on pysynyt vakaana talitiaisten lisääntymisestä huolimatta.

Toisaalta talven jälkeen hyvinvoivat linnut voivat johtaa muuttajia harhaan.

”On näyttöä siitä, että muuttolinnut etsiytyvät alueille, joissa jo olevat paikkalinnut laulavat aktiivisesti, koska yleensä tämä kertoo ruoan riittävyydestä. Jos hyvän tilanteen takana on kuitenkin vain pitkään jatkunut talviruokinta, ei se kerro muusta ravintotilanteesta mitään,” Hohtola sanoo.

Myös tänne jäävät lajit hyödyntävät talviruokintaa eri tavoin. Innokkaimmin ruokintapaikoille uskaltavat lajit hyötyvät niistä metsässä pysytteleviä lajeja enemmän.

Talviruokinnan riskejä on se, että taudit voivat levitä. Laudalla pitäisi olla ruuan annostelija, etteivät ulosteet kosketa ruokaa.

Toinen talviruokintaan liittyvä huoli on ruokintapaikoilla vierailun riskit linnuille. Taudit leviävät niillä tehokkaasti.

Selvä esimerkki on viherpeippo, jonka kanta romahti Pohjois-Euroopassa kymmenessä vuodessa alle puoleen vaikean loistaudin vuoksi. Tauti levisi etenkin ruokintapaikoilla.

”Toisaalta viherpeipon kanta ei olisi koskaan kasvanut niin suureksi ilman talviruokintaa”, Hohtola sanoo.

Ruokinta voi myös vetää puoleensa petoja, jotka jäävät lähistölle kärkkymään munia ja poikasia. Oravien ja näätien tiedetään etsiytyvän talviruokintapaikkojen läheisyyteen.

Riskejä ei kuitenkaan kannata Hohtolan mielestä liioitella.

”Kokonaisuutena katsottuna talviruokinta kyllä hyödyntää sen pariin hakeutuvia lintuja.”

Mutta onko talviruokinnasta lopulta linnustolle hyötyä? Brittitutkimuksen toinen kirjoittaja Alex Lees arvioi BBC:n haastattelussa, että vastaus riippuu asuinympäristöstä.

Kaupunkimaisilla alueilla tai maatalousalueilla, joissa ihminen on muokannut ekosysteemiä merkittävästi, talviruokinta on hänestä perusteltua.

”Mutta jos menee koskemattomaan luontoon ja vie sinne ruokaa, se kyllä sotkee ekosysteemiä”, Lees sanoo.

Yli-intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta toteaa, ettei ruokinnan seurauksesta ole tutkittua tietoa. Brittien tutkimukset perustuvat edelleen pitkälti oletuksiin.

”Ei ole näyttöä, että talviruokinta auttaisi ruokittuja lajeja syrjäyttämään muita,” Lehikoinen tiivistää.

On myös epäselvää, missä määrin Britanniassa tehtyjen tutkimusten tuloksia voi soveltaa Suomeen.

”Itse asiassa tämä olisi kiinnostava paikka vertailevalle tutkimukselle, jossa samanlainen asetelma toteutettaisiin Britanniassa ja meillä.”

Epäilyksistä huolimatta talviruokintapaikan voi perustaa halutessaan, Lehikoinen ja Hohtola sanovat.

”Kannattaa kuitenkin tiedostaa, että kyse on paljolti omasta ilosta, eikä aina palveluksesta luonnolle”, Hohtola toteaa.

Jos haluaa auttaa lintuja mahdollisimman tehokkaasti kannattaa olla yhteydessä paikalliseen lintuyhdistykseen, Hohtola neuvoo.

Yhdistyksiltä saa tietoa siitä, millainen ruokinta tai muu tuki voisi auttaa heikoimmassa tilassa olevia kantoja omalla alueella.

Myös ruokinnan toteutukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Linnuille vaarallinen salmonella leviää ulosteiden myötä. Siksi olisi tärkeää, etteivät lintujen ulosteet ja ruoka sekoitu.

Ruoka olisi parasta jakaa annostelijasta, eikä laudalta. Maa ruokintapaikan alla pitää siivota säännöllisesti siihen tippuneesta ruoasta.

Lehikoinen huomauttaa, ettei ulkomailta tuodun linnunruoan käyttö ole välttämättä ekologisesti kestävää. Itse hän antaa linnuille kotimaista kauraa.

Entä vanha ohje, ettei kerran aloitettua ruokintaa saa keskeyttää?

”Jos asuu kaupunkialueella, ei keskeytyksestä ole suurta haittaa. Siellä on vaihtoehtoisia ruokintapaikkoja. Jos kuitenkin asuu kilometrien päässä naapurista tilanne on toinen ja ruokinnan keskeytys voi käydä siihen tottuneille linnuille kohtalokkaaksi”, Hohtola sanoo.

