Työkalujen nyrkkipaja löytyi norsujen juomapaikalta, läheltä nykyistä Roomaa. Tekijät saattoivat olla neandertalinihmisiä.

Arkeologit ovat tutkineet peräti 98:aa norsunluista työkalua. Osa niistä on tehty jo noin 400 000 vuotta sitten.

Löytö voi muuttaa ajattelumme siitä, mitä varhaiset ihmisen sukulaiset – kuten neandertalinihmiset – todella osasivat tehdä niin sanotun alemman paleoliitin loppuaikoina.

He näyttivät valmistaneen ja muotoilleen luista työvälineitä joka lähtöön: lihan leikkaamiseen, nahan käsittelyyn ja vivuiksi, joilla luiden murskaamiseen sai lisää voimaa.

Luita löytyi jo vuosia sitten, mutta nyt niitä on tutkittu tarkasti. Löytöpaikka on lähellä nykyistä Roomaa, alueella jonka nimi Castel di Guido.

Muinoin seutu oli esihistoriallisten metsänorsujen (Palaeoloxodon antiquus) suosittu juomapaikka. Tuo laji on jo kuollut sukupuuttoon. Nykyinen Afrikan metsänorsu on sille läheistä sukua.

Norsuista moni myös menehtyi juomapaikalle. Siksi alueelta on löytynyt kasapäin norsunluuta ja myös jälkiä siitä, millaisia työkaluja nykyihmisen edeltäjät niistä tekivät.

Käsikirveiden ja monien muiden työkalujen kokoelma osoittaa, että Castel di Guidon alueella eläneet muinaiset ihmiset osasivat työstää luita eri tarpeisiin.

Arkeologien mukaan he oikeastaan perustivat oikeastaan luisten työkalujen tuotantolinjan. He käyttivät menetelmiä, joita ei ole todennettu muilla arkeologisilla kaivauksilla, ei ainakaan yhtä laajalti.

”Muualla ei ole yhtä moninaisia luisia työkaluja”, sanoo arkeologi Paola Villa Boulderin yliopistosta. Se on Coloradon osavaltiossa Yhdysvalloissa.

”Castel di Guidossa nykyihmisen edeltäjät murskasivat norsujen pitkiä luita aihioissa, joista saattoi valmistaa erilaisia luisia työkaluja. Tällainen taito yleistyi muualla paljon myöhemmin.”

Nyt kaikki alueen työkalut on luokiteltu.

Castel di Guidon alueelta löytyi harvinaisen paljon erilaisia luutyökalua.

Esivanhempamme yleensä vain käyttivät saatavilla olevia luunpalasia. Niitä ei juuri puhdistettu eikä käsitelty. Castel di Guidossa sen sijaan luusta leikattiin toisella luulla tai kivellä lohkoja ja lastuja. Näin luista muokattiin eri työkaluja.

Aikansa kiviset työkalut muistuttivat toisiaan paljon enemmän. Työkalujen moninaisuutta ei ehkä kannata selittää sillä, että paikalliset olivat älykkäämpiä kuin muualla.

Yksinkertaisempi selitys on se, että käytössä oli paljon norsunluuta, jota saattoi kokeilla. Sopivia kiviä vastaavien työkalujen tekoon ei alueella juuri ollut.

Luisia työkaluja tehtiin niin lihan leikkaamiseen kuin vipuvarsiksi. Vipujen avulla saatiin aikaan voimaa, jolla isoja luita saatiin halkaistua, kertoo verkkosivu Science Alert.

Iso oli esimerkiksi norsun reisiluu. Luuta saatiin pidettiin paikallaan. Sitten se saatiin halki vipujen avulla.

Yksi alueelta löydetyistä luisista työkaluista oli pitkä ja toisesta päästään pyöristetty ja sileä. Sillä on varmaankin käsitelty nahkaa.

Aiemmin on ajateltu, että tällaiset nahkatyökalut yleistyivät vasta myöhemmin, noin 300 000 vuotta sitten.

Pyöristetyillä työkaluilla käsiteltiin varmaankin nahkaa.

Arkeologien on ehkä nyt määritettävä uudelleen sitä, milloin erilaisia luisia työkaluja on otettu käyttöön ja myös sitä, miten niitä on tehty.

Noin 400 000 vuotta sitten neandertalinihmiset (Homo neanderthalensis) olivat vasta saapumassa Eurooppaan.

Arkeologi Villa epäilee, että Castel di Guidon asukkaat olivat neandertalinihimisiä, hän kertoo Boulderin yliopiston julkaisussa.

Aikansa luuverstaasta kertoi tiedelehti PLOSOne.