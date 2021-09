Verkossa kiertävä tarina maailman vanhimmasta haista on silkka kalajuttu

Holkerin ikä määritetään haista kaapimalla

Internetissä kiertää taas tarina maailman vanhimmasta haista. Yllä oleva kuva pulpahtaa tuon tuosta jakoon, usein tämäntyylisellä kuvatekstillä:

”Tämä jäähai on 393-vuotias. Se on uinut valtameressä vuodesta 1627 asti. Se on maailman vanhin elossa oleva selkärankainen eläin.”

Juttu kerää klikkejä, onhan se hurja. Mitä kaikkea tuo hai onkaan nähnyt!

Harmi vain, että tarina ei pidä ihan paikkaansa. Missään ei uiskentele yhtään elävää jäähaita, jonka ikä tunnettaisiin noin tarkasti, tutkittu hai ei ole elossa eikä kuvan hai liity asiaan.

Kalajutussa on kyllä totuuden siemen. Jäähait eli holkerit ovat häkellyttävän pitkäikäisiä.

Merillä yhä vaeltavan nestorihain legenda on lähtenyt liikkeelle Science-tiedelehdessä vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen väärinymmärryksestä.

Meribiologi Julius Nielsen kollegoineen määritti siinä jäähaiden ikää. Ryhmä sai tutkittavakseen 28 jäähaita, jotka olivat vammautuneet kalastuksen sivusaaliina. Hait lopetettiin ja niiltä irrotettiin silmät tutkimusta varten.

Sikiöaikana hain silmän linssiin jää tietty määrä hiili-14 -isotooppia, joka kertoo iän.

Yksilöistä suurin, viisimetrinen naaras, paljastuikin huikean vanhaksi, jopa 392-vuotiaaksi. Ehkä vieläkin vanhemmaksi, sillä radiohiiliajoituksen tarkkuushaarukka oli laveat 120 vuotta suuntaansa. Todennäköisesti hai oli siis kuitenkin vähintään 270-vuotias.

Kuvan jäähai on aivan eri yksilö eikä liity tutkimukseen. Nielsen pyydysti ja merkitsi sen satelliittiseurantaa varten sen seuraavana vuonna. Elävän hain ikää ei voida tarkasti tietää, mutta koon perusteella Nielsen arvioi sen olevan ehkä 150-vuotias. Kunnioitettava ikä sekin!

Jäähait kasvavat erittäin hitaasti, vain senttimetrin vuodessa. Jossain voi ehkä uiskennellakin 400-vuotias holkeri.

Sellaisesta ei nyt kuitenkaan ole havaintoa, kun tutkittu yksilö on kuollut, eikä senkään ikää voitu vuoden tarkkuudella määrittää.

Mitä opimme? Kaikkeen netissä kiertävään ei kannata uskoa. Sekä sen, että jäähain iänmääritys tehdään siis kirjaimellisesti haista kaapimalla.